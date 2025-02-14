Кто поверит, что украинцы опустят оружие ради нелепой сделки? - глава МИД Франции Барро

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что мирное соглашение, которое не даст Украине уверенности в своей безопасности, не имеет шансов на успех.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Кто может верить, что после трех лет героического сопротивления агрессору при поддержке союзников украинцы могут опустить оружие ради нелепой сделки, которая не гарантирует им безопасность в долгосрочной перспективе?" - отметил он.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Трамп создал окно возможностей, о мире теперь может договориться только Зеленский

