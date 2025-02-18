Самоубийство мужчины в ТЦК Хмельницкого: его доставили на ВВК, он порезал себя канцелярским ножом, - прокуратура
Мужчина, который 13 февраля совершил самоубийство в ТЦК и СП в Хмельницком, был доставлен в помещение для прохождения военно-врачебной комиссии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільне Хмельницький" рассказала пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко.
По ее словам, 13 февраля 35-летнего местного жителя доставили в помещение городского ТЦК и СП для прохождения ВВК.
"Однако незадолго в одном из кабинетов он взял канцелярский нож и порезал себе шею. От массивного кровотечения мужчина умер по дороге в больницу", - рассказала пресс-секретарь.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой самоубийство.
Сейчас проводятся все необходимые следственные (розыскные) и процессуальные действия, продолжаются экспертизы с целью установления объективных обстоятельств инцидента, проверяются все возможные версии, добавила она.
Напомним, 13 февраля в Хмельницком во время прохождения военно-врачебной комиссии в ТЦК и СП один из военнообязанных совершил самоубийство.
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