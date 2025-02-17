В ВСУ ввели электронную Первичную медицинскую карточку, которая усовершенствует оказание медпомощи

В Украине вступил в силу приказ, который вводит новую электронную Первичную медицинскую карточку (ПМК). Этот приказ совершенствует ведение учетной документации по оказанию военнослужащим медицинской помощи на догоспитальном этапе и отменяет устаревшую "форму 100".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом АрмияInform сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Отмечается, что приказ вводит электронную версию карточки (еПМК), что позволит для хранения данных в защищенной Медицинской информационной системе Вооруженных сил Украины (МИС ВСУ).

Кроме того, при отсутствии технической возможности ПМК может вестись в бумажной форме.

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Одним из главных преимуществ нового приказа является создание основы для создания "травма-реестра", что позволит агрегировать медицинские данные о пострадавших и совершенствовать оказание медицинской помощи согласно стандартам НАТО.

Что меняет приказ:

отмена советской "формы 100";

совершенствование ведения медицинской документации путем внедрения электронной первичной медицинской карты (еПМК) с возможностью ее сохранения в защищенной медицинской информационной системе;

интеграция с Медицинской информационной системой ВСУ для хранения и передачи данных;

обеспечение соответствия ПМК Объемы оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе для сил безопасности и сил обороны, утвержденных приказом Министерства обороны Украины 03 сентября 2024 года № 598.

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Основные сроки внедрения:

с 14 февраля 2025 разрешено официальное использование ПМК при оказании медицинской помощи на догоспитальном этапе;

до 14 марта 2025 все нормативно-правовые акты должны быть приведены в соответствие с этим приказом;

до 14 мая 2025 должна быть обеспечена техническая возможность ведения в Медицинскую информационную систему Вооруженных сил Украины;

с 14 мая 2025 ведение ПМК станет обязательным для воинских частей Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта.

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