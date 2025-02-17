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Украине нужны не миротворцы, а "силы сдерживания" с участием США, - глава МИД Нидерландов Велдкамп

Велдкамп

Любое потенциальное мирное соглашение между Украиной и РФ должно включать не миротворческие силы, а "силы сдерживания", в состав которых должны входить западные страны с определенным участием США.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Возможно, не с солдатами на земле, но со всеми средствами, которых не хватает европейским странам, которые годами недостаточно тратили на оборону. Речь идет об авиатранспорте и сборе разведданных. Должна быть поддержка со стороны США", - подчеркнул министр.

Также читайте: Швеция готова отправить войска в Украину в составе миротворческой миссии, - премьер Кристерссон

Велдкамп также отметил, что Нидерланды могут принять участие в создании таких сил безопасности, однако подчеркнул, что правительство страны имеет единую позицию. В то же время лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс позже заявил в соцсети X, что он выступает против отправки нидерландских военных в Украину.

В понедельник премьер-министр Нидерландов Дик Схооф отправился в Париж для участия в экстренной встрече европейских лидеров относительно геополитического напряжения вокруг войны в Украине. Велдкамп отказался разглашать детали переговоров, заявив: "Путин не должен видеть наши карты".

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Читайте также: Слишком рано говорить о развертывании миротворцев в Украине, - МИД Испании

Автор: 

МИД (7030) миротворцы (1185) Нидерланды (1615) США (27325)


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Топ комментарии
+11
В основному їх самих страхи і беруть
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17.02.2025 17:35 Ответить
+11
Україна - це фатальна помилка пуйла..

Напав би на НАТО - вже б пів Європи захопив..поганенько історію вчив..
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17.02.2025 17:55 Ответить
+8
Україні не потрібен Зеля. Тільки Порох
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17.02.2025 17:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
До чого ж розумні та велемудрі еуропейські політики, аж страхи беруть!
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17.02.2025 17:34 Ответить
В основному їх самих страхи і беруть
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17.02.2025 17:35 Ответить
А без США вже видано ніяк, Гренландію вже запакували?
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17.02.2025 17:34 Ответить
Україні потрібні Томагавки !
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17.02.2025 17:35 Ответить
Україні не потрібен Зеля. Тільки Порох
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17.02.2025 17:44 Ответить
ага 1000000000000 армію пиши ще
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17.02.2025 18:15 Ответить
Та поляки вже давно здриснули з ким ви там маєте говорити?
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17.02.2025 17:35 Ответить
Поляки потенційні претенденти на нашу Галичину. Тому не є друзями. Тому хай краще дома сидять.
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17.02.2025 17:52 Ответить
Поляки на Галичині і Волині не живуть. Хіба якісь одиниці їх нащадків, на четверть поляки. Ті, кого я знаю, польською не розмовляють і вважають себе українцями. В Польщі українці живуть. Отож, полякам тут обломиться.
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17.02.2025 18:04 Ответить
Ну так трампони за це у Нідерландів вимагатимуть рідкоземельні ресурси.
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17.02.2025 17:36 Ответить
"Можливо, не з солдатами на землі... Йдеться про авіатранспорт і збір розвідданих."

Так, саме авіатранспорту від європейців Україні й не вистачало. І ще розвідданих в стилі "путін готується до нових ударів по енергетиці, зима буде складною"
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17.02.2025 17:37 Ответить
Ніхто не буде вводити свої регулярні війська в Україну.
Це такий же блеф, як і непохитна підтримка "стільки, скільки потрібно".
Єдина можливість забезпечити надійний захист та довготривалу оборону України - фінансування української контрактної армії з українських контрактників та найманців з усього світу. Які й будуть тримати оборону роками.
 І завдання союзників - забезпечити її фінансування та можливість активного та широкого рекрутингу найманців за кордоном. Врешті решт, у них є проблеми з мігрантами: ну то організуйте їх активне вербування в обмін на безвізовий український паспорт, гроші та соціальні ніштяки. Це взаємовігідний альянс. Вирішення одразу кількох проблем як України, так і Заходу.
І ВПК, здатний забезпечити спільну оборону ЄС та України на спільних же засадах.
Усе інше не працюватиме або працюватиме погано та недовго.
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17.02.2025 18:02 Ответить
ще шоломи та ковдри
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17.02.2025 18:17 Ответить
Мені вже якщо чесно Європу шкода, без жартів, росія це ж все бачить. Трамп просто щось ляпнув і їхній світ " рухнув". В момент реального кіпішу їх просто заціпить. Чи прокотиться хвиля суіциду 😿
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17.02.2025 17:39 Ответить
Україна - це фатальна помилка пуйла..

