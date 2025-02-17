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Европейцы потенциально могут отправить до 30 тысяч военных в Украину, - WP

Французские войска

Страны Европы потенциально смогут отправить в Украину от 25 до 30 тысяч военных, если будет существовать договоренность о прекращении огня.

Об этом со ссылкой на информированные источники пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что количество потенциального военного контингента было раскрыто в ответах на письмо США, где они просили европейские страны детализировать свои возможности для поддержки Киева.

Источники WP рассказали, что сейчас европейские государства готовы обеспечить несколько бригад для потенциальной дислокации в Украине ориентировочной численностью от 25 до 30 тысяч.

Собеседники издания указывают, что европейские военные "не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы продемонстрировать силу, если российские войска возобновят войну".

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Кроме того, войска в Украине могут быть поддержаны большим количеством сил за ее пределами "в случае, если им нужно будет быстро наращивать силы и продвигаться".

WP пишет, что наиболее тщательное военное планирование такой миссии осуществила Франция - она, по оценкам, может выделить около 10 тысяч военнослужащих.

Два источника WP говорят, что другие европейские государства пока испытывают больше беспокойства или сталкиваются с проблемами, связанными с ограниченными военными силами.

США ранее публично допустили возможность развертывания в Украине миротворцев для контроля за потенциальным "перемирием", но заявляли, что американские войска не будут участвовать в такой миссии.

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Ранее сообщалось, что США направили странам Европы опросник с вопросами, какой вклад они могли бы сделать в гарантии безопасности Украины. Также в документе спрашивается, что нужно будет европейским правительствам от Вашингтона для участия в обеспечении мер безопасности в Украине.

Автор: 

Европа (1940) миротворцы (1185) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+13
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17.02.2025 19:10 Ответить
+9
європейські військові "не будуть розміщені вздовж лінії зіткнення, але будуть готові продемонструвати силу, якщо російські війська відновлять війну".

Они бы для начала, хоть один "шахед" сбили бы... "демонстранты".
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17.02.2025 18:52 Ответить
+2
почему же до сих пор за 3 года войны никого не отправили?!только пустые обещания слышим каждый день!
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17.02.2025 18:54 Ответить
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Нова теорія заговору яку я почув, Трамп хоче ставити ЕС і Росію у війні тому що вважає Европу конкурентом США.
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17.02.2025 18:45 Ответить
Даже больше, чем новая теория заговора. Это реальное мироустройство поделенное на зоны влияния. ***** Европа, Си Азия, Трампу Америки. Все трое этого хотят и не скрывают. Даже их совместная встреча намечается.
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17.02.2025 19:00 Ответить
Це ще ті вояки будуть.
"...європейські військові "не будуть розміщені вздовж лінії зіткнення, але будуть готові продемонструвати силу, якщо російські війська відновлять війну" Крім того, війська в Україні можуть бути підтримані більшою кількістю сил за її межами "у випадку, якщо їм потрібно буде швидко нарощувати сили і просуватися".
Так а куди ж тоді вони просуватися будуть? В бік Берліну при першій же загрозі?
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17.02.2025 18:48 Ответить
європейські військові "не будуть розміщені вздовж лінії зіткнення, але будуть готові продемонструвати силу, якщо російські війська відновлять війну".

Они бы для начала, хоть один "шахед" сбили бы... "демонстранты".
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17.02.2025 18:52 Ответить
почему же до сих пор за 3 года войны никого не отправили?!только пустые обещания слышим каждый день!
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17.02.2025 18:54 Ответить
Які розбігуться за першим пострілом!
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17.02.2025 18:57 Ответить
А китайці марсіани - три мільйони!
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17.02.2025 19:05 Ответить
После разгрома фрау Меркель 26 бригад бундесвера армии в ЕС не осталось,последние годы пытались в Польше создать но как там ситуация на сегодня не знаю.
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17.02.2025 19:06 Ответить
Це десь смуга в 150 км патрулювання.
Активного фронту приблизно 1500.
10% це відображення в цілому зацікавленості.
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17.02.2025 19:08 Ответить
"якщо існуватиме домовленість про припинення вогню"...
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17.02.2025 19:08 Ответить
З'сїти-то він з'їсть, тіко хто ж йому дасть! (с)
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17.02.2025 19:08 Ответить
Пук у калюжу.
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17.02.2025 19:09 Ответить
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17.02.2025 19:10 Ответить
А точно оно именно так, а не наоборот? Бо здесь комменты почитать, так выходит что украинцы спят и видят, что б европейцы приехали их защищать.
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17.02.2025 19:29 Ответить
ще від втікча-ухилесса тут претензії не читали
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17.02.2025 19:49 Ответить
Ага, только орков под 70 млн сейчас.
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17.02.2025 20:20 Ответить
Наблюдатели за процессом оккупации, такое себе ОБСЕ, только большое. Пока Украине предлагают варианты исключительно самонахлобучивания.
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17.02.2025 19:14 Ответить
На Білгородщину зразу заходьте , там зараз якраз вогню немає.
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17.02.2025 19:18 Ответить
Так сказано ж - вони будуть десь у Львові в генделиках "тримати оборону" ! Решта в Буковелі !
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17.02.2025 20:39 Ответить
Це смішно.
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17.02.2025 19:21 Ответить
На місяць може й вистачить їх....))))
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17.02.2025 19:25 Ответить
Це в три рази більше ніж північонокорейців і це непогано для початку.
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17.02.2025 19:26 Ответить
Мамкiним воякам тут не сподобалось таке.
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17.02.2025 19:31 Ответить
потенційно можна написати й мільйон, а по факту НІ ОДНОГО (крім добровольців).
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17.02.2025 19:50 Ответить
Это означает что никакого прекращения огня НЕ БУДЕТ, так как его обеспечить могут только войска 3-ей стороны.
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17.02.2025 20:17 Ответить
Если их размазать тоненько-тоненько...то километров на 500 може и хватит.
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17.02.2025 21:13 Ответить
Да.., це дуже сильно нам "допоможе"...
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17.02.2025 22:30 Ответить
….. і 1000 касок
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17.02.2025 22:40 Ответить
 
 