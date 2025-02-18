В МИД Китая заявили о необходимости привлечения всех "заинтересованных сторон" к переговорам о прекращении войны в Украине

Китай положительно оценил переговоры между представителями США и РФ о прекращении войны в Украине, которые состоялись в Саудовской Аравии. В то же время Пекин отметил необходимость привлечения и других сторон к переговорному процессу.

Об этом сказал представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякун, которого цитирует Tagesschau, сообщает Цензор.НЕТ.

"Народная Республика Китай довольна всеми усилиями, направленными на достижение мира, включая консенсус, достигнутый США и Россией по мирным переговорам", - заявил представитель ведомства.

Однако он добавил, что Китай рассчитывает на своевременное участие всех заинтересованных сторон в процессе мирных переговоров. В то же время Цзякун не упомянул Украину и не уточнил, какие именно "заинтересованные стороны" КНР хочет видеть за столом переговоров.

Спикер отметил, что Китай всегда считал переговоры единственным путем к решению "кризиса" (так власти Китая называют войну РФ против Украины, - ред.)

Напомним, что на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Китая Ван И заявлял, что Европа должна быть задействована в мирном процессе по Украине.

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