РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5900 посетителей онлайн
Новости
1 286 14

Украина может возобновить транзит газа, но не российского, - Галущенко

Транзит российского газа не будут восстанавливать, заявил Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко отверг возможность возобновления транзита российского газа через Украину.

Об этом он заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что мы не восстановим российский газ. Восстановить транзит мы можем, но российский газ в эту трубу не пойдет", - подчеркнул он.

По словам Галущенко, пока нет готовых предложений от других стран по транзиту газа. Однако для Европы есть возможность заменить газ РФ азербайджанским.

"На самом деле мы открыты к переговорам с соседями. Мы будем вести консультации точно. По всем вопросам. Но очень важно, чтобы мы разговаривали на профессиональном уровне", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фицо угрожает остановить транзит газа в Украину из-за прекращения поставок российского газа

Остановка транзита газа РФ

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также угрожал остановить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

Недавно Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал президента Украины Владимира Зеленского "нищим и шантажистом".

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо "очевидно ошибся", надеясь, что его теневые схемы с Москвой будут существовать бесконечно.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа, даже если речь пойдет о транспортировке газа, который формально принадлежит "другой стране", которая будет получать газ от РФ.

Также читайте: ЕС не будет принуждать Украину возобновить транзит российского газа, - спикер ЕК Итконен

Автор: 

Галущенко Герман (262) Транзит газа (371)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Реактори кацапські вже купили?
показать весь комментарий
18.02.2025 16:35 Ответить
+9
Труси надінь, або хрестик зніми. Вже всі в курсі, що ви замутили з кацапами схематоз з перейменуванням газу. Нема в Азербайджані для експорту такої кількості газу, як і фізично не існує прямої транспортної газової мережі від Азербайджану до України.
показать весь комментарий
18.02.2025 16:39 Ответить
+4
Вже доведено що російський газ можна викупляти прямо на кордоні, і тоді він автоматично перестає бути російським і стає, скажімо, словацьким.
Так що, як казав один, "оцените красоту игры".
показать весь комментарий
18.02.2025 16:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Газ , до Приднєстров'я , не через Україну , часом , іде ...?
показать весь комментарий
18.02.2025 16:33 Ответить
*** ну не надо(((
показать весь комментарий
18.02.2025 16:35 Ответить
Реактори кацапські вже купили?
показать весь комментарий
18.02.2025 16:35 Ответить
Вже доведено що російський газ можна викупляти прямо на кордоні, і тоді він автоматично перестає бути російським і стає, скажімо, словацьким.
Так що, як казав один, "оцените красоту игры".
показать весь комментарий
18.02.2025 16:36 Ответить
Труси надінь, або хрестик зніми. Вже всі в курсі, що ви замутили з кацапами схематоз з перейменуванням газу. Нема в Азербайджані для експорту такої кількості газу, як і фізично не існує прямої транспортної газової мережі від Азербайджану до України.
показать весь комментарий
18.02.2025 16:39 Ответить
Так с тієї сторони іншого нема.
показать весь комментарий
18.02.2025 16:40 Ответить
Оце найбільше бісить ото високопоставлене шулерство і крутійство...
показать весь комментарий
18.02.2025 16:41 Ответить
Ну ось все про що я казав. Не російського но він буде йти із рашки.... Японський напевно кацапи будуть газ нам поставляти, да? А потім в Київі посадимо Медведчука но він також буде неросійський.... Короче з чого починали туди і повертаємось тільки вже без половини України і без десятків мільйонів людей.
показать весь комментарий
18.02.2025 16:42 Ответить
Ай молодець міністр... все чьотко розрулив йому б ще по географії підтягнутися..
показать весь комментарий
18.02.2025 16:44 Ответить
Ага.
Ми можемо російський газ назвати хоч марсіанським.
І кацапські реактори можемо називати болгарськими. Це не складно.

Тим більше, що Деркач-Галущенко аж ніяк не зацікавлені у кацапських газі та енергетиці. Чи зацікавлені?
показать весь комментарий
18.02.2025 16:45 Ответить
Зелений піздун.
показать весь комментарий
18.02.2025 16:59 Ответить
Поверніть стару ціну на електрику, зелені гадюки!
показать весь комментарий
18.02.2025 17:00 Ответить
мабуть буде транзит марсіанського газу через Україну.
показать весь комментарий
19.02.2025 00:51 Ответить
 
 