Мюнхенская конференция 2025
4 925 80

Путин проиграет, если мы подпишем соглашение о полезных ископаемых, потому что Трамп будет защищать его, - сенатор Грэм

Грэм о соглашении о полезных ископаемых

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что российско-украинская война завершится тогда, когда Украина и США подпишут соглашение о партнерстве, которое предусматривает добычу украинских редкоземельных минералов. Если в Украине будут интересы американского бизнеса, то президент Дональд Трамп будет защищать это соглашение.

Об этом сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил в пятницу, 14 февраля, во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

"Путин не понимает, что произойдет, если мы подпишем это соглашение о полезных ископаемых, Путин проиграет, потому что Трамп будет защищать соглашение", - заявил американский сенатор.

Он заявил, что для Украины такое соглашение будет лучшим вариантом, поскольку глава Белого дома будет отстаивать интересы США и приложит все усилия, чтобы положить конец войне.

Также Грэм заявил, что Трамп собирается завершить войну таким образом, который сделает невозможным вторжение РФ в Украину в будущем.

Читайте также: Россия может получить украинские "редкоземы" бесплатно, если территории не будут защищены, - Зеленский

Кроме этого, американский законодатель сказал, что президент США не собирается действовать в спешке в Украине, как Штаты действовали в Афганистане.

"Как сдержать Путина? Просто вооружить этого парня (президента Зеленского, - ред.) до зубов. Да, дать ему кучу F-16, а не несколько самолетов, дать ATACMS, дать танки, и они будут воевать",- добавил напоследок Грэм.

Напомним, что ранее министр финансов США Скотт Бессент после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что соглашение о редкоземельных металлах между Киевом и Вашингтоном может дать Украине "щит безопасности" после окончания войны с Россией.

Читайте также: Доступ США к украинским ресурсам - еще одна часть гарантий безопасности, - Келлог

Автор: 

