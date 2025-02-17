Бойцы Национальной гвардии отразили штурм россиян еще на подходе к нашим позициям на Покровском направлении. ВИДЕО
Воины 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины отразили штурм россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, воспользовавшись плохой погодой, противник активизировал действия на Покровском направлении. Россияне готовились и долго ждали удачного момента, поэтому начали штурмы в метель с самого утра.
Оккупанты увеличили пехотные группы до 5-7 человек и двигались к украинским позициям с разных направлений одновременно. Передвижение врага зафиксировала аэроразведка "Спартана", а экипажи БпЛА и артиллерия нанесли удары по вражеским целям.
Благодаря работе украинских воинов пехота противника была уничтожена еще на подходах к нашим позициям.
Топ комментарии
+9 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий17.02.2025 22:32 Ответить Ссылка
+6 Ivan Ivanov #432727
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+5 Микола Січень #486030
показать весь комментарий17.02.2025 22:19 Ответить Ссылка
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щоб ми бачили таких кадрів меньше?
то це не правильно!!!
хай допомагає ЗСУ,
поьім розберемось.
пілотам респект!!!
Кляті москалі , тікайте додому до своїх , бо в Україні
на вас чекає
СМЕРТЬ !!