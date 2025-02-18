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Новости Иностранные миротворцы в Украине Экстренный саммит в Париже
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Макрон предлагал разместить миротворцев в Украине за линией разграничения, а не на ней, - FT

Макрон ответил на тарифные угрозы Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил разместить европейские миротворческие силы за будущей линией разграничения в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

На экстренном саммите в Париже, инициированном президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обсуждалась возможность размещения европейских миротворческих сил в Украине. Как сообщается, французский лидер предлагал расположить военные подразделения за будущей линией разграничения, а не непосредственно на ней.

Отмечается, что эта инициатива не нашла поддержки среди ключевых стран ЕС. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц назвал подобные дискуссии "крайне неуместными и преждевременными", поскольку боевые действия в Украине продолжаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон об итогах экстренного саммита в Париже: Нужны гарантии для Украины, чтобы не было "Минска"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также выразила сомнения относительно эффективности такого шага, а глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил, что "никто не рассматривает введение войск в Украину".

В то же время премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что готова обсуждать различные варианты, в том числе и возможность развертывания миротворческих сил. Она подчеркнула, что перед принятием такого решения необходимо учесть безопасность европейских военных.

"Но я также хотела бы подчеркнуть, что есть очень, очень много вещей, которые необходимо выяснить, прежде чем мы дойдем до этой ситуации, потому что мы говорим о безопасности наших людей", - отметила она.

Экстренный саммит в Париже

Напомним, Макрон созвал встречу европейских лидеров, на которой обсуждалась ситуация в Украине. В этой встрече приняли участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, представляющие страны Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Макрон говорил с Трампом перед "украинским" саммитом в Париже.

Также он провел разговор с Зеленским после саммита.

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Испании об экстренном саммите в Париже: Обсудим предотвращение вознаграждения РФ за агрессию против Украины

Автор: 

миротворцы (1185) Макрон Эмманюэль (1380) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+10
У Києві достатньо своїх барбешопних...
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18.02.2025 11:02 Ответить
+8
коли европа вмиється кривавими слізьми вони ще пригадають оцей момент коли зло ще можна було загнати назад.
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18.02.2025 11:25 Ответить
+7
це як так розумію по кордону Львівської області.
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18.02.2025 11:09 Ответить
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У Києві достатньо своїх барбешопних...
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18.02.2025 11:02 Ответить
Сцикло.
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18.02.2025 11:02 Ответить
Давайте швидше вже! 12 й рік ***** нас шматує . Прикрийте нас скрізь окрім лініі зіткнення , ми вивільнимо свої сили + збільшення поставлк важкого озброєння і ми зачистим московита з нашої Богом даноі Землі
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18.02.2025 11:03 Ответить
Профенансируйте лутше ядерную программу
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18.02.2025 11:05 Ответить
Що це на мові розумних людей ? Ми поставимо охоронців, які не несуть відповідальності за об'єкт охорони та що з ним роблять бажаючі знести цей об'єкт. По ЧАЕС влупили ? То що "охоронці" схопились за голову й почали ловити злодія ? Так буде ! А відповідати будуть ... знову українці своїм життям. Біля Києва та Дніпра.
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18.02.2025 11:05 Ответить
Если в друг в тишене, постучались в двери. Как в франции скрипнула дверь. Верю или не верю. Как там твоя подружка наделала макарончиков?
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18.02.2025 11:08 Ответить
це як так розумію по кордону Львівської області.
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18.02.2025 11:09 Ответить
А сенс? Якщо ці війська не замінять українські на передовій то такі війська до одного місця.
Взагалі ця історія з військами повна туфта.
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18.02.2025 11:09 Ответить
я не розумію місію міротворців ЄС ...замість надавання зброї яка допоможе вибити русню з китаєм з України ,вони хочуть зафіксувати окуповану теріторію України ,розміщенням свойого контінгенту на неокупованій частині ?! де факто підтвержують згоду ,шо Україна тільки там, шо залишилась ?!!!! Ой і іді* ти !!!
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18.02.2025 11:09 Ответить
десь на лазурному березі або на єлісейських полях
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18.02.2025 11:10 Ответить
Це що такі собі "заградзагони" з "рабів комфорту"?
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18.02.2025 11:11 Ответить
Ага,по польской границе что бы полякам спокойней было..
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18.02.2025 11:11 Ответить
Якщо від самої тільки ідеї про НАТО європейці всираються, то легко передбачити, що буде з миротворцями (ще й коли відомо, що США точно нікого не дадуть).

Прям вже кривавий анекдот якийсь:

- Це правда, що Захід направить 200 тисяч європейських миротворців на лінію зіткнення ?

