Плохое для Украины мирное соглашение станет опасностью для Европы, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

Плохое мирное соглашение будет не только ударом для Украины, но и будет представлять опасность для Европы, потому что агрессор, который выигрывает, посылает сигнал другим автократическим лидерам о том, что границы можно менять силой, а международные соглашения - это лишь обещания на бумаге.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

"Плохое мирное соглашение - это не только удар для Украины, но и опасность для Европы. После более чем трех лет войны вывод может быть таким, что агрессия побеждает. Тогда, после Второй мировой войны, был сделан вывод, что в Западной Европе победили свобода и демократия. А после Холодной войны вывод был таким, что почти вся Европа окончательно обрела свободу и демократию. И мы не можем даже представить, что сейчас, после трех лет полномасштабной войны в Украине, вывод может быть таким, что агрессия и империализм в Европе победили, а вместе с этим мы потеряли свободу и демократию. Нам всем нужно осознать, насколько это опасно. Потому что агрессор, который выигрывает, чувствует себя укрепленным и хочет продолжать. Агрессор, который выигрывает, посылает сигнал другим автократическим лидерам о том, что границы можно менять силой, а международные соглашения - это лишь обещания на бумаге", - подчеркнул Брекельманс.

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По его словам,"Путин, несомненно, попытается снова. Агрессия России похожа на лавину - она все уничтожает, постепенно двигаясь вперед. Он снова ворвется в Украину или в другую бывшую советскую республику. Возможно, балтийские страны, которые теперь являются полноправными членами НАТО и Европейского Союза. И если агрессия будет вознаграждена, это может подтолкнуть Китай к большей агрессии в отношении Тайваня, к большей агрессии на Ближнем Востоке. Если будет достигнуто плохое мирное соглашение, мы сделаем ту же ошибку, что и во время Первой мировой войны - когда война в Украине может закончиться, но мир будет потерян".

Брекельманс отметил, что для того, чтобы сохранить Европу, а следовательно - и Нидерланды, и Украину, свободными и безопасными, необходимо реализовать принцип "мир через силу" в Украине как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

По его словам, военная поддержка Украины должна продолжаться беспрепятственно, и чем сильнее Украина на поле боя, тем больше шансов на справедливое и прочное мирное соглашение.

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"Кроме того, мир через силу также означает, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности. А надежные - означает, что при прекращении огня или мирном соглашении Путина можно максимально сдержать от новой агрессии. Это возможно только в том случае, если мандат любых потенциальных сдерживающих сил, военно-морских сил или миротворческой миссии будет четким и понятным. Потому что Путин будет тестировать на прочность любое мирное соглашение... Путин должен знать, что каждый раз, когда он будет делать шаг по эскалационной лестнице, он будет сталкиваться с более сильным противником. Это возможно только при поддержке США. И должно быть очень четкое распределение обязанностей между Украиной, европейскими странами и США, а также возможно другими странами, которые будут вовлечены в этот процесс", - отметил Брекельманс.

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