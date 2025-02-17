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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Слишком рано говорить о развертывании миротворцев в Украине, - МИД Испании

Министр иностранных дел Испании Жозе Мануэль Альбарес

Испания считает, что "слишком рано" обсуждать отправку войск в Украину в рамках любых потенциальных миротворческих сил.

Об этом заявил министр иностранных дел Жозе Мануэль Альбарес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"На данный момент слишком рано говорить о развертывании войск в Украине. Сейчас нет мира, и нужно приложить усилия, чтобы достичь его как можно быстрее. Когда у нас будет мир, мы должны будем увидеть, каких условий этот мир требует. И каждый раз, когда речь идет о любом развертывании сил, мы должны учитывать, какая миссия, кто может ее составить, под каким флагом, с каким мандатом", - сказал Альбарес на совместной пресс-конференции со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой.

Также читайте: Германия выступает против отправки войск в Украину без полного привлечения США, - СМИ

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша не будет отправлять своих солдат в Украину, но поддержит страны, которые это сделают, - Туск

Автор: 

Испания (882) миротворцы (1185)


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Топ комментарии
+5
Почитаєш новини на цензорі, то хочеться взяти до рук планшет і ******* ним об стінку.
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17.02.2025 17:29 Ответить
+2
Дивіться щоб не було запізно.
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17.02.2025 17:27 Ответить
+2
Хуаніто обосрітто.
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17.02.2025 17:34 Ответить
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Дивіться щоб не було запізно.
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17.02.2025 17:27 Ответить
Все вечір по домам, війська за день " порозкидали" тепер забирають 😸. Як там було:" Європа має місце за столом переговорів"... Вони ще навіть не вирішили що казати за тим столом.
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17.02.2025 17:28 Ответить
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17.02.2025 17:29 Ответить
Почитаєш новини на цензорі, то хочеться взяти до рук планшет і ******* ним об стінку.
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17.02.2025 17:29 Ответить
Хуаніто обосрітто.
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17.02.2025 17:34 Ответить
Не миротворці, а сили стримування. А ще краще і дешевше взяти нас в НАТО!
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17.02.2025 17:55 Ответить
Здається, ці іспанці вчили твори Лєніна. Але якось вибірково. )))

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17.02.2025 18:00 Ответить
Да ти заї....ав ось цю, мі мі мі, разводити. Іспанці, ***** від вас вже не вперше чую мі мі мііі, ви чого, ***...сь!)
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17.02.2025 18:11 Ответить
Миротворец- творить мир.
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17.02.2025 19:06 Ответить
Я скажу більше досить взагалі про це П@ЗД@ТИ ,а треба робити.! Оці всі балабольства припинити вони вже всіх дістали.Потрібні конкретні кроки і негайно.
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17.02.2025 19:08 Ответить
 
 