5 748 57

Трамп настаивает на полном завершении войны в Украине, - Рубио

Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп стремится не только к прекращению огня в Украине, но и к полному завершению войны.

Об этом он заявил в интервью на шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госдепартамент США.

Рубио отметил, что Трамп не заинтересован во временных паузах в войне, а стремится достичь длительного мира. "Трамп стремится провести переговоры, чтобы положить конец этому конфликту, или по крайней мере добиться прекращения огня", - подчеркнул госсекретарь.

"Об этом еще не договаривались, даже не велись переговоры, но я просто говорю об этом - а потом открытие таких вещей, как коридоры помощи и обеспечение того, чтобы обе стороны не нацеливались на энергетическую инфраструктуру. Посмотрим, как это сработает", - сказал он.

По его словам, Трамп - "единственный в мире, кто может объединить нечто подобное, но это должны быть глобальные усилия".

Читайте также: Трамп создал окно возможностей, о мире теперь может договориться только Зеленский, - Макрон

"Это не только мы, это - не только в Европе или НАТО. Я имею в виду, что страны по всему миру должны принимать в этом участие", - заявил Рубио.

Госсекретарь также подчеркнул, что Европа должна предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности, поскольку будущее страны зависит от устойчивой поддержки.

"Это должны быть европейцы, которые должны быть готовы сделать шаг навстречу и сделать это, но есть много деликатных вопросов для обсуждения: территориальные претензии, контроль над вооружениями и тому подобные вещи, языковые и культурные вопросы, все это должно быть проработано", - заявил он.

Отдельно он коснулся экономического аспекта поддержки Украины, в частности возможных совместных проектов в сфере добычи полезных ископаемых. Часть средств, по его словам, могла бы быть реинвестирована в Украину для ее восстановления, а также возвращена американским налогоплательщикам.

Читайте также: Сибига и Рубио обсудили "смелую дипломатию" для завершения войны

Автор: 

Трамп Дональд (6696) Рубио Марко (294) война в Украине (6292)
Топ комментарии
+18
Вопрос только в том - за чей счет? Пока я вижу только за наш.
14.02.2025 10:59 Ответить
+16
Побачимо, як це спрацює", - сказав він.
Поки ***** не буде задоволене - ніяк.
14.02.2025 10:57 Ответить
+15
14.02.2025 10:58 Ответить
Побачимо, як це спрацює", - сказав він.
Поки ***** не буде задоволене - ніяк.
14.02.2025 10:57 Ответить
Та скільки можна виставляти заяви рижих клоунів? Який сенс з цього?
14.02.2025 10:58 Ответить
Ніякого. Але призначення клоуна - яке? Смішити нарід. От ми і сміємось.
Побачимо, хто буде сміятись останнім.
14.02.2025 10:59 Ответить
Останнім сміється той, до кого довго доходить)
14.02.2025 11:20 Ответить
Або той, хто останнім серед живих залишився.
показать весь комментарий
рижого недоноска трампа вже поставив кацапський фюрер в позу лотоса,а було стілки понтів з боку рудого
показать весь комментарий
14.02.2025 12:03 Ответить
14.02.2025 10:58 Ответить
Вопрос только в том - за чей счет? Пока я вижу только за наш.
14.02.2025 10:59 Ответить
Нащо ти це пишеш, дебіле?
14.02.2025 11:05 Ответить
як навіщо ??? ядерку забрали, безпеку гарантували !!! а виконали, то поверніть хоча б з 10 невилеких тактичних ракет спалити мацкву, санкт-ч-ленінград, екатірінбур, пермь, новосібірск !!!
14.02.2025 11:09 Ответить
Щоб у когось відповідального раптом здали нерви, в результаті чого русня зможе бігати по світу з криками про "укронацистскіх ядєрних тєррорістов".
Це тіло також розносить заклик замінувати всі АЕС в Україні. Ніби НАТО тоді змушене буде ввести війська.
14.02.2025 11:22 Ответить
Тактическое ЯО мы отдали сами, конкретно Кравчук, задолго до всяких меморандумов. И отдал их рашке. Как и Кучма отдал носители тактического ЯО рашке за "газовые долги". И тоже без всяких меморандумов.
14.02.2025 12:47 Ответить
Это известный здесь тупой провокатор. Это он типа так развлекается. Его аккаунты периодически банят и он лезет под новым. Не обращайте внимания на больного.
14.02.2025 12:15 Ответить
Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) - багатосторонній міжнародний акт, розроблений Комітетом з роззброєння ООН з метою завадити розширенню кола держав, що мають ядерну зброю,
Наразі учасниками Договору є майже всі незалежні держави світу (189 країн). Не є учасниками Договору https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C Ізраїль, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Індія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Пакистан та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Північна Корея (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0 КНДР)
14.02.2025 11:05 Ответить
насрати !!! паРаша )(уйло на усі угоди насрала !!!
14.02.2025 11:10 Ответить
Да ну? Ти хотів сказати заморозити на рік війну і розтягнути її на століття, бо мсша не вигідно щоб Московія програла чи ще й розсипалась
14.02.2025 11:00 Ответить
Так, Америка не вважає реальною поразку чи розпад Росії і вона завжди так вважала, це для тебе відкриття? Це відкриття тільки для тих, хто весь час жив у теплій рожевій ванні і тільки тепер опинився під холодним душем
14.02.2025 11:03 Ответить
Цікаво інше. Скільки ще буде продовжуватися взаємниц словесний пронос із Трумп теам, Зеленьського і пєскофа?
Їм колись це набридне, чи шоу маст гоу?
14.02.2025 11:01 Ответить
Я був о Рубіо кращої думки, а він тільки помічник головного клоуна.
14.02.2025 11:01 Ответить
України скільки тільки не намагалися знищити,переживемо й це "руде лайно",з Божою допомогою.
14.02.2025 11:01 Ответить
Атакамси, ракети до Петріот та тисячі бронемашин та купу іншого озброєння теж "Божа допомога" даватиме?
14.02.2025 11:04 Ответить
Мене цікавить тілько одне,коли Трамп почне розповідати про те якУкраїна "дамбіла Бамбас 8 лєт" ..Ставимо ставки,сьогодні ввечері чи завтра?
14.02.2025 11:01 Ответить
трамп клоун і підстилка кровавого вбивці пуйла!
14.02.2025 11:01 Ответить
щоб обидві сторони не націлювалися на енергетичну інфраструктуру
Сьогодні ми це побачили з ЧАЕС
14.02.2025 11:02 Ответить
Уяввть собі по Заеону трамп повинен був сидіти у вʼязниці, а тепер він президент і ось такі справи в світі робляться ...
Сила Закону програла , а наслідки не забаряться
14.02.2025 11:03 Ответить
Облажались Штати. Міжнародне право розтоптане.
Ман"як і вбивця путін виправданий трампом і США!
Це ганьба.
14.02.2025 11:06 Ответить
бла-бла-бла.

