Китай отказывается комментировать возможное участие в миротворческой миссии в Украине, - МИД страны
Министерство иностранных дел КНР не стало комментировать информацию о якобы предложении США об отправке китайского и бразильского миротворческих контингентов в Украину.
Об этом сообщил представитель МИД Китая Го Цзякунь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Министерство иностранных дел не комментирует гипотетические вопросы", - заявил на брифинге представитель МИД КНР Го Цзякунь в ответ на просьбу журналистов предоставить разъяснения.
Он также отметил, что Китай сохраняет свою позицию относительно войны в Украине, которую в Пекине продолжают называть "украинским кризисом". По его словам, КНР придерживается "беспристрастного подхода" и поддерживает политическое решение конфликта.
Отмечается, что Китай официально декларирует нейтралитет в российско-украинской войне, избегая прямых оценок роли России как агрессора. В то же время Пекин оказывает Москве политическую и дипломатическую поддержку, а также резко увеличил торговлю с РФ товарами двойного назначения, что помогает Кремлю продолжать производство оружия.
Напомним, ранее The Economist писал, что Америка считает, что для обеспечения соблюдения возможного мирного соглашения в Украине стоит рассмотреть привлечение миротворческих сил из неевропейских стран, таких как Бразилия или Китай.
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
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Якщо дуже довго сидіти на березі річки внизу за течією, то врешті-решт можна дочекатися і побачити як по ній пропливає один із трупів твоїх двох ворогів. А тоді уже можна піднятися вгору за течією і вбити знесиленого і іншого свого ворога!!!
Китайці промовчать поки-що , до того ж розумнішими будуть здаватися , поки не поведуться трапм-па-ра-рам рижого.