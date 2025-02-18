США и РФ восстановят штат посольств в Москве и Вашингтоне, - Рубио

Соединенные Штаты и Россия договорились восстановить штат своих посольств в Вашингтоне и Москве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР, об этом рассказал государственный секретарь США Марко Рубио после встречи двух делегаций в Эр-Рияде.

Как отмечается, обе стороны - США и Россия - в целом согласились достигать трех целей: восстановление штата посольств в Вашингтоне и Москве, создание команды высокого уровня для ведения переговоров о мире в Украине и содействие экономическому сотрудничеству.

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"Нам нужно иметь активные дипломатические миссии, способные нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать эти контакты", - сказал Рубио.

Также сообщается, что посольства сильно пострадали от выдворения большого количества дипломатов в течение нескольких лет, поскольку отношения ухудшились, а США вместе с европейскими странами ввели ряд санкций против России.

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