Топ комментарии
+25
Все, що вам потрібно знати про "захист США":
12 американських баз "захищали родовища нафти" в Сирії...
У той самий час, коли Рашка ЗНИЩУВАЛА АЛЕППО!
14.02.2025 19:38 Ответить
+20
Я не сумніваюсь що США захищатимуть корисні копалини, які вони планують прибрати до рук.
А як стосовно решти України?
14.02.2025 19:34 Ответить
+17
та да , 100% ...ви су* і ЯО забрали і не захистили Україну ,тепер біжите поперед китаю з руснею, забрати надра України , верніть те шо забов'язані повернути ,як шо захистити не змогли !!!
14.02.2025 19:38 Ответить
А підписувати в Будапешті?
14.02.2025 19:33 Ответить
немає сенсу підписувати угоди з США, вони не є гарантом безпеки.
14.02.2025 19:38 Ответить
наші керманичі в курсі-але в них інші пріорітети,нажаль...
14.02.2025 19:42 Ответить
Як можна підписувати угоди про передачу корисних копалин? Трамп в цій угоді виступає в ролі мародера, що прийшов на руїни з метою грабунку. А якщо Європейські союзники попросять свою долю в Україні по прикладу Трампа? Трампа, як відвертого мародера, треба слати на йух , а не підписувати з ним угоди, ціна яким така ж, як і Будапештській угоді.
14.02.2025 19:49 Ответить
frank sonatra Саудіти і досі б їздили на верблюдах, якби американці не почали добувати у них нафту. Для путіна така угода просто катастрофа. Вам подобається путін?
14.02.2025 21:01 Ответить
Перестань нести ахінею! Саудити самі добувають свою нафту. Можливо, на зорі епохи добування нафти в Саудівській Аравії і були партнерські відносини зі США в галузі розробки нафтових свердловин., але не тепер.
15.02.2025 02:18 Ответить
Там ще прикол - це теоретичні копалини. А спутники і геологи можуть помилятися.
І ще прикол суттєвий - це не готова інфраструктура ( шахти, кар'єри, комбінати збагачення-очищення, транспортні потужності, наявна техніка і сотні вагонів... ) . Це лише велика кількість земельних ділянок які: є власністю фермерів або агрохолдингів або рекреаційними об'єктами і заповідниками або лісами і дрібними озерами або живі ще населені пункти.
І як ото всіх виселяти та вилучати ділянки? Омонами-беркутами? Тітуханами? Але ні, якщо це швидко, то будут соціальні бунти ....і махно-партизанщина...
А ще економічна доцільність! При нестабільності ( існуванні рф) буде складно зібрати велику інвестицію
14.02.2025 21:31 Ответить
Az AZLK Я вас запевняю, це не є проблема. Подивіться як сраний Китай піднявся за рахунок західних інвестицій. В них не було нафти, але була дуже дешева робоча сила. Більше підприємств в Україні, більше податків, більше робочих місць.
14.02.2025 21:48 Ответить
Китай піднявся- це чудово. Нехай США йдуть в Україну з інвестиціями і будують підприємства по виготовленню електронної техніки, як це було в Китаї. Тим більше , що робоча сила в Україні недорога.
15.02.2025 02:21 Ответить
в Мюнхені!
батальон "Монако" рже і прикриває святу тушку!
15.02.2025 06:25 Ответить
Я не сумніваюсь що США захищатимуть корисні копалини, які вони планують прибрати до рук.
А як стосовно решти України?
14.02.2025 19:34 Ответить
14.02.2025 19:58 Ответить
DІЕ НАRD #601986 Чому всі недавно зареєстровані на Цензорі так погано сприймають таку угоду?
14.02.2025 21:03 Ответить
Пересрані розводіли. Хєра ви будете ризикувати своїми зморшкуватими дупами у разі шухєра. Взагалі, весь цей політичний бомонд США нагадує мені презідіум ЦК КПСС кінця 80-х повний маразм і відірвність від реальності.
14.02.2025 19:36 Ответить
Теж саме може запропонувати путлер - ось тобі доступ до копалин на
донбасі, а ти не заважай воювати...
14.02.2025 19:36 Ответить
Але з прутіним не товаришує Західна Європа.
Тільки Нейлон маск та інші шлімазли, які на грошах агентури кпк ( компартії чіни) стали формальними міл'ярдерами 🤮
14.02.2025 21:34 Ответить
та да , 100% ...ви су* і ЯО забрали і не захистили Україну ,тепер біжите поперед китаю з руснею, забрати надра України , верніть те шо забов'язані повернути ,як шо захистити не змогли !!!
14.02.2025 19:38 Ответить
Luiza З вашого боку це маніпуляція, така сама як і з продажем землі.
14.02.2025 21:58 Ответить
доросла я вже для маніпуляції , і самодостатьня ...треба нагадувати цім авантюрістам зі США ...це шоб совість була на місці
14.02.2025 22:07 Ответить
Luiza Нагадати звичайно можна, але без американської зброї і грошей може статися так, що розмовляти українською мовою ви зможете дуже тихо у себе на кухні.
14.02.2025 22:58 Ответить
самодостатня кажете?
а мені як раз не достає, а давайте познайомимoся я Макс - фотку хочь запостить...
15.02.2025 06:37 Ответить
все ж хочеться знати, шо ви не крокоділ!
15.02.2025 06:38 Ответить
Так, давати літаки, танки й зброю і дурні українці воюватимуть вічно від безвиході, а ми в той час копатимемо в них ресурси. Ото хитрі американці
14.02.2025 19:38 Ответить
Все, що вам потрібно знати про "захист США":
12 американських баз "захищали родовища нафти" в Сирії...
У той самий час, коли Рашка ЗНИЩУВАЛА АЛЕППО!
14.02.2025 19:38 Ответить
Як раз термін президента Трамп 1.0
Дуже показово.
І дуже показово, що ти, під смугастим прапором не дивуєшся захисту ТІЛЬКИ свердловин, коли прямо на очах творится ГЕНОЦИД НАРОДУ.
14.02.2025 20:23 Ответить
Кацап, я тебе не переконувати буду, я тебе ВБИВАТИ БУДУ!
14.02.2025 20:27 Ответить
Small Jerboa І що, погано захищали весь той регіон? Щось там кацапи розбомбили? Курди там чудово себе почувають.
14.02.2025 21:53 Ответить
ти дійсно НЕ РОЗУМІЄШ про що йде мова, або ПРИКИДАЄШСЯ дурником?
обери ЯКОМУ місту-мільйоннику України ТИ бажаєш "долю Алеппо"?
14.02.2025 22:02 Ответить
Small Jerboa Я вам кажу про інше.По-перше, жодна американська компанія не видобуває нафту в Сирії. По-друге, бази на курдській території, американці захищають курдів, бо вони їх союзники у регіоні. Тому курди спокійно качають нафту. Про спробу вагнера захопити Дейр-эз-Зор пам'ятаєте ? Американці з вагнера зробили катлєту, бо вони зайшли в зону відповідальності американців.
14.02.2025 22:19 Ответить
А я вам говорю, що 12 американських баз у Сирії жодним чином НЕ ЗАВАДИЛИ ЗНИЩЕННЮ АЛЕППО!
То, якого біса, я повинен ВІРИТИ, що американська база у Бахмуті, завадить знищенню Харкова, або Сум?!!
14.02.2025 22:53 Ответить
Small Jerboa Тому що у Асада був двосторонній договір з кацапами. А американці що, воювали з Сирією? Коли Асад травив хлором своїх громадян в Алеппо світова спільнота звісно це засудила, але не зібрали міжнародну коаліцію для війни з режимом Асада. Американці повинні були самостійно розпочаті війну? Саддама Хусейна знищила міжнародна коаліція, це як приклад.
14.02.2025 23:08 Ответить
Знаєш що?
Коли бомби сиплються прямо на ТЕБЕ, на ТВІЙ ДОМ - на всі ці виправдання та роз'яснення якось НАПЮВАТИ!
І на думки приходять виключно МАТИ!
Це, сидячи десь у Британії або Канаді, я міг би з тобою посперечатись, обговорити нюанси, розглянути значення ком та дефісів у договору, ....
А сидячи у Харкові, я можу тільки ПОСЛАТИ НАХ!
14.02.2025 23:22 Ответить
Small Jerboa Ну тоді передавайте привіт людям які вас виховували.
14.02.2025 23:29 Ответить
Коробить "дуже вихованого"?
Навіть "англійський джентльмен" починає матюкатися, коли "попадає молотком по пальцю".
14.02.2025 23:34 Ответить
Тут без матерных слов пожалуй и не написать ответ.

