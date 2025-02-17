Украине нужны не миротворцы, а "силы сдерживания" с участием США, - глава МИД Нидерландов Велдкамп

Любое потенциальное мирное соглашение между Украиной и РФ должно включать не миротворческие силы, а "силы сдерживания", в состав которых должны входить западные страны с определенным участием США.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Возможно, не с солдатами на земле, но со всеми средствами, которых не хватает европейским странам, которые годами недостаточно тратили на оборону. Речь идет об авиатранспорте и сборе разведданных. Должна быть поддержка со стороны США", - подчеркнул министр.

Также читайте: Швеция готова отправить войска в Украину в составе миротворческой миссии, - премьер Кристерссон

Велдкамп также отметил, что Нидерланды могут принять участие в создании таких сил безопасности, однако подчеркнул, что правительство страны имеет единую позицию. В то же время лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс позже заявил в соцсети X, что он выступает против отправки нидерландских военных в Украину.

В понедельник премьер-министр Нидерландов Дик Схооф отправился в Париж для участия в экстренной встрече европейских лидеров относительно геополитического напряжения вокруг войны в Украине. Велдкамп отказался разглашать детали переговоров, заявив: "Путин не должен видеть наши карты".

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Читайте также: Слишком рано говорить о развертывании миротворцев в Украине, - МИД Испании