Вопрос утверждения командиров корпусов прорабатывается в Генштабе, - Минобороны

Задержек в утверждении командиров корпусов, о создании которых объявил президент Владимир Зеленский, нет и быть не может. Процесс не тормозят.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию сообщили в Министерстве обороны.

"Формирование и утверждение командиров корпусов происходит в соответствии с определенным порядком, который координируется между Главнокомандующим ВСУ и министром обороны Украины. Это плановый процесс, который реализуется в рамках принятых решений по оптимизации военного управления. Все необходимые процедуры осуществляются должным образом, в соответствии с требованиями законодательства", - отметили там.

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В то же время, рассказали в Минобороны, юридическая составляющая этого вопроса требует четкого оформления. Это является обычной практикой для внедрения любых организационных изменений в Вооруженных Силах.

"По состоянию на сегодня, этот вопрос прорабатывается в Генеральном штабе, согласно определенным процедурам. Как только документы будут подготовлены на подпись Министру обороны - решение будет утверждено.

Поэтому любые предположения о "торможении" или проблемах с назначением командиров не имеют основания. Все службы работают слаженно и в соответствии с определенными процедурами", - добавили в министерстве.

Напомним, главком Александр Сырский сообщил, что начата реализация мероприятий по переходу на корпусную структуру в Вооруженных Силах Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что план по переходу на новую организационную структуру ВСУ и создание корпусов уже утвержден.

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