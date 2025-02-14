РУС
Европа должна играть важную роль в переговорах о прекращении войны в Украине, - Ван И

Китай хочет, чтобы Европа была вовлечена в мирный процесс по Украине

Европа должна быть задействована в мирном процессе относительно Украины.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Китая Ван И, которого цитирует Financial Times. сообщает Цензор.НЕТ.

Глава МИД Китая приветствовал переговоры между США и Россией по завершению войны в Украине.

В то же время он заявил, что Европа также должна быть задействована в мирном процессе.

"Китай хотел бы видеть все его усилия для достижения мира, особенно если США придут к общему пониманию с Россией. Эта война происходит на европейской земле. Европа должна играть важную роль в этом процессе", - заявил Ван И.

Также китайский дипломат отверг возможность того, что Китай для давления на Россию сократит импорт российского газа. Он сказал, что Пекин должен поставить на первое место интересы своего народа.

"Если Китай не будет покупать газ у России, то у какой другой страны он сможет купить столько газа? Мы должны нести ответственность за свой народ", - заявил глава внешнеполитического ведомства КНР.

Китайці зрозуміли, що їх теж кинули?
14.02.2025 22:45 Ответить
Йой , Китай точно не про Європу партій Орабана та AfD в Німеччині, з котрою ЖОДНА ПАРТІЯ не хоче йти в коаліцію? А як же старання Маска розтрощити ЄС?
14.02.2025 22:43 Ответить
та ти вже показав свої зусилля у "мирному плані Лули", в якому прописав свої інтереси про нерозрив ланцюжків поставок.. тож іди нах, "миротворець" комуняцький сраний..
14.02.2025 22:52 Ответить
Шо приніс? Нічого? Пішов *****.
14.02.2025 22:57 Ответить
Здається путін кинув китайців та Сі, якщо навіть вони в **** від миттєвого однополого кохання між путіном там трампом
14.02.2025 22:58 Ответить
Чомусь трамп і маск більше бояться Китаю ніж кремля. Ті дівки, яких підкладали їм у москві таки запевнили цих двох, що путін мнякий і пушистий як їхні розкішниці.
14.02.2025 23:10 Ответить
Ну люблю ложку дёгтя, люблю. Ох и весело было сегодня весь день в кремле! Давно так не гарцовали.
14.02.2025 23:13 Ответить
Это конечно ТОПОВЫЙ троллинг )))
14.02.2025 23:20 Ответить
Всі побачивши провали української влади не тільки в забезпеченні фронту, а і в економіці, демократії вирішили спасати хоч те, що залишилося. Цього дуже чекав Боневтік Потужний Брехливий, який скаже, що я тут ні дло чого, то все вони, я мужньо і потужно готовий був померти на полі бою, відвойовуючи окуповані території, то Порошенко віддав Крим і не помирав, хоча Крим був окупований за президенства Януковича. Але хто буде перевяряти брехню Потужного?
14.02.2025 23:51 Ответить
ИВан.
Иди домой.
Водки нет
15.02.2025 00:07 Ответить
Трамп зараз промацує Європу "на слабо". Але його парить Тихоокеанський регіон. Зараз вже Сі напружився - Трамп своїми "сюсюканіямі" з х%йлом додає йому геморою. І ця "оськазла" стала метушитись від того хто кого перший "кінєт через бєдро". А це питання подальшого розподілу світу. Настав час Європі прокинутись від "сіропних грьоз".
15.02.2025 00:27 Ответить
Ну шо, таки мир на троих? Евразия, Остазия и Океания. Потому узкоглазый и кудахчет за ЕС без США (Океании), с ****** (Евразия). Китай (Остазия) союзник Евразии. Евразия воюет с Океанией. Евразия всегда воевала с Океанией. (с)
15.02.2025 04:51 Ответить
 
 