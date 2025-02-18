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Новости Мирные переговоры
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В МИД Китая заявили о необходимости привлечения всех "заинтересованных сторон" к переговорам о прекращении войны в Украине

Китай о переговорах США и РФ

Китай положительно оценил переговоры между представителями США и РФ о прекращении войны в Украине, которые состоялись в Саудовской Аравии. В то же время Пекин отметил необходимость привлечения и других сторон к переговорному процессу.

Об этом сказал представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякун, которого цитирует Tagesschau, сообщает Цензор.НЕТ.

"Народная Республика Китай довольна всеми усилиями, направленными на достижение мира, включая консенсус, достигнутый США и Россией по мирным переговорам", - заявил представитель ведомства.

Однако он добавил, что Китай рассчитывает на своевременное участие всех заинтересованных сторон в процессе мирных переговоров. В то же время Цзякун не упомянул Украину и не уточнил, какие именно "заинтересованные стороны" КНР хочет видеть за столом переговоров.

Спикер отметил, что Китай всегда считал переговоры единственным путем к решению "кризиса" (так власти Китая называют войну РФ против Украины, - ред.)

Напомним, что на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Китая Ван И заявлял, что Европа должна быть задействована в мирном процессе по Украине.

Читайте также: Китай отказывается комментировать возможное участие в миротворческой миссии в Украине, - МИД страны

Автор: 

Китай (3067) переговоры (5090) россия (96420) США (27325)


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Топ комментарии
+10
слідуючим мадярська жаба повинна заквакати.
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18.02.2025 17:59 Ответить
+9
Пекін та Делі - головні спонсори війни. Обох залучаємо? Чи тільки Пекін?
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18.02.2025 17:54 Ответить
+7
Якщо я не помиляюсь, то Пекін, наче завжди був "нетральний" та "за мир", а тут вже наче став "зацікавлений". Чи може й раніше був не зовсім нейтральним.
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18.02.2025 17:56 Ответить
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Пекін та Делі - головні спонсори війни. Обох залучаємо? Чи тільки Пекін?
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18.02.2025 17:54 Ответить
КНДР та Іран потрібно терміново залучати. Хоч і вороги,але адекватніші ніж рижа шваль.
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18.02.2025 18:01 Ответить
Ще Іран та КНДР дуже зацікавлені.

Ну і опосередковано Хамас, Хезболла, Талібан, Іділ.
До них у Трампа ніяких претензій.

Якщо спонсори тероризму приймають участь у переговорах про мир, чому б самим терористам не прийняти.
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18.02.2025 18:04 Ответить
Весь прикол що на фоні Ілона Маска з Трампом ,Китай виглядає більш адекватиним)))
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18.02.2025 17:56 Ответить
Якщо я не помиляюсь, то Пекін, наче завжди був "нетральний" та "за мир", а тут вже наче став "зацікавлений". Чи може й раніше був не зовсім нейтральним.
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18.02.2025 17:56 Ответить
Він зацікавлений за мир. За мир у розумінні пуйла та на умовах пуйла. Такий от зацікавлений нейтралітет.
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18.02.2025 18:42 Ответить
слідуючим мадярська жаба повинна заквакати.
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18.02.2025 17:59 Ответить
марсіан запрошуємо?
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18.02.2025 18:00 Ответить
Китайцам пора вести переговоры о возвращении в родную китайскую гавань Сибири и Дальнего Востока.
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18.02.2025 18:01 Ответить
Китаю дуже кортить розділити Світ на трьох...
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18.02.2025 18:03 Ответить
Конкретніше можна,жовтопикі покидьки?
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18.02.2025 18:06 Ответить
Хто дівчину годує той її і танцює. Скільки Китайці дали озброєння та грошей? Ніхуа? Тоді їх місце біля параші.
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18.02.2025 18:08 Ответить
Та вони масу чого дали для ведення війни -- від [замаскованого] фінансування до hi-tech верстатів і електронних чипів сотнями тисяч штук.

Правда, є нюанси.
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18.02.2025 18:38 Ответить
Тобто, і верещучку з шмигалем, теж, можна запросити?
Головне, щоб були за столом, оті браття клюєві та браття шифери-недостріляні....
За останніх, ухилянт з трибуни в ООН, ніс галіматню!....
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18.02.2025 18:08 Ответить
Ага, а де ж ви раніше були?

Ви там про Тайвань поговоріть. Украхна теж зацікавлена!
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18.02.2025 18:12 Ответить
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18.02.2025 18:20 Ответить
Краще би припнули на ланцюг свого шакала путіна
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18.02.2025 18:21 Ответить
Да всем фиолетово что там заявляет мид китая. Хватит уже их воду постить
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18.02.2025 18:28 Ответить
Интересно, а почему не публикуют заявления Кима? Наверняка он тоже положительно высказался
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18.02.2025 18:34 Ответить
кєтай - голоаний ініціатор уієї війни і хазяїн кацапії.
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18.02.2025 18:35 Ответить
Китай зацікавлена сторона в продовженні війни.
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18.02.2025 19:00 Ответить
Жовтопикі репедасти
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18.02.2025 21:02 Ответить
 
 