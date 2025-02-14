Суд взял под стражу нардепа Бондаря, которого подозревают в завладении средствами "УЗ", - САП

Суд взял под стражу действующего нардепа Виктора Бондаря, которого подозревают в организации завладения более 140 млн грн при закупке кабелей АО "Укрзализныця".

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"14 февраля 2025 года ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное и.о. Генерального прокурора, об изменении меры пресечения действующему нардепу - одному из организаторов завладения более 140 млн грн при закупке кабелей АО "Укрзализныця".

Несмотря на то, что подозреваемый не внес 100 млн грн залога, определенного судом, сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога", - говорится в сообщении.

Как отмечается, заслушав доводы сторон, суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн грн залога.

Сообщается, что во исполнение решения суда подозреваемый взят под стражу в зале суда.

Что предшествовало?

17 января НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили Бондару о подозрении. По данным следствия, нардеп вместе с сообщником-предпринимателем разработал схему поставки продукции для Укрзализныци по завышенным ценам. Из-за этого компания понесла убытки в размере более 140 миллионов гривен.

После сообщалось, что 21 января нардепу Бондару будут просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 190 млн грн.

В пятницу, 24 января, Высший антикоррупционный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату Виктору Бондару. Следственный судья отказался брать депутата под стражу, приняв решение об освобождении его под залог в размере 100 миллионов гривен.

4 февраля Бондарь не уплатил залог в 100 млн грн, который ему назначил Высший антикоррупционный суд по делу о завладении средствами "Укрзализныци".