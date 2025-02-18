Макрон предлагал разместить миротворцев в Украине за линией разграничения, а не на ней, - FT
Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил разместить европейские миротворческие силы за будущей линией разграничения в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.
На экстренном саммите в Париже, инициированном президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обсуждалась возможность размещения европейских миротворческих сил в Украине. Как сообщается, французский лидер предлагал расположить военные подразделения за будущей линией разграничения, а не непосредственно на ней.
Отмечается, что эта инициатива не нашла поддержки среди ключевых стран ЕС. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц назвал подобные дискуссии "крайне неуместными и преждевременными", поскольку боевые действия в Украине продолжаются.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также выразила сомнения относительно эффективности такого шага, а глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил, что "никто не рассматривает введение войск в Украину".
В то же время премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что готова обсуждать различные варианты, в том числе и возможность развертывания миротворческих сил. Она подчеркнула, что перед принятием такого решения необходимо учесть безопасность европейских военных.
"Но я также хотела бы подчеркнуть, что есть очень, очень много вещей, которые необходимо выяснить, прежде чем мы дойдем до этой ситуации, потому что мы говорим о безопасности наших людей", - отметила она.
Экстренный саммит в Париже
Напомним, Макрон созвал встречу европейских лидеров, на которой обсуждалась ситуация в Украине. В этой встрече приняли участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, представляющие страны Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Макрон говорил с Трампом перед "украинским" саммитом в Париже.
Также он провел разговор с Зеленским после саммита.
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
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Взагалі ця історія з військами повна туфта.
Прям вже кривавий анекдот якийсь:
- Це правда, що Захід направить 200 тисяч європейських миротворців на лінію зіткнення ?
- Правда. Тільки не 200 тисяч, а 7500, і не європейських, а бразильских, і не на лінію зіткнення, а в Жешув.
"Польсько-радянська" - радянського союзу ще не було, але вже були радянські війська...?...отак через українські ресурси Гугл продовжує йти російське інформаційне лайно...
Іншомовні...
Нетреба, у нас є вже півень садовий!
Розміщення за лінією фронту це Мінськ3, від орків постійні обстріли і заборона відповіді, та сліпе ОБСЕ... Європейці розуміють що без американців їх будуть постійно обстрілювати та провокувати, хіба з протилежної сторони розмістять китайців... Хоча не факт що орки не будуть робити теракти щоб спровокувати зіткнення...
Єдиний плюс якщо вони закриють небо від ракет та прикриють кордони від Білорусів і Придністров'я, дасть вивільнити частину сил і техніки та не буде уражень промислових об'єктів особливо ВПК
Ето ты правильно заметил. Шарапов.
Вони так взагалі накурені?Вкотре доводить що Європа не сповна розуму і не розуміє ситуації взагалі.