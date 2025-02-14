Европа должна играть важную роль в переговорах о прекращении войны в Украине, - Ван И

Европа должна быть задействована в мирном процессе относительно Украины.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Китая Ван И, которого цитирует Financial Times. сообщает Цензор.НЕТ.

Глава МИД Китая приветствовал переговоры между США и Россией по завершению войны в Украине.

В то же время он заявил, что Европа также должна быть задействована в мирном процессе.

"Китай хотел бы видеть все его усилия для достижения мира, особенно если США придут к общему пониманию с Россией. Эта война происходит на европейской земле. Европа должна играть важную роль в этом процессе", - заявил Ван И.

Также китайский дипломат отверг возможность того, что Китай для давления на Россию сократит импорт российского газа. Он сказал, что Пекин должен поставить на первое место интересы своего народа.

"Если Китай не будет покупать газ у России, то у какой другой страны он сможет купить столько газа? Мы должны нести ответственность за свой народ", - заявил глава внешнеполитического ведомства КНР.

