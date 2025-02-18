Макрон предлагал разместить миротворцев в Украине за линией разграничения, а не на ней, - FT

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил разместить европейские миротворческие силы за будущей линией разграничения в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

На экстренном саммите в Париже, инициированном президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обсуждалась возможность размещения европейских миротворческих сил в Украине. Как сообщается, французский лидер предлагал расположить военные подразделения за будущей линией разграничения, а не непосредственно на ней.

Отмечается, что эта инициатива не нашла поддержки среди ключевых стран ЕС. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц назвал подобные дискуссии "крайне неуместными и преждевременными", поскольку боевые действия в Украине продолжаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон об итогах экстренного саммита в Париже: Нужны гарантии для Украины, чтобы не было "Минска"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также выразила сомнения относительно эффективности такого шага, а глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил, что "никто не рассматривает введение войск в Украину".

В то же время премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что готова обсуждать различные варианты, в том числе и возможность развертывания миротворческих сил. Она подчеркнула, что перед принятием такого решения необходимо учесть безопасность европейских военных.

"Но я также хотела бы подчеркнуть, что есть очень, очень много вещей, которые необходимо выяснить, прежде чем мы дойдем до этой ситуации, потому что мы говорим о безопасности наших людей", - отметила она.

Экстренный саммит в Париже

Напомним, Макрон созвал встречу европейских лидеров, на которой обсуждалась ситуация в Украине. В этой встрече приняли участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, представляющие страны Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Макрон говорил с Трампом перед "украинским" саммитом в Париже.

Также он провел разговор с Зеленским после саммита.

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Испании об экстренном саммите в Париже: Обсудим предотвращение вознаграждения РФ за агрессию против Украины