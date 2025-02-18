Китай отказывается комментировать возможное участие в миротворческой миссии в Украине, - МИД страны

Министерство иностранных дел КНР не стало комментировать информацию о якобы предложении США об отправке китайского и бразильского миротворческих контингентов в Украину.

Об этом сообщил представитель МИД Китая Го Цзякунь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Министерство иностранных дел не комментирует гипотетические вопросы", - заявил на брифинге представитель МИД КНР Го Цзякунь в ответ на просьбу журналистов предоставить разъяснения.

Он также отметил, что Китай сохраняет свою позицию относительно войны в Украине, которую в Пекине продолжают называть "украинским кризисом". По его словам, КНР придерживается "беспристрастного подхода" и поддерживает политическое решение конфликта.

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Отмечается, что Китай официально декларирует нейтралитет в российско-украинской войне, избегая прямых оценок роли России как агрессора. В то же время Пекин оказывает Москве политическую и дипломатическую поддержку, а также резко увеличил торговлю с РФ товарами двойного назначения, что помогает Кремлю продолжать производство оружия.

Напомним, ранее The Economist писал, что Америка считает, что для обеспечения соблюдения возможного мирного соглашения в Украине стоит рассмотреть привлечение миротворческих сил из неевропейских стран, таких как Бразилия или Китай.

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

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