В ВСУ ввели электронную Первичную медицинскую карточку, которая усовершенствует оказание медпомощи
В Украине вступил в силу приказ, который вводит новую электронную Первичную медицинскую карточку (ПМК). Этот приказ совершенствует ведение учетной документации по оказанию военнослужащим медицинской помощи на догоспитальном этапе и отменяет устаревшую "форму 100".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом АрмияInform сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
Отмечается, что приказ вводит электронную версию карточки (еПМК), что позволит для хранения данных в защищенной Медицинской информационной системе Вооруженных сил Украины (МИС ВСУ).
Кроме того, при отсутствии технической возможности ПМК может вестись в бумажной форме.
Одним из главных преимуществ нового приказа является создание основы для создания "травма-реестра", что позволит агрегировать медицинские данные о пострадавших и совершенствовать оказание медицинской помощи согласно стандартам НАТО.
Что меняет приказ:
- отмена советской "формы 100";
- совершенствование ведения медицинской документации путем внедрения электронной первичной медицинской карты (еПМК) с возможностью ее сохранения в защищенной медицинской информационной системе;
- интеграция с Медицинской информационной системой ВСУ для хранения и передачи данных;
- обеспечение соответствия ПМК Объемы оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе для сил безопасности и сил обороны, утвержденных приказом Министерства обороны Украины 03 сентября 2024 года № 598.
Основные сроки внедрения:
- с 14 февраля 2025 разрешено официальное использование ПМК при оказании медицинской помощи на догоспитальном этапе;
- до 14 марта 2025 все нормативно-правовые акты должны быть приведены в соответствие с этим приказом;
- до 14 мая 2025 должна быть обеспечена техническая возможность ведения в Медицинскую информационную систему Вооруженных сил Украины;
- с 14 мая 2025 ведение ПМК станет обязательным для воинских частей Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта.
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