Оккупанты убили жителя Золотой Балки, еще четыре человека ранены в результате вражеских обстрелов Херсонщины

Российские войска сегодня, 14 февраля, атаковали населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, российский БпЛА оборвал жизнь еще одного жителя Херсонщины.



"В полдень в Золотой Балке Бериславского района враг ударил из дрона по 49-летнему мужчине. Он получил ранения, несовместимые с жизнью. Мои соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Херсонской ОГА, утром россияне атаковали с дрона жителя Антоновки.



В результате удара вражеского БпЛА 47-летний мужчина получил взрывную травму, множественные осколочные ранения грудной клетки и голени. Пострадавшего госпитализировали.

Также ориентировочно в 08:30 россияне атаковали с БпЛА Инженерное.

Под удар попал 59-летний мужчина. Он получил взрывную травму и осколочное ранение головы. Мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Из-за атаки российского дрона в Бериславе пострадали два человека.



Ориентировочно в 10:00 враг сбросил взрывчатку с БПЛА во двор дома. В результате мужчина и женщина, которым по 68 лет, получили взрывные травмы и осколочные ранения конечностей. Их доставили в больницу для оказания медпомощи.

