С начала суток - 80 боестолкновений. Больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

С начала суток Силы обороны Украины провели 80 боевых столкновений с российскими оккупантами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Удары РФ по Украине

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Лесковщина Черниговской области; Большая Писаревка, Стариково, Шалыгино, Александровка, Прогресс, Заречное, Бачевск и Большой Прикол Сумской области.

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Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении противник атаковал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, получил отпор. Неуправляемыми авиаракетами враг бил по Ветеринарному и Охримовке.



На Купянском направлении российские оккупанты совершили четыре атаки вблизи Петропавловки, Глушковки, Загрызово и в направлении Новоосиново. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

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Бои на Востоке

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Заречного и Ямполевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.



На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районе Часова Яра и Васюковки, одну из трех атак подразделения Сил обороны отбили, бои продолжаются.



На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районе Торецка, две атаки продолжаются, три штурма захватчиков наши защитники уже отбили.



На Покровском направлении с начала суток российские захватчики совершили 33 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Елизаветовки, Проминя, Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлиного, Удачного, Успеновки, Надиевки, Ясенового, Улаклов, Андреевки и Дачного. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 23 атаки, десять боестолкновений еще продолжаются. Авиация российских террористов нанесла удары КАБами по Покровску и Алексеевке.



На Новопавловском направлении украинские защитники отбили восемь штурмовых действий вражеских войск, еще шесть боестолкновений пока продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах Новоселки, Ривнополя, Нового Комара и в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

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Ситуация на Юге

На Ореховском направлении украинские защитники за сегодня отбили одну атаку, еще одно боестолкновение продолжается. Противник был активным в районах Щербаков и Нестерянки.

Бои на Курщине

Продолжается операция в Курской области. Украинские воины за сегодня отбили шесть вражеских атак, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор, также авиация захватчиков нанесла 22 ударов, сбросив при этом 25 КАБ.



На других направлениях существенных изменений не произошло.

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