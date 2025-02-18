Барро о размещении миротворцев в Украине: "Об этом рано говорить"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что обсуждение размещения европейского контингента в Украине как части гарантий безопасности является преждевременным.

Об этом он заявил в комментарии французскому телеканалу BFMTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас этот вопрос не стоит... Пока рано говорить об этом", - отметил Барро. Он подчеркнул, что возвращение к этой теме возможно лишь после заключения мирного соглашения, когда возникнет необходимость его гарантирования.

Как отмечается, вопрос о возможном военном присутствии европейских союзников стал особенно актуальным после возвращения Дональда Трампа в Белый дом и начала переговорного процесса между США и Россией. Франция первой среди европейских стран публично предположила возможность отправки своих военных в Украину, что вызвало сдержанную реакцию других государств ЕС.

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Тема военных гарантий обсуждалась на саммите европейских лидеров в Париже, который состоялся по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Однако ряд стран, в частности Германия, Италия и Испания, скептически отнеслись к идее развертывания военного контингента в Украине.

Экстренный саммит в Париже

Напомним, Макрон созвал встречу европейских лидеров, на которой обсуждалась ситуация в Украине. В этой встрече приняли участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, представляющие страны Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Макрон говорил с Трампом перед "украинским" саммитом в Париже.

Также он провел разговор с Зеленским после саммита.

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

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Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

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