вже задовбали реверанси в сторону росіян, тиск тільки на Україну і безкінечні історії "про неймовірні успіхи в переговорах".

інтуіція підказує, що все це фарс небаченого масштабу: вся бурхлива діяльність - ширма, насправді трамп думає, що сам все порішає з пуйлом по телефону. Але реальність скоро дасть трампу по рижій морді, і його натуру лузера побачить весь світ.

мій прогноз: трамп не домовиться ні про що з путіним ні до Великодня, ні до 9 травня, трамп буде змушений повторювати курс Байдена...Щоправда, цей урок трампа коштуватиме Україні часу і крові.
14.02.2025 11:09 Ответить
Війна стій, раз-два
14.02.2025 11:10 Ответить
Тепер на гербі США повинен ьути не яструб, а заячий хвіст
14.02.2025 11:11 Ответить
Ні, обісраний зад
14.02.2025 11:22 Ответить
Весь Мир в шоке от быдлячества ТрамПодонка и его гоп-компании...

Сейчас Человечество решает - как отстраниться и не иметь дел с этими быдло-гопниками, чтобы не замараться и не трогать это гамно, чтобы не воняло...
14.02.2025 11:12 Ответить
А ось цікаво, як людина, яка проживає в Штатах, що Трамп робить всупереч інтересам американців. )
14.02.2025 11:21 Ответить
Сильно там путлєр Трампа нажухав - вже пішли мовні питання - культурні
14.02.2025 11:13 Ответить
В цьому всьму "радує" тільки те що дуже скоро, ну прям дуже цей договрняк закінчиться тотальною війною. І всі ті бл.ді які байдуже або навіть із захопленням дивляться на знищення України самі будуть дохнути десятками мільонів. Амінь!
14.02.2025 11:24 Ответить
Зе ще мріє про гарантіі безпеки від США або про ще якісь безпекови угоди?
14.02.2025 11:27 Ответить
Коли читаємо «делікатні питання»- це означає що пуйлу треба облизати яйця. Трамп старається аж заслинився.
14.02.2025 11:31 Ответить
випускайте Порошенко
14.02.2025 11:33 Ответить
виставив трампа старим ідіотом... "трамп прагне..." і шо? а нічьо. Нічого той трамп не може? підтекст такий?
14.02.2025 11:36 Ответить
підтримки України, зокрема можливих спільних проєктів у сфері видобутку корисних копалин. Частина коштів, за його словами, могла б бути реінвестована в Україну для її відбудови, а також повернута американським платникам податків. Джерело: https://censor.net/ua/n3535754
І ні слова про гарантії безпеки в обмін на рідкісноземельні ресурси. Те саме і Трамп сказав. Це для дебілів, які як манни небесної чекають "бізнесу з американцями". Не буде бізнесу. Руде *****, як і його дружбан ***** 1, вирішило просто забрати те, що йому не належить під вигаданим приводом "за вже надану допомогу" (яка була невчасною, не в тій кількості, але без усіляких умов).
Виходить що тепер будь-які угоди з США, як і з руснявими, не варті навіть паперу, на якому вони підписані. Гопарі з ядеркою рулять світом.
14.02.2025 11:38 Ответить
а ще ні слова про відповідальність росії і про 300 млрд $.