Это называется - отдай жену дяде, а сам иди к б...., так?

Как эти дебилы будут подписывать, например, договор, если эти ресурсы находятся на

оккупированной территории, тогда они войной буду у быдлостана их отбирать?

Вот это дурдом американцы устроили.
14.02.2025 19:38 Ответить
Ні вони вже ж давно сказали що мова тільки про ті ресурси які на підконтрольних Україні територіях.

Эх як би ж то на окупованих ...
14.02.2025 19:45 Ответить
Основные ресурсы, которые их интересуют, все находятся на оккупированных территориях!
14.02.2025 19:56 Ответить
Можливо.що на неоккупованній стороні заберуть США родовища.а решта-сами як небудь...
14.02.2025 20:06 Ответить
Зустрічна пропозиція - корисні копалини в обмін на НАТО.
14.02.2025 19:41 Ответить
Ага, НАТУ в кожну хату, але половина хат вже пуста, та й НАТА не виглядає вже як колись
14.02.2025 19:44 Ответить
Вивидіть діда з коми.
трумп вже все просрав
14.02.2025 19:42 Ответить
Просрав для сша
Але здобув для свого куратора з болот
14.02.2025 19:43 Ответить
А ***** теж підпише що ресурси залишаються за Трампом і усе .
14.02.2025 19:42 Ответить
Грем вже забув про рецепт перемоги над рашкою, який пропонував вів Байдену-визнати росію-країною-спонсором тероризму з арештом рахунків терориста путіна та його поплічників. Цей рецепт чомусь він не хоче запропонувати Трампу.
14.02.2025 19:44 Ответить
з якого трампокубатора таких ідіотів викопують?
та доні з гуйлом про корисні копалини України
буде домовитися в 100 разів простіше, якщо ***** захопить Україну.
до цього ж трамп завуальовано і пре.
Ліндсі Грем - сивий дід, дінозавр Сенату, а теж підсів на трамповню...((
14.02.2025 19:45 Ответить
США переподпишут договор на те же самые ресурсы, но уже с РФ. Делов-то. Путин - это красавчик, его надо в G8, не так-ли? А чо такого.
14.02.2025 19:47 Ответить
Яйки ***** вже гарно затиснені Китаєм. І ніякі ресурси Китай США не віддасть.
14.02.2025 19:49 Ответить
Так так пом'ятаємо це той грем який казав, що то що зараз йде в країні це їх "краща геополітична інвестиція".
14.02.2025 19:49 Ответить
Заведе сюди свою армію.
14.02.2025 19:49 Ответить
а что скажет "бьютифул френд , президент оф писфул бьютифул рашен пипл" ???
14.02.2025 19:52 Ответить
Как то выходит что голова не дружит с телом, одни орут о том что, армии сша в Украине не будет, даже ввиде миротворцев, вторые уверяют про то что будем защищать и пукину звезда в случае повторного нападения, как и кем будут защищать не уточняется!!!
14.02.2025 19:56 Ответить
Якщо в Україні будуть інтереси американського бізнесу, то президент Дональд Трамп захищатиме цю угоду. -це є чергова американська афера по відношенні до України і її народу....Американські аферисти.захистивши Україну і її народ .гарантуючи Україні і її народу безпеку під парасолькою НАТО.Ви, тим самим захистите і інтереси американського бізнесу.Але ,захищающи інтереси американського бізнесу .Ви ніяким чином не гарантуєте захист України...."А ОСЬ ВАМ"
14.02.2025 19:57 Ответить
дурний думкою багатіє!!!!!!!!!
14.02.2025 19:57 Ответить
ця угода захистить так само як будапештський меморандум
14.02.2025 19:57 Ответить
Ruslana #601225 А от путін так не вважає, тому і набігло багато фсбешної ботви.
14.02.2025 21:29 Ответить
що це за чм0?
14.02.2025 20:05 Ответить
как бы не получилось так, что и украинские ресурсы американцы получат и "американские гарантии" не остановят пуйло от дальнейших боевых действий.....

