РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5900 посетителей онлайн
Новости
2 480 27

США и РФ восстановят штат посольств в Москве и Вашингтоне, - Рубио

США и РФ восстановят посольства

Соединенные Штаты и Россия договорились восстановить штат своих посольств в Вашингтоне и Москве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР, об этом рассказал государственный секретарь США Марко Рубио после встречи двух делегаций в Эр-Рияде.

Как отмечается, обе стороны - США и Россия - в целом согласились достигать трех целей: восстановление штата посольств в Вашингтоне и Москве, создание команды высокого уровня для ведения переговоров о мире в Украине и содействие экономическому сотрудничеству.

Также читайте: Условия завершения войны должны быть приемлемыми для всех, придется пойти на уступки, - Рубио

"Нам нужно иметь активные дипломатические миссии, способные нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать эти контакты", - сказал Рубио.

Также сообщается, что посольства сильно пострадали от выдворения большого количества дипломатов в течение нескольких лет, поскольку отношения ухудшились, а США вместе с европейскими странами ввели ряд санкций против России.

Также читайте: Трамп хочет завершить войну в Украине справедливо и не допустить ее повторения через 2-3 года, - Рубио

Автор: 

посольство РФ (452) россия (96420) США (27325) Рубио Марко (233)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Завжди казав, що Трамп кремлівська маріонетка. Є ще йолопи, які вірять, що Трамп буде грати на боці України?
показать весь комментарий
18.02.2025 16:32 Ответить
+14
Ну ось така куйня малята. Людоїд ще не перестав їсти свою жертву а його вже запросили в білий дім за стіл. Чого ви далі чекаєте від цих переговорів? Чи вам повилазило що Україна для Тампона просто привід легалізувати режим ***** і відновити його вплив на світ
показать весь комментарий
18.02.2025 16:31 Ответить
+9
Велика повагу українській діаспорі в Пенсильванії які проголосували проти України за Трампа і інших свінг штатах
показать весь комментарий
18.02.2025 16:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слабак клоун
показать весь комментарий
18.02.2025 16:30 Ответить
Трамп
показать весь комментарий
18.02.2025 16:31 Ответить
Ну ось така куйня малята. Людоїд ще не перестав їсти свою жертву а його вже запросили в білий дім за стіл. Чого ви далі чекаєте від цих переговорів? Чи вам повилазило що Україна для Тампона просто привід легалізувати режим ***** і відновити його вплив на світ
показать весь комментарий
18.02.2025 16:31 Ответить
Тампона вплив тильки лижучи сраку пуйлу
показать весь комментарий
18.02.2025 16:33 Ответить
Завжди казав, що Трамп кремлівська маріонетка. Є ще йолопи, які вірять, що Трамп буде грати на боці України?
показать весь комментарий
18.02.2025 16:32 Ответить
Велика повагу українській діаспорі в Пенсильванії які проголосували проти України за Трампа і інших свінг штатах
показать весь комментарий
18.02.2025 16:37 Ответить
"Заходу доведеться скасовувати санкції проти Росії у разі врегулювання війни" - заявив Рубіо.
показать весь комментарий
18.02.2025 16:35 Ответить
С початку вступ до НАТО і ЄС, потім відшкодування ВСІ, потім 20 років дивитися чи монголоїди ведуть себе нормально, потім зняття санкцій, одна санкція один рік........
показать весь комментарий
18.02.2025 18:44 Ответить
Якби ж то. А насправді буде: "ані нє вінавати, ета всьо злой путін, давайтє дадім ім "ножкі Буша"".
показать весь комментарий
19.02.2025 07:52 Ответить
Час покаже!
показать весь комментарий
19.02.2025 10:27 Ответить
Може нашим інженерам вже слід розробляти щось, що надійно долетить до берегів Потамаку?
показать весь комментарий
18.02.2025 16:37 Ответить
Трамп з ****** будуть разом робити америку великою
показать весь комментарий
18.02.2025 16:49 Ответить
Бабченко:
Илон Маск про прибытие в Эр-Рияд Сергея Лаврова: «Вот так выглядит компетентное руководство».

К своему посту он прикрепил видео РИА Новости и ВГТРК. В отношении МИА «Россия сегодня», в которое входят РИА Новости, и ВГТРК действуют американские санкции.

Это, по-моему, уже не лизание. Это вот прям отсасывание. В прямом эфире.

Какой там это уже пздц за сегодня?

Вот и считайте (с).
показать весь комментарий
18.02.2025 16:52 Ответить
Коли бачу "лідера" в зеленій піжамі, починаю розуміти про що каже маск.
показать весь комментарий
19.02.2025 07:54 Ответить
Нам пвстєц!
показать весь комментарий
18.02.2025 17:03 Ответить
замість того, щоб знищити йбанутого пєдофіла путіна, з ним носяться, як з писаною торбою.
показать весь комментарий
18.02.2025 17:07 Ответить
Ще один пАтужний лідор(
Китай може починати захоплювати Тайвань, сша - провінція рф
показать весь комментарий
18.02.2025 17:10 Ответить
Быдло пошло вразнос...
показать весь комментарий
18.02.2025 17:29 Ответить
І пілотку трампаксу приготуйте, щоб на 9 травня на мавзолеї красувався, щоб руде чубло вітер не роздував
показать весь комментарий
18.02.2025 17:46 Ответить
Шпійонів вам у кошика…
показать весь комментарий
18.02.2025 17:48 Ответить
Щось малувато фсбешних кротів в Америці, трампакс вам добавить.
показать весь комментарий
18.02.2025 17:53 Ответить
піндоські потвори
показать весь комментарий
18.02.2025 18:32 Ответить
Це штат шпигунів з московії а не діпломати, взагалі навіщо вони потрібні в такій кількості ?????????????
показать весь комментарий
18.02.2025 18:38 Ответить
- Ура! Америка знову грейт егейн! Трамп відновив штат!
- Який?
- Штат посольства в москві...
-

показать весь комментарий
18.02.2025 18:50 Ответить
Велика дурість.........
показать весь комментарий
18.02.2025 19:49 Ответить
Кінець Америці . Тільки відновлять , одразу почнуть готувати свого проросійського президента , готувати все населення--зомбувати , а потім вибори , і оголосять сша "ісконнимі руzськими землямі .
показать весь комментарий
18.02.2025 21:25 Ответить
 
 