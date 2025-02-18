Украина может возобновить транзит газа, но не российского, - Галущенко
Министр энергетики Герман Галущенко отверг возможность возобновления транзита российского газа через Украину.
Об этом он заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что мы не восстановим российский газ. Восстановить транзит мы можем, но российский газ в эту трубу не пойдет", - подчеркнул он.
По словам Галущенко, пока нет готовых предложений от других стран по транзиту газа. Однако для Европы есть возможность заменить газ РФ азербайджанским.
"На самом деле мы открыты к переговорам с соседями. Мы будем вести консультации точно. По всем вопросам. Но очень важно, чтобы мы разговаривали на профессиональном уровне", - добавил министр.
Остановка транзита газа РФ
Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.
В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также угрожал остановить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.
Недавно Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал президента Украины Владимира Зеленского "нищим и шантажистом".
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо "очевидно ошибся", надеясь, что его теневые схемы с Москвой будут существовать бесконечно.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа, даже если речь пойдет о транспортировке газа, который формально принадлежит "другой стране", которая будет получать газ от РФ.
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Так що, як казав один, "оцените красоту игры".
Ми можемо російський газ назвати хоч марсіанським.
І кацапські реактори можемо називати болгарськими. Це не складно.
Тим більше, що Деркач-Галущенко аж ніяк не зацікавлені у кацапських газі та енергетиці. Чи зацікавлені?