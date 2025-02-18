РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5690 посетителей онлайн
Новости Обмен пленными Мирные переговоры
1 529 12

Если говорят о переговорах, то надо говорить и об обмене пленными, - Зеленский

Зеленский призывает к обмену пленными во время мирных переговоров

Президент Владимир Зеленский считает, что если есть воля закончить войну в Украине, то прежде всего надо говорить об обменах пленных.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с Реджепом Тайипом Эрдоганом, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, на сегодня понятно, что оружием на поле боя в этой войне не победит ни одна из сторон. Россия этого хотела, но не смогла, а в Украину не верили, но она это доказала и отстояла свою независимость. Очень непросто, высокой ценой, жизнью своих воинов, своих людей.

Это говорит о том, что переход к дипломатии должен быть, но он должен привести к справедливому миру", - отметил он.

Также читайте: Идти на ультиматумы России не собираюсь, - Зеленский о переговорах между США и РФ

В то же время президент обратил внимание, что "никакие игроки, которые сегодня говорят о переговорах, никто не говорит о возвращении пленных".

"Сама ситуация об этом говорит. Война на Ближнем Востоке. Что бы ни происходило между сторонами, прежде всего люди говорят всегда, какие бы ни были они враги, они говорят, что обычные люди должны вернуться домой. Для чего говорить эти лишние слова, что люди не должны умирать, когда надо вернуть тысячи людей, которые сегодня в плену.

Если действительно есть добрая воля закончить эту войну. Я не верю, что Путин этого хочет, но если есть добрая воля, то точно идет обмен пленными прежде всего", - добавил Зеленский.

Также читайте: Я не поеду в Саудовскую Аравию. Визит перенесли на 10 марта, - Зеленский

Автор: 

военнопленные (1149) Зеленский Владимир (21064) обмен (1468) пленные (2190)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
****, воно хворе на голову. Нічого про Україну без України, каже воно. Ми не визнаємо ніяких перемовин без України. Ми не будемо брати в них участь. Але взагалі треба говорити про обмін полоненими, якщо такі перемовини є, якщо хочуть закінчення війні. Але ми проти перемовин.
А казали що Янукович був тупим.
показать весь комментарий
18.02.2025 17:38 Ответить
+4
Перемовини...перемовини...і десь на задньому плані бойові дії та втрата територій та людей...наче це вже неістотно...Все вирішує і вирішить лише українська Армія, а не ці бєзумниє ******** з міжнародним терористом.
показать весь комментарий
18.02.2025 17:38 Ответить
+4
Потужний торговець полоненими.
показать весь комментарий
18.02.2025 17:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так - всіх на всіх
показать весь комментарий
18.02.2025 17:25 Ответить
Так стоп, ти ховаєшся, а тепер вказуєш як кому вести перемовини?
показать весь комментарий
18.02.2025 17:27 Ответить
Отказавшись от переговоров с Рашкой, Украина просто предоставит демократам США жирный козырь на следующих выборах США. Трамп и республиканцы уселись на пороховую бочку. Украина с помощью Европы сможет противостоять рашизму следующих 5 лет, а вот у республиканцев уже через 2 года начнутся проблемы с принятием важных законов где часть конгресса будет блокировать любые инициативы администрации Трампа.
показать весь комментарий
18.02.2025 17:30 Ответить
Вот тогда я хотел бы услышать как представители администрации Трампа будут рассказывать Конгрессу о легитимности Зеленского, о ресурсах Украины и о том как Трамп хочет вернуть свои деньги и как Трамп к Путлеру относится. А я знаю - не забудут и не простят
показать весь комментарий
18.02.2025 17:41 Ответить
****, воно хворе на голову. Нічого про Україну без України, каже воно. Ми не визнаємо ніяких перемовин без України. Ми не будемо брати в них участь. Але взагалі треба говорити про обмін полоненими, якщо такі перемовини є, якщо хочуть закінчення війні. Але ми проти перемовин.
А казали що Янукович був тупим.
показать весь комментарий
18.02.2025 17:38 Ответить
Перемовини...перемовини...і десь на задньому плані бойові дії та втрата територій та людей...наче це вже неістотно...Все вирішує і вирішить лише українська Армія, а не ці бєзумниє ******** з міжнародним терористом.
показать весь комментарий
18.02.2025 17:38 Ответить
Потужний торговець полоненими.
показать весь комментарий
18.02.2025 17:40 Ответить
шоб воно неробило, вже куй хто за його проголосує
показать весь комментарий
18.02.2025 17:47 Ответить
Вава не знает что ему делать. У него осталось только 2 варианта - плохой и очень плохой
показать весь комментарий
18.02.2025 17:59 Ответить
А можно поменять местами Клоуна на КГБшника всеравно бибы бобы володи
показать весь комментарий
18.02.2025 18:29 Ответить
Дырявый
показать весь комментарий
18.02.2025 19:16 Ответить
Він імровізує, чи що?
показать весь комментарий
18.02.2025 19:47 Ответить
 
 