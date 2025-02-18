Patriot, SAMP-T, IRIS-T: Коалиция интегрированной ПВО и ПРО помогает Украине защищать небо, - Минобороны

В феврале 2024 года 15 стран в Брюсселе создали Коалицию интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны и подписали соответствующую декларацию. В рамках коалиции Украина получает PATRIOT, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T, HAWK, CROTALE и т.д., а также зенитные управляемые ракеты к ним.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это решение позволило Украине быть более эффективной на поле боя, а также усилить защиту гражданского населения и объектов критической инфраструктуры.

Так, целью Коалиции является совместная скоординированная помощь в обеспечении текущих потребностей противовоздушной и противоракетной обороны государства и развитие интегрированной и взаимосовместимой с НАТО системы ПВО и ПРО.

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Государствами - лидерами Коалиции являются Германия и Франция. Также к ней присоединились Бельгия, Дания, Великобритания, Греция, Италия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словения, Испания, Турция, США.

Основные направления деятельности Коалиции:

Построение интегрированной системы ПВО и ПРО.

Предоставление систем и боеприпасов.

Подготовка личного состава.

В рамках Коалиции государства передают Украине такие системы, как PATRIOT, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T, HAWK, CROTALE и т.д., а также зенитные управляемые ракеты к ним. Кроме того, партнеры в тесной координации с Украиной обеспечивают подготовку личного состава для применения этих систем и их своевременный ремонт и обслуживание.

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Также совместно реализуется ряд программ и проектов, например FrankenSAM, который позволяет интегрировать западные ракеты RIM-7 в советские комплексы "БУК-М1".

Сообщается также, что Германия как солидер Коалиции начала "Немецкую инициативу по поддержке ПВО для Украины". Это финансовый механизм сбора средств, с помощью которого немецкая сторона осуществляет закупки средств ПВО для передачи Украине в качестве международной военной помощи. Благодаря этой инициативе уже собрано около 1 млрд евро.

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Стоит напомнить, что в целом в рамках работы Контактной группы по вопросам помощи Украине образовали восемь коалиций возможностей: Коалицию Воздушных Сил, Коалицию интегрированной ПВО и ПРО, Коалицию морских возможностей, Коалицию дронов, ИТ-Коалицию, Коалицию артиллерии, Коалицию бронетанковой техники и маневренности и Коалицию разминирования.

9 января 2025 года руководители оборонных ведомств 14 государств-лидеров и Украины согласовали дорожные карты развития возможностей всех коалиций. Это произошло во время заседания Группы лидеров коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").