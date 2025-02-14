5 246 24
Кто поверит, что украинцы опустят оружие ради нелепой сделки? - глава МИД Франции Барро
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что мирное соглашение, которое не даст Украине уверенности в своей безопасности, не имеет шансов на успех.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Кто может верить, что после трех лет героического сопротивления агрессору при поддержке союзников украинцы могут опустить оружие ради нелепой сделки, которая не гарантирует им безопасность в долгосрочной перспективе?" - отметил он.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Трамп создал окно возможностей, о мире теперь может договориться только Зеленский
Тіки раніше цим фірташи та компанія займалися, а зара планується шо американці.
Той де по твоєму буде прозоріше та корисніше для країни
Ну а про те, що за списаний американський металобрухт ми будемо знищувати власне довкілля, вже інша історія, але по суті не менш цікава.
Де мова про рахунки/репарації за завдані збитки, сотні тисяч загиблих і скаліченних, зруйновані міста, села, заводи і т.п. ???
Слава Україні і Франції!
Головне арахламідію не підпускати до перемовин, а ще краще притопити десь тихенько, щоб був безвісти зниклим. Бо він все здасть. А поки штати трампа не дали нігуя і не збираються, а Франція літаки прислала. Втричі швидше за Ф-16.