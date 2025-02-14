РУС
Писториус ответил Вэнсу на критику Европы: В нашей демократии каждое мнение имеет голос

Писториус ответил Вэнсу на критику Европы

Министр обороны Германии Борис Писториус ответил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу относительно его критики демократии в Европе, назвав неприемлемыми его высказывания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Писториус сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Министр отметил, что не может начать свою речь так, как запланировал, поскольку должен отреагировать на резкую критику Джей Ди Венса, которую тот произнес на конференции незадолго перед выступлением Писториуса.

"Демократия только что была поставлена под сомнение вице-президентом США - и не только немецкая демократия, а целой Европы. Если я правильно его понял, он сравнивает условия, сложившиеся в Европе, с условиями, которые являются приоритетными в некоторых авторитарных режимах. Дамы и господа, это неприемлемо", - сказал Писториус.

Отмечается, что после его слов зал взорвался аплодисментами.

Читайте также: Вэнс после встречи с Зеленским: Мы хотим достичь длительного мира, а не такого, который приведет к конфликту в Европе через несколько лет

Глава Минобороны Германии подчеркнул, что то, о чем говорил Вэнс, не соответствует демократическому устройству, свидетелем которого он является в нынешней избирательной кампании и в немецком парламенте ежедневно.

"В нашей демократии каждое мнение имеет голос, она позволяет партиям, частично экстремистским, таким как "Альтернатива для Германии", участвовать в кампании наравне с другими партиями. Это демократия", - подчеркнул Писториус.

Он добавил, что Алису Вайдель - главную кандидатку от "АдГ" на выборах - можно увидеть на немецком телевидении в прайм-тайм.

В то же время, по словам Писториуса, демократия должна уметь защитить себя от экстремистов, которые хотят ее уничтожить. Он сказал, что гордится тем, что живет в Европе, "которая ежедневно защищает свою демократию от внутренних и внешних врагов".

Читайте также: Исключение вопроса членства Украины в НАТО из мирных переговоров было ошибкой, - Писториус

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что в Европе исчезает свобода слова, и призвал все страны жить по "демократическим ценностям".

демократия (493) Европа (2049) Писториус Борис (260) Джей Ди Вэнс (145)
+9
Шоб путіноїд Венс так критикував таких, як путін і лукашенко, які 30 років при кориті.
Побачимо до чого докеруються такі як Венс і наркоман Маск після правління. І чи не буде Венс сидіти в буцигарні за свої ділішки.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:13
+5
Никто своих стабильных партнеров публично не обвиняет, даже если и существуют определенные разногласия. У действий Вэнса есть цель и заключается она в подрыве устоявшихся, западных союзов. Кому это выгодно ответ очевиден..
показать весь комментарий
14.02.2025 20:15
+3
Ну хоч Пісторіус вставив Венсу пістона!
показать весь комментарий
14.02.2025 20:30
Її тоталітаризм і з'їсть, доки ви будете голоси слухати
показать весь комментарий
14.02.2025 20:09
Сподіваюся що ФРН встає з колін. І буде посилати нахрен і пуйцла і рижого.
І після 23 лютого нова каоліція ще скаже вагоме германське слово у світовій політиці.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:35
Навіть думка путінських куесосів Орбана та Фіцо з Вучичем і тіх хто ЕС не будував та не будує а приперся туди за халявою.. Ось така вона, европейська демократія.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:12
Шоб путіноїд Венс так критикував таких, як путін і лукашенко, які 30 років при кориті.
Побачимо до чого докеруються такі як Венс і наркоман Маск після правління. І чи не буде Венс сидіти в буцигарні за свої ділішки.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:13
У Венса ще мамка була проституткою і наркоманкою.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:29
Никто своих стабильных партнеров публично не обвиняет, даже если и существуют определенные разногласия. У действий Вэнса есть цель и заключается она в подрыве устоявшихся, западных союзов. Кому это выгодно ответ очевиден..
показать весь комментарий
14.02.2025 20:15
Венс не хоче оцінити демократію в Ізраїлі, якому Трамп і Ко дають бабло?
Там більша демократія ніж в Європі чи ні?
показать весь комментарий
14.02.2025 20:29
Глава Rheinmetall: Ми готові будувати в Україні третій завод

