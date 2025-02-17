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Новости Война
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Бойцы Национальной гвардии отразили штурм россиян еще на подходе к нашим позициям на Покровском направлении. ВИДЕО

Воины 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины отразили штурм россиян.

Смотрите также: Российский захватчик, после атаки украинских бойцов с неба, застрелился. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, воспользовавшись плохой погодой, противник активизировал действия на Покровском направлении. Россияне готовились и долго ждали удачного момента, поэтому начали штурмы в метель с самого утра.

Оккупанты увеличили пехотные группы до 5-7 человек и двигались к украинским позициям с разных направлений одновременно. Передвижение врага зафиксировала аэроразведка "Спартана", а экипажи БпЛА и артиллерия нанесли удары по вражеским целям.

Благодаря работе украинских воинов пехота противника была уничтожена еще на подходах к нашим позициям.

Смотрите также: Наши воины уничтожили вражескую технику точным ударом из артиллерии - от взрыва поднялся огненный "гриб". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) война (1414) штурм (540) уничтожение (7383) Национальная гвардия (2179)


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Топ комментарии
+9
то рахунки пороха хочуть арештувати щоб що?????
щоб ми бачили таких кадрів меньше?
то це не правильно!!!
хай допомагає ЗСУ,
поьім розберемось.
пілотам респект!!!
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17.02.2025 22:32 Ответить
+6
Дуже класнe відео,як на мене....
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17.02.2025 23:56 Ответить
+5
добре..
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17.02.2025 22:19 Ответить
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добре..
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17.02.2025 22:19 Ответить
то рахунки пороха хочуть арештувати щоб що?????
щоб ми бачили таких кадрів меньше?
то це не правильно!!!
хай допомагає ЗСУ,
поьім розберемось.
пілотам респект!!!
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17.02.2025 22:32 Ответить
Не хвилюйся, у такого хитросракого типа, як він, рахунків на власне ім'я ніколи не буває.
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18.02.2025 11:34 Ответить
Повністю з Вами згідний. Компанія Roshen від початку повномасштабного вторгнення сплатила до бюджету понад 12 мільярдів гривень податків.
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18.02.2025 12:14 Ответить
Дуже класнe відео,як на мене....
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17.02.2025 23:56 Ответить
Голівуд нервово курить в куточку .
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18.02.2025 08:20 Ответить
Не розумію для чого добивати важкопоранених кацапів? Це ж навантаження на евакуаційну групу, медиків, а ми тупо їх добиваємо, полегшуємо кацапам боротьбу із нами!
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18.02.2025 08:25 Ответить
Він може вижити, повернутися і вбивати. Контролити треба обов'язково, "відпрацював і забув" - таким має бути принцип
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18.02.2025 09:15 Ответить
якщо ноги руки відірвані, то добивати не варто, погоджуюсь, а як просто валяється, то хз, а може прикидається.
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18.02.2025 10:01 Ответить
Може йому ще медогляд влаштувати прямо на полі?
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18.02.2025 16:23 Ответить
Хай виживає, стане інвалідом, чи на костилях піде у бій, з такими легше боротись, безумовно, якщо легке поранення, коли може пересуватись, то безумовно потрібно добивати, хоча писати легко, а на полі бою зовсім інша ситуація.
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18.02.2025 09:24 Ответить
Кацапське лайно розлетілося на всі сторони 🤬
Кляті москалі , тікайте додому до своїх , бо в Україні
на вас чекає
СМЕРТЬ !!

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18.02.2025 10:59 Ответить
Даже гарна робота, спасибі, хлопці! Слава ЗСУ!
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18.02.2025 16:46 Ответить
 
 