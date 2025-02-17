Украине нужны не миротворцы, а "силы сдерживания" с участием США, - глава МИД Нидерландов Велдкамп
Любое потенциальное мирное соглашение между Украиной и РФ должно включать не миротворческие силы, а "силы сдерживания", в состав которых должны входить западные страны с определенным участием США.
Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Возможно, не с солдатами на земле, но со всеми средствами, которых не хватает европейским странам, которые годами недостаточно тратили на оборону. Речь идет об авиатранспорте и сборе разведданных. Должна быть поддержка со стороны США", - подчеркнул министр.
Велдкамп также отметил, что Нидерланды могут принять участие в создании таких сил безопасности, однако подчеркнул, что правительство страны имеет единую позицию. В то же время лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс позже заявил в соцсети X, что он выступает против отправки нидерландских военных в Украину.
В понедельник премьер-министр Нидерландов Дик Схооф отправился в Париж для участия в экстренной встрече европейских лидеров относительно геополитического напряжения вокруг войны в Украине. Велдкамп отказался разглашать детали переговоров, заявив: "Путин не должен видеть наши карты".
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
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Так, саме авіатранспорту від європейців Україні й не вистачало. І ще розвідданих в стилі "путін готується до нових ударів по енергетиці, зима буде складною"
Це такий же блеф, як і непохитна підтримка "стільки, скільки потрібно".
Єдина можливість забезпечити надійний захист та довготривалу оборону України - фінансування української контрактної армії з українських контрактників та найманців з усього світу. Які й будуть тримати оборону роками.
І завдання союзників - забезпечити її фінансування та можливість активного та широкого рекрутингу найманців за кордоном. Врешті решт, у них є проблеми з мігрантами: ну то організуйте їх активне вербування в обмін на безвізовий український паспорт, гроші та соціальні ніштяки. Це взаємовігідний альянс. Вирішення одразу кількох проблем як України, так і Заходу.
І ВПК, здатний забезпечити спільну оборону ЄС та України на спільних же засадах.
Усе інше не працюватиме або працюватиме погано та недовго.
Напав би на НАТО - вже б пів Європи захопив..поганенько історію вчив..
Не допомогли Україні швидко завершити війну у 2022-2023, бо хотілося "послабити росію". Тепер у сра...ці самі.
Але є і гарна новина: наразі ЄС має шанс справді створити сили стримування на базі ЗСУ. Профінансуйте контрактний набір до лав ЗСУ, організуйте рекрутинг найманців за кордоном. Почніть нарешті спільне виробництво зброї.
Якщо східний кордон України буде у безпеці - то що власне загрожує Європі?
От вам східний фланг.
Ну почему никому даже в голову не приходит мысль, что если уничтожить оружие массового поражения , то ни у кого не возникнет желания воевать, убивать, отбирать земли, что же вы за люди такие?
Все те же Нидерланды
Готовы заглотить
У неофюрера за гланды.
Прошу прощения за "свечка-печка", но это вкратце политика сытой и ленивой Европы...
Україна стикається не з внутрішнім конфліктом, а з відкритою агресією росії, тому їй потрібні не нейтральні спостерігачі, а реальні механізми стримування загарбника.
Участь США та інших союзників у зміцненні обороноздатності України є ключем до безпеки не лише країни, а й усього європейського регіону.
Скидайте ворожого московита Сирського з посади головкома ЗСУ, ставте українського патріота і починайте відвойовувати здане зеленими зрадниками