Писториус ответил Вэнсу на критику Европы: В нашей демократии каждое мнение имеет голос
Министр обороны Германии Борис Писториус ответил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу относительно его критики демократии в Европе, назвав неприемлемыми его высказывания.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Писториус сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Министр отметил, что не может начать свою речь так, как запланировал, поскольку должен отреагировать на резкую критику Джей Ди Венса, которую тот произнес на конференции незадолго перед выступлением Писториуса.
"Демократия только что была поставлена под сомнение вице-президентом США - и не только немецкая демократия, а целой Европы. Если я правильно его понял, он сравнивает условия, сложившиеся в Европе, с условиями, которые являются приоритетными в некоторых авторитарных режимах. Дамы и господа, это неприемлемо", - сказал Писториус.
Отмечается, что после его слов зал взорвался аплодисментами.
Глава Минобороны Германии подчеркнул, что то, о чем говорил Вэнс, не соответствует демократическому устройству, свидетелем которого он является в нынешней избирательной кампании и в немецком парламенте ежедневно.
"В нашей демократии каждое мнение имеет голос, она позволяет партиям, частично экстремистским, таким как "Альтернатива для Германии", участвовать в кампании наравне с другими партиями. Это демократия", - подчеркнул Писториус.
Он добавил, что Алису Вайдель - главную кандидатку от "АдГ" на выборах - можно увидеть на немецком телевидении в прайм-тайм.
В то же время, по словам Писториуса, демократия должна уметь защитить себя от экстремистов, которые хотят ее уничтожить. Он сказал, что гордится тем, что живет в Европе, "которая ежедневно защищает свою демократию от внутренних и внешних врагов".
Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что в Европе исчезает свобода слова, и призвал все страны жить по "демократическим ценностям".
І після 23 лютого нова каоліція ще скаже вагоме германське слово у світовій політиці.
Побачимо до чого докеруються такі як Венс і наркоман Маск після правління. І чи не буде Венс сидіти в буцигарні за свої ділішки.
Там більша демократія ніж в Європі чи ні?
=====================================================
Німці пробуджуються помаленько, та хоч так!
Самі заклали вибухівку в ВТЦ, самі підірвали, своїх попередили не виходити на роботу,
а 3000 представників інших народів загинули.... Не забули застрахувати обидва хмарочоси, одержали страхову компенсацію, вивезли чуже золото з банку, розташованого
в одній з веж, а будівлю номер 7 підпалили і підірвали за компанію, і звинуватили в усьому
якусь "алькаіду", головою якої був Осама Бен Ладен - особистий друг Джоджа Буша-молод-
шого. Бен Ладена ніби-то вбили, тіла не представили, лише показали якесь розмите фото...
Джей Ді Венс теж вважає, що ВТЦ зруйнувала алькаіда ?
В такому разі хай не вчить Європу як жити - бо у Європі такого не коять.
Таке коять у росії, де путін (теж дружок Буша-молодшого) мінував будинки з живими людьми,
а винуватими виставив чеченців, щоб розпочати з ними війну ...
Ти ж не повірив, що друга Джорджа Буша-молодшого
хтось може убити, тим більше - американці.
а може франкістській диктатури?
Америці полювання на відьом також пішло на користь.
Не завадило б його повторити, бо у Венса жодних претензій до агресора.
Всі претензії до Європи - потенційної жертви.
хоч він його і зневажає як нормальна людина
Зневажає він міжнародне право.