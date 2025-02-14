Зеленский встретился с Рютте: обсудили формирование общей позиции по завершению войны и принуждению РФ к миру
В пятницу, 14 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Обсудили координацию со странами-членами Альянса для формирования общей позиции по окончанию войны и принуждения России к приближению справедливого и длительного мира", - рассказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что одним из условий этого должны быть надежные гарантии безопасности для Украины.
"Благодарен за неизменную поддержку нашего государства и проведение в Брюсселе заседаний в формате "Рамштайн" и Совета Украина-НАТО. Мы рассчитываем, что все принятые решения будут реализованы как можно быстрее", - добавил глава государства.
Напомним, что 14 февраля в Мюнхене на полях конференции по безопасности состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Тому краще почути від Рютте, про що вони говорили.
Так так весь світ за Україну, ось тільки весь світ живе за рахунок війни в Україні. Вся наволоч до нас лізе, а в них бізнес🤬