- Правда. Тільки не 200 тисяч, а 7500, і не європейських, а бразильских, і не на лінію зіткнення, а в Жешув.
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18.02.2025 11:15 Ответить
В Парижі розмістити.
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18.02.2025 11:16 Ответить
Окупаційні війська російськомовні.
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18.02.2025 11:19 Ответить
А твоя бабка русскіх ванєк з караваєм зустрічала не так давно?
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18.02.2025 11:57 Ответить
Польща при другій світовій війні, напевно, говорила, що окупаційні війська - це німкорозмовні 😂. а через тижня два - зрозуміла, що можуть бути і інші іншомовні...
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18.02.2025 12:08 Ответить
"Польсько-радянська війна (пізня осінь 1918 / 14 лютого 1919 - 18 березня 1921) - війна між Польською Республікою і РСФРР, найактивніша фаза якої відбувалась у квітні-жовтні 1920 року."

"Польсько-радянська" - радянського союзу ще не було, але вже були радянські війська...?...отак через українські ресурси Гугл продовжує йти російське інформаційне лайно...
 Іншомовні...
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18.02.2025 12:33 Ответить
??? в тебе проблеми, чи що??
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18.02.2025 19:38 Ответить
Ти не знав, що 100 років назад російськомовні напали не лише на Україну, але й на Польщу? і від того, що їх з останніх сил називають радянськими, російськомовними, чи росіянами, що одне й те ж саме, вони не перестали бути. І вже не вперше набираєш у Гуглі "українсько російські війни" а Гугл видає українсько польські війни. Як це розуміти?
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18.02.2025 20:18 Ответить
Пшел вон.
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18.02.2025 11:43 Ответить
коли европа вмиється кривавими слізьми вони ще пригадають оцей момент коли зло ще можна було загнати назад.
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18.02.2025 11:25 Ответить
Вони й тоді нічого не зрозуміють. Ці куколди безнадійні. Подивіться на їх реакції - три роки байдики били за спинами українців, а тепер бігають по стелі: ой, Трамп прийшов, ой, тут війна йде, до робити?! У вас 3 роки було, бездарі, стратегію стримування ****** придумати і розробити!
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18.02.2025 11:44 Ответить
ця стратегія відома з часів древньої греції, просто вона невигідна по грошах а західний світ не розуміє різниці між інвестиціями в безпечне майбутнє і зиском.
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18.02.2025 11:56 Ответить
Дуже розумна пропозиція. Це зразу ж вибиває з рук тих сил у Європі які бояться прямої стички з кацапами.
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18.02.2025 11:30 Ответить
КОРДОН З БІЛОРУСІЄЮ
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18.02.2025 11:36 Ответить
Куди, до нас до Львова цих півнів французьких?!
Нетреба, у нас є вже півень садовий!
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18.02.2025 11:40 Ответить
А може в Трускавці чи Буковелі?
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18.02.2025 11:40 Ответить
А де саме, десь у Закарпатті? Господи, ну жалюгідні куколди, ну слів немає! З ким ми зв'язалися!
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18.02.2025 11:41 Ответить
Всі мають зрозуміти що після війни в Іраку та Афганістані проти ісламістів фанатиків, на заході важко знайти знову добровольців повоювати ще десь, особливо в Україні яку вони і на карті не покажуть... Реально були складні операції і психологічно досить довга реабілітація, араби катували полонених, відрізали голови і т.д.. До того з тих часів сильно змінилась структура населення, в США наплив іспаномовних, які точно не хочуть воювати з орками а в ЄС арабів.

Розміщення за лінією фронту це Мінськ3, від орків постійні обстріли і заборона відповіді, та сліпе ОБСЕ... Європейці розуміють що без американців їх будуть постійно обстрілювати та провокувати, хіба з протилежної сторони розмістять китайців... Хоча не факт що орки не будуть робити теракти щоб спровокувати зіткнення...

Єдиний плюс якщо вони закриють небо від ракет та прикриють кордони від Білорусів і Придністров'я, дасть вивільнити частину сил і техніки та не буде уражень промислових об'єктів особливо ВПК
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18.02.2025 11:46 Ответить
Йойо себе **.

Ето ты правильно заметил. Шарапов.
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18.02.2025 11:57 Ответить
Найкраще миротвоцям буде в Буковелі.
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18.02.2025 11:55 Ответить
На трамплине в коньках.
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18.02.2025 11:59 Ответить
Зрозумів так. Миротворці, якщо вони й будуть, то далеко від лінії фронту та ще й під охороною українських військових. Бо їм страшно.
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18.02.2025 11:55 Ответить
Фронт білоруса закриють. Наших перекинуть. Лилий батька не піде. Дивимся на сина.
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18.02.2025 12:03 Ответить
Потягнув Рябка назад...
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18.02.2025 11:56 Ответить
"Вона підкреслила, що перед ухваленням такого рішення необхідно врахувати безпеку європейських військових "
Вони так взагалі накурені?Вкотре доводить що Європа не сповна розуму і не розуміє ситуації взагалі.
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18.02.2025 11:59 Ответить
Накуй. Там є боєздатні. Проти терористів. Меркель де? С куйлом.
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18.02.2025 12:06 Ответить
 
 