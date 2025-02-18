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Самоубийство мужчины в ТЦК Хмельницкого: его доставили на ВВК, он порезал себя канцелярским ножом, - прокуратура

Самоубийство мужчины в помещении ТЦК и СП в Хмельницком: новые детали

Мужчина, который 13 февраля совершил самоубийство в ТЦК и СП в Хмельницком, был доставлен в помещение для прохождения военно-врачебной комиссии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільне Хмельницький" рассказала пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко.

По ее словам, 13 февраля 35-летнего местного жителя доставили в помещение городского ТЦК и СП для прохождения ВВК.

"Однако незадолго в одном из кабинетов он взял канцелярский нож и порезал себе шею. От массивного кровотечения мужчина умер по дороге в больницу", - рассказала пресс-секретарь.

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По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой самоубийство.

Сейчас проводятся все необходимые следственные (розыскные) и процессуальные действия, продолжаются экспертизы с целью установления объективных обстоятельств инцидента, проверяются все возможные версии, добавила она.

Напомним, 13 февраля в Хмельницком во время прохождения военно-врачебной комиссии в ТЦК и СП один из военнообязанных совершил самоубийство.

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Автор: 

прокуратура (5040) самоубийство (1015) Хмельницький (480) ТЦК (630) Хмельницкая область (967) Хмельницкий район (18)


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Топ комментарии
+21
Увірвався в бусік, примчався в ТЦК, набив сам собі хлібало і перерізав горло! Мабудь ФСБшний агент.. іпсо робив...
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18.02.2025 18:45 Ответить
+18
Не розумію людину. Якщо боїшся вмерти на фронті, що природньо, то навіщо робити це прямо тут і зараз власноручно.
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18.02.2025 18:35 Ответить
+12
Воно думало, що в суїцидніки запишуть і в дурку завезуть, але не встигли...
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18.02.2025 18:38 Ответить
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Крім тцкашних катівень , тюремних камер ,, і полону ще випадки самогубства в подібний спосіб є ?
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18.02.2025 19:48 Ответить
Просто психічно нестабільний був, було б про що говорити.
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18.02.2025 19:56 Ответить
А чому це мусора статтю таку приплели, а не доведення до самогубства ?!!!!
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18.02.2025 20:22 Ответить
Цікава ситуація. Людина, боячись загинути на війні покінчила життя самогубством в ТЦК.., або в Тисі...
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18.02.2025 21:31 Ответить
Нормас. Знакомая в салоне в Киеве говорит что мужиков вообще нет уже, одни старики молодняк и дети заходят. Интересно до какой ручки нужно довести население чтобы гос чиновников, спец резервы инвалидов мусоров итд начали отправлять на фронт с ротациями... Ах вейт, забыл в какой стране мы живём
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18.02.2025 21:38 Ответить
А може таке статися, що в салон не заходять тому, що дуже дорого, або фахових спеціалістів нема?
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18.02.2025 21:41 Ответить
Чую дзвін та не знаю де він)
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18.02.2025 21:48 Ответить
Я сам из Киева так что тут не в стоимости дело)
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18.02.2025 21:49 Ответить
Судя по твоей агрессии и высказываниям видать было трудное детство раз столько комплексов и агрессии. Но в принципе я бы удивился если бы в мусарню или где ты там служишь брали других)
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18.02.2025 21:51 Ответить
Антон Антонов #601004. Мусарня это кацапская блатная ,,феня". Ты из россии?
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18.02.2025 21:59 Ответить
У тебя ник на английском, ты из Британии?
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18.02.2025 22:37 Ответить
Антон Антонов #601004. Я из Киева. Ты из россии?
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18.02.2025 23:20 Ответить
На підставі чого він був "доставлений"?
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19.02.2025 00:16 Ответить
героічно.
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19.02.2025 00:38 Ответить
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