Или вы думаете что американцы не договорятся с рашистами о совместной разработке украинских недр ? Например, все годы с начала войны в космос запускаются совместные американо-российские экипажи космонавтов... то есть сотрудничество даже не останавливалось. А Трамп, похоже, по прежнему в восторге от кремлевского террориста ...
14.02.2025 20:06 Ответить
Чтоб это не был кидняк похуже Меморандума.И недра заберут.и капитулировать заставят.Вн Трамп видит путина в G 8.На повышение пойдет.вместо Гааги.
14.02.2025 20:09 Ответить
Тут є нюанс.
Трампуша вимагає на 500 млрд. корисних копалин не за майбутню допомогу а за ту що була...
14.02.2025 20:22 Ответить
Що тут ще не зрозуміло? Професійні рейдери і розводіли всія Америки в голові з Трампом нахрапом відчинивши двері ногою під шум і кіпіш мали не окуповану частину України посадити на вічний борг за криву рожу, а окуповану частину залишити братішку *****.
Але поки Трамп к успєху шол і на бутилку сєл. США = дно.
14.02.2025 20:26 Ответить
За його розумінням треба ВСЮ Україну йому віддати?
Якого х... підписували гарантії безпеки після того як Україна відмовилась від ядерної зброї?
Треба брати досвід Ізраїлю і будувати "текстильні фабрики"....
14.02.2025 20:42 Ответить
Лайно. Кожен, хто живе в США, знає, що Трамп є втіленням егоїзму, і всі «угоди», які він пропонує, зрештою принесуть 100% користь йому самому. Після того, як він викачає Україну насухо, він залишить її стерв'ятникам на поїдання.
14.02.2025 20:43 Ответить
Викачає? Так для цього 100 років потрібно? А що є політики.які думають не про себе?
14.02.2025 23:33 Ответить
Є - Зеленський та Єрмак 😁
14.02.2025 23:41 Ответить
Віддати свої корисні копалини за американську "липу" про якийсь там захист? Краще домовитися на цей рахунок з тою ж Британією та Францією . На них більше надії чим на брехливих та цинічних янкі...
14.02.2025 21:22 Ответить
Yankee go Home!
14.02.2025 21:23 Ответить
На ляд воно нам тре? Ви спочатку поможіть землі відвоювати. А то все схоже на те , як впала жінка в обморок, а ви у неї з руки золото здираєте((
14.02.2025 21:31 Ответить
Раскудахтались путинские консервы, которые не хотят, чтобы путин проиграл.
14.02.2025 22:27 Ответить
Путін вже ************ от будапештського меморандуму.
14.02.2025 22:56 Ответить
Все робиться для того, щоб Європа відмовилась від допомоги України.Найбільшу допомогу Україна отримала від Європейських країн грошима, газом, нафтопродуктами, зброєю, санкціями проти кацапів, та не відмовляються допомагати України й далі. Україна та Європа разом, це сила.
15.02.2025 00:53 Ответить
Янкі,гоу хоум! Курсом руського корабля!
15.02.2025 06:27 Ответить
 
 