Трамп настаивает на полном завершении войны в Украине, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп стремится не только к прекращению огня в Украине, но и к полному завершению войны.
Об этом он заявил в интервью на шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госдепартамент США.
Рубио отметил, что Трамп не заинтересован во временных паузах в войне, а стремится достичь длительного мира. "Трамп стремится провести переговоры, чтобы положить конец этому конфликту, или по крайней мере добиться прекращения огня", - подчеркнул госсекретарь.
"Об этом еще не договаривались, даже не велись переговоры, но я просто говорю об этом - а потом открытие таких вещей, как коридоры помощи и обеспечение того, чтобы обе стороны не нацеливались на энергетическую инфраструктуру. Посмотрим, как это сработает", - сказал он.
По его словам, Трамп - "единственный в мире, кто может объединить нечто подобное, но это должны быть глобальные усилия".
"Это не только мы, это - не только в Европе или НАТО. Я имею в виду, что страны по всему миру должны принимать в этом участие", - заявил Рубио.
Госсекретарь также подчеркнул, что Европа должна предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности, поскольку будущее страны зависит от устойчивой поддержки.
"Это должны быть европейцы, которые должны быть готовы сделать шаг навстречу и сделать это, но есть много деликатных вопросов для обсуждения: территориальные претензии, контроль над вооружениями и тому подобные вещи, языковые и культурные вопросы, все это должно быть проработано", - заявил он.
Отдельно он коснулся экономического аспекта поддержки Украины, в частности возможных совместных проектов в сфере добычи полезных ископаемых. Часть средств, по его словам, могла бы быть реинвестирована в Украину для ее восстановления, а также возвращена американским налогоплательщикам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поки ***** не буде задоволене - ніяк.
Побачимо, хто буде сміятись останнім.
Це тіло також розносить заклик замінувати всі АЕС в Україні. Ніби НАТО тоді змушене буде ввести війська.
Наразі учасниками Договору є майже всі незалежні держави світу (189 країн). Не є учасниками Договору https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C Ізраїль, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Індія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Пакистан та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Північна Корея (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0 КНДР)
Їм колись це набридне, чи шоу маст гоу?
Сьогодні ми це побачили з ЧАЕС
Сила Закону програла , а наслідки не забаряться
Ман"як і вбивця путін виправданий трампом і США!
Це ганьба.
вже задовбали реверанси в сторону росіян, тиск тільки на Україну і безкінечні історії "про неймовірні успіхи в переговорах".
інтуіція підказує, що все це фарс небаченого масштабу: вся бурхлива діяльність - ширма, насправді трамп думає, що сам все порішає з пуйлом по телефону. Але реальність скоро дасть трампу по рижій морді, і його натуру лузера побачить весь світ.
мій прогноз: трамп не домовиться ні про що з путіним ні до Великодня, ні до 9 травня, трамп буде змушений повторювати курс Байдена...Щоправда, цей урок трампа коштуватиме Україні часу і крові.
Сейчас Человечество решает - как отстраниться и не иметь дел с этими быдло-гопниками, чтобы не замараться и не трогать это гамно, чтобы не воняло...
І ні слова про гарантії безпеки в обмін на рідкісноземельні ресурси. Те саме і Трамп сказав. Це для дебілів, які як манни небесної чекають "бізнесу з американцями". Не буде бізнесу. Руде *****, як і його дружбан ***** 1, вирішило просто забрати те, що йому не належить під вигаданим приводом "за вже надану допомогу" (яка була невчасною, не в тій кількості, але без усіляких умов).
Виходить що тепер будь-які угоди з США, як і з руснявими, не варті навіть паперу, на якому вони підписані. Гопарі з ядеркою рулять світом.
росіяни розбомбили Україну , але Україна має сама себе відбудувати за власні гроші, ще й штатам щось там компенсувати ( при тому, що 90% грошей на зброю лишались в штатах, а Україна за круговим обміном отримувала те, що збирались утилізувати) .
Вдумайтесь тільки в ці слова - Тайвань отобрал !!!
Отак падлюка - обідив , прийшов і відібрав у бідних , нещасних , безвольних і наївних американців виробництво мікросхем .
Тайвань 💪💪💪!!
дивимось на дії США проти гітлерівської Німеччини чи Японії.
У випадку росії про це не йдеться жодним чином !
Отже, "закінчення війни" означає узаконити все як є.
Класичний арабо-ізраільський сценарій захоплення земель.
про що він???