Европейцы потенциально могут отправить до 30 тысяч военных в Украину, - WP

Страны Европы потенциально смогут отправить в Украину от 25 до 30 тысяч военных, если будет существовать договоренность о прекращении огня.

Об этом со ссылкой на информированные источники пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что количество потенциального военного контингента было раскрыто в ответах на письмо США, где они просили европейские страны детализировать свои возможности для поддержки Киева.

Источники WP рассказали, что сейчас европейские государства готовы обеспечить несколько бригад для потенциальной дислокации в Украине ориентировочной численностью от 25 до 30 тысяч.

Собеседники издания указывают, что европейские военные "не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы продемонстрировать силу, если российские войска возобновят войну".

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Кроме того, войска в Украине могут быть поддержаны большим количеством сил за ее пределами "в случае, если им нужно будет быстро наращивать силы и продвигаться".

WP пишет, что наиболее тщательное военное планирование такой миссии осуществила Франция - она, по оценкам, может выделить около 10 тысяч военнослужащих.

Два источника WP говорят, что другие европейские государства пока испытывают больше беспокойства или сталкиваются с проблемами, связанными с ограниченными военными силами.

США ранее публично допустили возможность развертывания в Украине миротворцев для контроля за потенциальным "перемирием", но заявляли, что американские войска не будут участвовать в такой миссии.

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Ранее сообщалось, что США направили странам Европы опросник с вопросами, какой вклад они могли бы сделать в гарантии безопасности Украины. Также в документе спрашивается, что нужно будет европейским правительствам от Вашингтона для участия в обеспечении мер безопасности в Украине.