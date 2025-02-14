Писториус ответил Вэнсу на критику Европы: В нашей демократии каждое мнение имеет голос

Министр обороны Германии Борис Писториус ответил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу относительно его критики демократии в Европе, назвав неприемлемыми его высказывания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Писториус сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Министр отметил, что не может начать свою речь так, как запланировал, поскольку должен отреагировать на резкую критику Джей Ди Венса, которую тот произнес на конференции незадолго перед выступлением Писториуса.

"Демократия только что была поставлена под сомнение вице-президентом США - и не только немецкая демократия, а целой Европы. Если я правильно его понял, он сравнивает условия, сложившиеся в Европе, с условиями, которые являются приоритетными в некоторых авторитарных режимах. Дамы и господа, это неприемлемо", - сказал Писториус.

Отмечается, что после его слов зал взорвался аплодисментами.

Глава Минобороны Германии подчеркнул, что то, о чем говорил Вэнс, не соответствует демократическому устройству, свидетелем которого он является в нынешней избирательной кампании и в немецком парламенте ежедневно.

"В нашей демократии каждое мнение имеет голос, она позволяет партиям, частично экстремистским, таким как "Альтернатива для Германии", участвовать в кампании наравне с другими партиями. Это демократия", - подчеркнул Писториус.

Он добавил, что Алису Вайдель - главную кандидатку от "АдГ" на выборах - можно увидеть на немецком телевидении в прайм-тайм.

В то же время, по словам Писториуса, демократия должна уметь защитить себя от экстремистов, которые хотят ее уничтожить. Он сказал, что гордится тем, что живет в Европе, "которая ежедневно защищает свою демократию от внутренних и внешних врагов".

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что в Европе исчезает свобода слова, и призвал все страны жить по "демократическим ценностям".