=====================================================

Німці пробуджуються помаленько, та хоч так!
показать весь комментарий
14.02.2025 20:30
Ну хоч Пісторіус вставив Венсу пістона!
показать весь комментарий
14.02.2025 20:30
Пісторіус ще казав,що без США,Європа не може забезпечити Україні,гарантії безпеки.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:52
Тобто демократія від венса це лиш в американців,москалів...але не в українців((а ви там сідітє і нє підітє(((
показать весь комментарий
14.02.2025 21:03
Після 9/11 Америка втратила моральне право вчити Європу як правильно жити.
Самі заклали вибухівку в ВТЦ, самі підірвали, своїх попередили не виходити на роботу,
а 3000 представників інших народів загинули.... Не забули застрахувати обидва хмарочоси, одержали страхову компенсацію, вивезли чуже золото з банку, розташованого
в одній з веж, а будівлю номер 7 підпалили і підірвали за компанію, і звинуватили в усьому
якусь "алькаіду", головою якої був Осама Бен Ладен - особистий друг Джоджа Буша-молод-
шого. Бен Ладена ніби-то вбили, тіла не представили, лише показали якесь розмите фото...
Джей Ді Венс теж вважає, що ВТЦ зруйнувала алькаіда ?
В такому разі хай не вчить Європу як жити - бо у Європі такого не коять.
Таке коять у росії, де путін (теж дружок Буша-молодшого) мінував будинки з живими людьми,
а винуватими виставив чеченців, щоб розпочати з ними війну ...
показать весь комментарий
14.02.2025 21:13
Бін Ладен це ти, тебе ж вбили чи то теж була постанова? 😀
показать весь комментарий
15.02.2025 02:20
Звісно, це я, а хто ж іще.
Ти ж не повірив, що друга Джорджа Буша-молодшого
хтось може убити, тим більше - американці.
показать весь комментарий
15.02.2025 10:52
У нього така істерика тому що розуміє що Венс прав. Типовий чиновник-дурачок.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:27
Зелена Америка з трьохсотрічною історією вчить стару Європу з тисячолітнім досвідом дємократії. Кумедіянти! Ви смішні і ниці.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:34
тож навчить нас своєму досвіду інквізиції
а може франкістській диктатури?
показать весь комментарий
15.02.2025 02:25
Інквізиція була корисною, потенційні марксисти сиділи тихо і знали своє місце.
Америці полювання на відьом також пішло на користь.
Не завадило б його повторити, бо у Венса жодних претензій до агресора.
Всі претензії до Європи - потенційної жертви.
показать весь комментарий
15.02.2025 02:53
Венс як політик хоч і молодий розуміє що пресувати путєна це не самий продуктивний шлях
хоч він його і зневажає як нормальна людина
показать весь комментарий
15.02.2025 06:14
Венс захоплюється путіним, а не зневажає.
Зневажає він міжнародне право.
показать весь комментарий
15.02.2025 07:43
Хутіну вдається пересварити увесь світ між собою...
показать весь комментарий
14.02.2025 22:04
ні це піндоси недоумки почали звинувачувати європу у проблемах з демократією, а не росію чи білорусь. Це просто смішно
показать весь комментарий
15.02.2025 01:11
Венс це голос Іфлона Маска і Путіна.. Їм потрібна перемога нової баби путіна, щоб знищити Україні військову допомогу.. Вони ці глошаті на зарплатні ..на роботі, на яку їх наняв маск..
показать весь комментарий
15.02.2025 07:37
Як там продажі Тесли у Європі ?
показать весь комментарий
15.02.2025 07:45
 
 