Путин проиграет, если мы подпишем соглашение о полезных ископаемых, потому что Трамп будет защищать его, - сенатор Грэм

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что российско-украинская война завершится тогда, когда Украина и США подпишут соглашение о партнерстве, которое предусматривает добычу украинских редкоземельных минералов. Если в Украине будут интересы американского бизнеса, то президент Дональд Трамп будет защищать это соглашение.

Об этом сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил в пятницу, 14 февраля, во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

"Путин не понимает, что произойдет, если мы подпишем это соглашение о полезных ископаемых, Путин проиграет, потому что Трамп будет защищать соглашение", - заявил американский сенатор.

Он заявил, что для Украины такое соглашение будет лучшим вариантом, поскольку глава Белого дома будет отстаивать интересы США и приложит все усилия, чтобы положить конец войне.

Также Грэм заявил, что Трамп собирается завершить войну таким образом, который сделает невозможным вторжение РФ в Украину в будущем.

Читайте также: Россия может получить украинские "редкоземы" бесплатно, если территории не будут защищены, - Зеленский

Кроме этого, американский законодатель сказал, что президент США не собирается действовать в спешке в Украине, как Штаты действовали в Афганистане.

"Как сдержать Путина? Просто вооружить этого парня (президента Зеленского, - ред.) до зубов. Да, дать ему кучу F-16, а не несколько самолетов, дать ATACMS, дать танки, и они будут воевать",- добавил напоследок Грэм.

Напомним, что ранее министр финансов США Скотт Бессент после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что соглашение о редкоземельных металлах между Киевом и Вашингтоном может дать Украине "щит безопасности" после окончания войны с Россией.

Читайте также: Доступ США к украинским ресурсам - еще одна часть гарантий безопасности, - Келлог