росіяни розбомбили Україну , але Україна має сама себе відбудувати за власні гроші, ще й штатам щось там компенсувати ( при тому, що 90% грошей на зброю лишались в штатах, а Україна за круговим обміном отримувала те, що збирались утилізувати) .
14.02.2025 19:18 Ответить
А того Рубіо ще не вислали на історичну батьківщину? Забарився Трамп…
14.02.2025 11:49 Ответить
Трамп - "Тайвань отобрал у нас бизнес по производству микросхем. У нас была Intel. Были эти замечательные компании, которые так преуспели. У нас это отобрали. И мы хотим вернуть этот бизнес".
Вдумайтесь тільки в ці слова - Тайвань отобрал !!!
Отак падлюка - обідив , прийшов і відібрав у бідних , нещасних , безвольних і наївних американців виробництво мікросхем .
Тайвань 💪💪💪!!
14.02.2025 11:55 Ответить
Тайвань, скорее всего, станет второй целью договорняков между Трампом, Си и ******. У меня нет никаких иллюзий о их судьбе.
14.02.2025 13:02 Ответить
Закінчити війну без роззброєння агресора неможливо -
дивимось на дії США проти гітлерівської Німеччини чи Японії.
У випадку росії про це не йдеться жодним чином !
Отже, "закінчення війни" означає узаконити все як є.
Класичний арабо-ізраільський сценарій захоплення земель.
14.02.2025 12:06 Ответить
На людній вулиці здоровань грабує дівчину. Вже шапку зняв, сережки, обручку. Дівчина кричить про допомогу. З порваних вух тече кров. Лице в синцях. Деякі перехожі пробігають, відвертаючи обличчя, деякі зупинились та спостерігають з цікавістю за грабунком. Особливо жалісні намагаються дівчині дати чаю, хтось навіть дорогої кави. Але раптом якийсь рудий здоровань підбігає до грабіжника і так грізно йому: ,,Ти вже все забрав?" ,,Ще ні" ,,Тоді знімай ще чобітки та забирай гаманця. І все. (Вийди звідси, розбійник.С)" А далі рудий здоровань каже жіночці що, мовляв, за те що він припинив напад то вона має віддати йому в знак подяки те що в неї залишилось. Ну хоч щось. Мільярдів так на 500 доларів. Всі перехожі у захваті цілують руки рудому бичку. Він як голівудська зірка дає автографи, повітряні поцілунки і таке інше. Та йде. А за рогом його чекає грабіжник. Віддати долю від оборудки.
14.02.2025 12:07 Ответить
Ему сказали торопиться , потому что силы росии на исходе...... Скорей всего так . СЛАВА УКРАИНЕ!
14.02.2025 12:07 Ответить
Трампа держут крепко за одно место , раз он так торопится. СЛАВА УКРАИНЕ!
14.02.2025 12:09 Ответить
Хочет до своего импичмента успеть...... СЛАВА УКРАИНЕ!
14.02.2025 12:11 Ответить
Потужно наполягає.
14.02.2025 12:14 Ответить
Може дасть дуба на Меланії.
14.02.2025 12:16 Ответить
Які ж вони упороті заяви роблять. Чи вони самі упороті? Єдиний спосіб довготривалого миру це знищення путіна і розпад рашистської *********. Іншого немає. Навіть за рахунок України миру не буде.
14.02.2025 12:37 Ответить
які ще на х* мовні і культурні питання????
про що він???
14.02.2025 17:36 Ответить
 
 