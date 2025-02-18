Если говорят о переговорах, то надо говорить и об обмене пленными, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что если есть воля закончить войну в Украине, то прежде всего надо говорить об обменах пленных.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с Реджепом Тайипом Эрдоганом, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, на сегодня понятно, что оружием на поле боя в этой войне не победит ни одна из сторон. Россия этого хотела, но не смогла, а в Украину не верили, но она это доказала и отстояла свою независимость. Очень непросто, высокой ценой, жизнью своих воинов, своих людей.

Это говорит о том, что переход к дипломатии должен быть, но он должен привести к справедливому миру", - отметил он.

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В то же время президент обратил внимание, что "никакие игроки, которые сегодня говорят о переговорах, никто не говорит о возвращении пленных".

"Сама ситуация об этом говорит. Война на Ближнем Востоке. Что бы ни происходило между сторонами, прежде всего люди говорят всегда, какие бы ни были они враги, они говорят, что обычные люди должны вернуться домой. Для чего говорить эти лишние слова, что люди не должны умирать, когда надо вернуть тысячи людей, которые сегодня в плену.

Если действительно есть добрая воля закончить эту войну. Я не верю, что Путин этого хочет, но если есть добрая воля, то точно идет обмен пленными прежде всего", - добавил Зеленский.

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