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Новости
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Вопрос утверждения командиров корпусов прорабатывается в Генштабе, - Минобороны

Формирование корпусов в ВСУ прорабатывается Генштабом

Задержек в утверждении командиров корпусов, о создании которых объявил президент Владимир Зеленский, нет и быть не может. Процесс не тормозят.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию сообщили в Министерстве обороны.

"Формирование и утверждение командиров корпусов происходит в соответствии с определенным порядком, который координируется между Главнокомандующим ВСУ и министром обороны Украины. Это плановый процесс, который реализуется в рамках принятых решений по оптимизации военного управления. Все необходимые процедуры осуществляются должным образом, в соответствии с требованиями законодательства", - отметили там.

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В то же время, рассказали в Минобороны, юридическая составляющая этого вопроса требует четкого оформления. Это является обычной практикой для внедрения любых организационных изменений в Вооруженных Силах.

"По состоянию на сегодня, этот вопрос прорабатывается в Генеральном штабе, согласно определенным процедурам. Как только документы будут подготовлены на подпись Министру обороны - решение будет утверждено.

Поэтому любые предположения о "торможении" или проблемах с назначением командиров не имеют основания. Все службы работают слаженно и в соответствии с определенными процедурами", - добавили в министерстве.

Напомним, главком Александр Сырский сообщил, что начата реализация мероприятий по переходу на корпусную структуру в Вооруженных Силах Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что план по переходу на новую организационную структуру ВСУ и создание корпусов уже утвержден.

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Автор: 

Минобороны (9450) ВСУ (6735)


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Три тиждні обговорень - не задовго як для війни? Чи відкати чекають від кандидатів?
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18.02.2025 10:41 Ответить
а що не так ?
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18.02.2025 10:44 Ответить
"... із якою метою цікавишся?"
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18.02.2025 10:45 Ответить
Тоже дивно. Парабелом не цікавиться. Ві доводить.
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18.02.2025 10:48 Ответить
з метою деталізації
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18.02.2025 11:31 Ответить
Затримок у Головного? А місячний план?
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18.02.2025 10:43 Ответить
Умеров, почему за Генштаб отвечаешь?
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18.02.2025 11:02 Ответить
Пабєдітєль всєх барбершопав панславянскій Бєлий вошдь, я так розумію, вже затверджений?
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18.02.2025 11:17 Ответить
Будуть голосувати в Дії?
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18.02.2025 11:34 Ответить
 
 