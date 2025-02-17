Слишком рано говорить о развертывании миротворцев в Украине, - МИД Испании
Испания считает, что "слишком рано" обсуждать отправку войск в Украину в рамках любых потенциальных миротворческих сил.
Об этом заявил министр иностранных дел Жозе Мануэль Альбарес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"На данный момент слишком рано говорить о развертывании войск в Украине. Сейчас нет мира, и нужно приложить усилия, чтобы достичь его как можно быстрее. Когда у нас будет мир, мы должны будем увидеть, каких условий этот мир требует. И каждый раз, когда речь идет о любом развертывании сил, мы должны учитывать, какая миссия, кто может ее составить, под каким флагом, с каким мандатом", - сказал Альбарес на совместной пресс-конференции со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой.
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
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