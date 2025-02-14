РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9441 посетитель онлайн
Новости Мюнхенская конференция 2025
1 089 9

Зеленский встретился с Рютте: обсудили формирование общей позиции по завершению войны и принуждению РФ к миру

Зеленский встретился с Рютте

В пятницу, 14 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудили координацию со странами-членами Альянса для формирования общей позиции по окончанию войны и принуждения России к приближению справедливого и длительного мира", - рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что одним из условий этого должны быть надежные гарантии безопасности для Украины.

"Благодарен за неизменную поддержку нашего государства и проведение в Брюсселе заседаний в формате "Рамштайн" и Совета Украина-НАТО. Мы рассчитываем, что все принятые решения будут реализованы как можно быстрее", - добавил глава государства.

Напомним, что 14 февраля в Мюнхене на полях конференции по безопасности состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Читайте также: Вэнс после встречи с Зеленским: мы хотим достичь длительного мира, а не такого, который приведет к конфликту в Европе через несколько лет

Автор: 

Зеленский Владимир (22050) НАТО (10360) Рютте Марк (486)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надійні гарантії безпеки.... Зельку опять одолела идея-фикс.... реально, какие гарантии (хех, полное название Будапешта - Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия) могут быть относительно Путина.... он нападет, и Илонка Маск отсалютует Вове отрепетированной с адвокатами зигой.
показать весь комментарий
14.02.2025 23:01 Ответить
Цікаво, а Рютте не запитав у Шмарклі: "А де мій друг Порошенко? Його ж запрошували теж."
показать весь комментарий
14.02.2025 23:03 Ответить
щоб ти вже галушкою вдавився пистобол
показать весь комментарий
14.02.2025 23:06 Ответить
судячи по фото Рютте підловив потужного Лідора десь в туалеті ресторану🤡
показать весь комментарий
14.02.2025 23:08 Ответить
Враження, що Рютте впіймав ЗЄ, коли той до нього у кишеню ліз. 😁
показать весь комментарий
14.02.2025 23:10 Ответить
Ну вірити ЗЄ не можна ні в чому.
Тому краще почути від Рютте, про що вони говорили.
показать весь комментарий
14.02.2025 23:11 Ответить
Південнокорейські компанії на тлі новин про переговори путіна і Трампа почали опрацьовувати варіанти повернення на російський ринок. За даними корейських ЗМІ, Hyundai розглядає можливість зворотного викупу виробничого майданчика в Петербурзі. За ситуацією стежать і великі виробники електроніки, такі як Samsung та LG.
Так так весь світ за Україну, ось тільки весь світ живе за рахунок війни в Україні. Вся наволоч до нас лізе, а в них бізнес🤬
показать весь комментарий
14.02.2025 23:17 Ответить
Знову накачують нарід термівнами про "закінчення війни", якої ми не починали. А куди поділися потужні плани перемоги, стійкості та іншої муйні Боневтіка Потужного Брехливого?
показать весь комментарий
14.02.2025 23:45 Ответить
А секретар НАТО нічого не вирішує, це просто балакуча голова
показать весь комментарий
15.02.2025 08:04 Ответить
 
 