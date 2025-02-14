Трамп настаивает на полном завершении войны в Украине, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп стремится не только к прекращению огня в Украине, но и к полному завершению войны.

Об этом он заявил в интервью на шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госдепартамент США.

Рубио отметил, что Трамп не заинтересован во временных паузах в войне, а стремится достичь длительного мира. "Трамп стремится провести переговоры, чтобы положить конец этому конфликту, или по крайней мере добиться прекращения огня", - подчеркнул госсекретарь.

"Об этом еще не договаривались, даже не велись переговоры, но я просто говорю об этом - а потом открытие таких вещей, как коридоры помощи и обеспечение того, чтобы обе стороны не нацеливались на энергетическую инфраструктуру. Посмотрим, как это сработает", - сказал он.

По его словам, Трамп - "единственный в мире, кто может объединить нечто подобное, но это должны быть глобальные усилия".

"Это не только мы, это - не только в Европе или НАТО. Я имею в виду, что страны по всему миру должны принимать в этом участие", - заявил Рубио.

Госсекретарь также подчеркнул, что Европа должна предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности, поскольку будущее страны зависит от устойчивой поддержки.

"Это должны быть европейцы, которые должны быть готовы сделать шаг навстречу и сделать это, но есть много деликатных вопросов для обсуждения: территориальные претензии, контроль над вооружениями и тому подобные вещи, языковые и культурные вопросы, все это должно быть проработано", - заявил он.

Отдельно он коснулся экономического аспекта поддержки Украины, в частности возможных совместных проектов в сфере добычи полезных ископаемых. Часть средств, по его словам, могла бы быть реинвестирована в Украину для ее восстановления, а также возвращена американским налогоплательщикам.

