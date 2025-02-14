РУС
5 246 24

Кто поверит, что украинцы опустят оружие ради нелепой сделки? - глава МИД Франции Барро

Барро призвал к справедливой сделке для Украины

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что мирное соглашение, которое не даст Украине уверенности в своей безопасности, не имеет шансов на успех.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Кто может верить, что после трех лет героического сопротивления агрессору при поддержке союзников украинцы могут опустить оружие ради нелепой сделки, которая не гарантирует им безопасность в долгосрочной перспективе?" - отметил он.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Трамп создал окно возможностей, о мире теперь может договориться только Зеленский

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакие переговоры с Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США, - Зеленский

Франция (3599) Барро Жан-Ноэль (59)
Топ комментарии
+24
так...молодець ,правильно каже...
14.02.2025 11:32 Ответить
+15
Трамп створив вікно можливостей для рф і злочинця путіна вийти з війни, тіпа перепожцями!
Де мова про рахунки/репарації за завдані збитки, сотні тисяч загиблих і скаліченних, зруйновані міста, села, заводи і т.п. ???
14.02.2025 11:35 Ответить
+13
А якшо буде залізобетонна угода - то шо Украіна повинна опустити зброю? - потрібно бути як Ізраіль - озброєними до зубів і весь час насторожі
14.02.2025 11:33 Ответить
так...молодець ,правильно каже...
14.02.2025 11:32 Ответить
А якшо буде залізобетонна угода - то шо Украіна повинна опустити зброю? - потрібно бути як Ізраіль - озброєними до зубів і весь час насторожі
14.02.2025 11:33 Ответить
історія України останніх 300-400 років показує, що чуда не станеться і в Ізраїль ми не перетворимося (тим більше, що в Ізраїль Штати вже багато десятиріч вкладають неймовірні кількості грошей і зброї. А з України схоже навпаки, збираются викачувати).
14.02.2025 11:51 Ответить
Ну і що, в нас теж 2,5 роки кошти вкладали, і толку, поки українці не змінять свій менталітет, нічого в цій країні не буде.
14.02.2025 12:06 Ответить
А до цього в надра тіко закачували?
Тіки раніше цим фірташи та компанія займалися, а зара планується шо американці.
Той де по твоєму буде прозоріше та корисніше для країни
14.02.2025 12:20 Ответить
чесно кажучи, вся ця історія з мінералами дуже мутна. Всі родовища давно мають власників і американцям їх так просто не віддадуть. Далі, побудувати гірськозбагачувальний комбінат коштує немаленьких грошей. Потім треба будувати інфраструктуру для експорту, розширювати/відновлювати порти і залізні дороги. Все це виглядає трохи нереально. Ну і наостанок, навіть якщо все перераховане збудеться, очевидно що прибутки на льготних умовах підуть в Штати. Вони ж абсолютно прямо кажуть, що їх ціль - заробити гроші собі, а не Україні.
Ну а про те, що за списаний американський металобрухт ми будемо знищувати власне довкілля, вже інша історія, але по суті не менш цікава.
14.02.2025 20:37 Ответить
Очевидні речі каже, але мені подобається.
14.02.2025 11:34 Ответить
Українці, може, й ні, але накази армії віддає оте насране в куточку. Воно здатне опустити зброю ЗСУ.
14.02.2025 11:34 Ответить
Ми ж знаємо , що а армії теж Українці ...
14.02.2025 11:54 Ответить
А зброю де Україна візьме? Якщо Америка не дасть?
14.02.2025 11:35 Ответить
Зє заявляв, що 80% зброї на фронті наша і європейська.
14.02.2025 11:37 Ответить
Так лопати ж...
14.02.2025 11:56 Ответить
Трамп створив вікно можливостей для рф і злочинця путіна вийти з війни, тіпа перепожцями!
Де мова про рахунки/репарації за завдані збитки, сотні тисяч загиблих і скаліченних, зруйновані міста, села, заводи і т.п. ???
14.02.2025 11:35 Ответить
а ЗСУ що, вже оточили Москву? для подібних мрій вже давно немає ніяких підстав, ще задовго до Трампа все стало зрозуміло.
14.02.2025 11:57 Ответить
Там же где и ракеты, перестать стрелять и посмотреть в глаза путьке. В асфальте и шашлыках. Казалось бы на 4 гож войны очки розовые должны уже слететь у населения, ан нет. Все как и было
14.02.2025 12:33 Ответить
Дякуємо за Міражі!
Слава Україні і Франції!
14.02.2025 11:38 Ответить
У Макрона бойові міністри. Будуть битися з рашкой до кінця.
14.02.2025 11:53 Ответить
Якщо вірити останньому притомному голові пентагону, штати вже не дуже мають, що дати зі зброї.
Головне арахламідію не підпускати до перемовин, а ще краще притопити десь тихенько, щоб був безвісти зниклим. Бо він все здасть. А поки штати трампа не дали нігуя і не збираються, а Франція літаки прислала. Втричі швидше за Ф-16.
14.02.2025 12:07 Ответить
Вкраїнчики пережували знищення армії дєрьмаком тепер знищення опозиції... дєрьмак захоче і стануть братами з рашистами
14.02.2025 12:09 Ответить
Усі західні підараси, які ховають свої сраки за спинами наших дітей, аж зі шкури пнуться, щоб війна й далі тривала, вже реально до "останнього українця". Виродки, ви своїх дітей отримували в закритих гробах?! Ні?! То заваліть свої ******* і або посиллайте своїх людей під Покровськ, або мовчіть в тряпочку, гнидози лицемірні!
14.02.2025 12:46 Ответить
14.02.2025 12:55 Ответить
Та українці то не підуть на недолугий договірняк, але поїде якесь арахамло та купка гівнюків, з мандатом від ОПУ, та й підпишуть переможну, потужну капітуляцію десь у Стамбулі або ще десь.
14.02.2025 16:50 Ответить
Є такий один, він вірив, що може здати Україну за три дні, тепер план №2
14.02.2025 19:21 Ответить
 
 