Путин проиграет, если мы подпишем соглашение о полезных ископаемых, потому что Трамп будет защищать его, - сенатор Грэм
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что российско-украинская война завершится тогда, когда Украина и США подпишут соглашение о партнерстве, которое предусматривает добычу украинских редкоземельных минералов. Если в Украине будут интересы американского бизнеса, то президент Дональд Трамп будет защищать это соглашение.
Об этом сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил в пятницу, 14 февраля, во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.
"Путин не понимает, что произойдет, если мы подпишем это соглашение о полезных ископаемых, Путин проиграет, потому что Трамп будет защищать соглашение", - заявил американский сенатор.
Он заявил, что для Украины такое соглашение будет лучшим вариантом, поскольку глава Белого дома будет отстаивать интересы США и приложит все усилия, чтобы положить конец войне.
Также Грэм заявил, что Трамп собирается завершить войну таким образом, который сделает невозможным вторжение РФ в Украину в будущем.
Кроме этого, американский законодатель сказал, что президент США не собирается действовать в спешке в Украине, как Штаты действовали в Афганистане.
"Как сдержать Путина? Просто вооружить этого парня (президента Зеленского, - ред.) до зубов. Да, дать ему кучу F-16, а не несколько самолетов, дать ATACMS, дать танки, и они будут воевать",- добавил напоследок Грэм.
Напомним, что ранее министр финансов США Скотт Бессент после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что соглашение о редкоземельных металлах между Киевом и Вашингтоном может дать Украине "щит безопасности" после окончания войны с Россией.
І ще прикол суттєвий - це не готова інфраструктура ( шахти, кар'єри, комбінати збагачення-очищення, транспортні потужності, наявна техніка і сотні вагонів... ) . Це лише велика кількість земельних ділянок які: є власністю фермерів або агрохолдингів або рекреаційними об'єктами і заповідниками або лісами і дрібними озерами або живі ще населені пункти.
І як ото всіх виселяти та вилучати ділянки? Омонами-беркутами? Тітуханами? Але ні, якщо це швидко, то будут соціальні бунти ....і махно-партизанщина...
А ще економічна доцільність! При нестабільності ( існуванні рф) буде складно зібрати велику інвестицію
батальон "Монако" рже і прикриває святу тушку!
А як стосовно решти України?
донбасі, а ти не заважай воювати...
Тільки Нейлон маск та інші шлімазли, які на грошах агентури кпк ( компартії чіни) стали формальними міл'ярдерами 🤮
а мені як раз не достає, а давайте познайомимoся я Макс - фотку хочь запостить...
12 американських баз "захищали родовища нафти" в Сирії...
У той самий час, коли Рашка ЗНИЩУВАЛА АЛЕППО!
Дуже показово.
І дуже показово, що ти, під смугастим прапором не дивуєшся захисту ТІЛЬКИ свердловин, коли прямо на очах творится ГЕНОЦИД НАРОДУ.
обери ЯКОМУ місту-мільйоннику України ТИ бажаєш "долю Алеппо"?
То, якого біса, я повинен ВІРИТИ, що американська база у Бахмуті, завадить знищенню Харкова, або Сум?!!
Коли бомби сиплються прямо на ТЕБЕ, на ТВІЙ ДОМ - на всі ці виправдання та роз'яснення якось НАПЮВАТИ!
І на думки приходять виключно МАТИ!
Це, сидячи десь у Британії або Канаді, я міг би з тобою посперечатись, обговорити нюанси, розглянути значення ком та дефісів у договору, ....
А сидячи у Харкові, я можу тільки ПОСЛАТИ НАХ!
Навіть "англійський джентльмен" починає матюкатися, коли "попадає молотком по пальцю".
Это называется - отдай жену дяде, а сам иди к б...., так?
Как эти дебилы будут подписывать, например, договор, если эти ресурсы находятся на
оккупированной территории, тогда они войной буду у быдлостана их отбирать?
Вот это дурдом американцы устроили.
Эх як би ж то на окупованих ...
трумп вже все просрав
Але здобув для свого куратора з болот
та доні з гуйлом про корисні копалини України
буде домовитися в 100 разів простіше, якщо ***** захопить Україну.
до цього ж трамп завуальовано і пре.
Ліндсі Грем - сивий дід, дінозавр Сенату, а теж підсів на трамповню...((
Или вы думаете что американцы не договорятся с рашистами о совместной разработке украинских недр ? Например, все годы с начала войны в космос запускаются совместные американо-российские экипажи космонавтов... то есть сотрудничество даже не останавливалось. А Трамп, похоже, по прежнему в восторге от кремлевского террориста ...
Трампуша вимагає на 500 млрд. корисних копалин не за майбутню допомогу а за ту що була...
Але поки Трамп к успєху шол і на бутилку сєл. США = дно.
Якого х... підписували гарантії безпеки після того як Україна відмовилась від ядерної зброї?
Треба брати досвід Ізраїлю і будувати "текстильні фабрики"....