Напав би на НАТО - вже б пів Європи захопив..поганенько історію вчив..
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17.02.2025 17:55 Ответить
Тільки половину? Ви дуже добре думаєте про Європу. Через три роки війни британці вже вчили б російську.
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17.02.2025 18:11 Ответить
Ну так хто Європі дохтур.
Не допомогли Україні швидко завершити війну у 2022-2023, бо хотілося "послабити росію". Тепер у сра...ці самі.
Але є і гарна новина: наразі ЄС має шанс справді створити сили стримування на базі ЗСУ. Профінансуйте контрактний набір до лав ЗСУ, організуйте рекрутинг найманців за кордоном. Почніть нарешті спільне виробництво зброї.
Якщо східний кордон України буде у безпеці - то що власне загрожує Європі?
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17.02.2025 18:08 Ответить
Польща не відправлятиме війська в Україну, незважаючи на заклик британського прем'єра Кіра Стармера, який заявив, що готовий відправити миротворчі війська в Україну, - прем'єр Польщі Дональд Туск.
От вам східний фланг.
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17.02.2025 18:17 Ответить
Поляки це ті ж росіяни тільки з іншого боку
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17.02.2025 18:21 Ответить
Миротворців не можете зібрати а вже піднімаєте ставки на сили стримування
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17.02.2025 17:42 Ответить
Просто оторопь берёт, неужели во всём мире не осталось ни одного умного руковдителя или чиновника?

Ну почему никому даже в голову не приходит мысль, что если уничтожить оружие массового поражения , то ни у кого не возникнет желания воевать, убивать, отбирать земли, что же вы за люди такие?
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17.02.2025 17:43 Ответить
Дуже добре визначив голандський міністр. Такі пункти дуже допомогли б нам бити гадів.
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17.02.2025 17:53 Ответить
Фейкплан опублікований вже ,передбачає вивід НАТО з Польщі та прибалтійських країн.
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17.02.2025 18:13 Ответить
радий за польщу. У них рольники є. Чудові хлопці.
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17.02.2025 23:29 Ответить
Все та же Европа
Все те же Нидерланды
Готовы заглотить
У неофюрера за гланды.

Прошу прощения за "свечка-печка", но это вкратце политика сытой и ленивой Европы...
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17.02.2025 18:14 Ответить
На це "рудий нарцис " з "пастором" Венсом не погодяться, No Deel.
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17.02.2025 18:27 Ответить
Зеленський, підпиши та віддай все, що можеш. Від цього залежить твоє життя, не виконаєш, як Кадафі закінчиш
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17.02.2025 18:28 Ответить
Миротворцы - это просто большое и полезное исключительно оккупанту ОБСЕ
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17.02.2025 19:18 Ответить
Заява міністра закордонних справ Нідерландів Велдкампа відображає розуміння того, що класичні миротворчі місії ООН у нинішніх умовах неефективні.
Україна стикається не з внутрішнім конфліктом, а з відкритою агресією росії, тому їй потрібні не нейтральні спостерігачі, а реальні механізми стримування загарбника.
Участь США та інших союзників у зміцненні обороноздатності України є ключем до безпеки не лише країни, а й усього європейського регіону.
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17.02.2025 20:28 Ответить
Хоч хтось тверезо мислить
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17.02.2025 20:51 Ответить
Які миротворці при односторонній протиправній агресії, які ще сили стримування? Ви ж всі планували контрнаступ України на 2025 рік. Літаки вже надійшли, необхідну зброю вже передали чи досі передають.
Скидайте ворожого московита Сирського з посади головкома ЗСУ, ставте українського патріота і починайте відвойовувати здане зеленими зрадниками
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18.02.2025 00:13 Ответить
 
 