Генштаб сменил комбригов в трех бригадах, воюющих на Кураховском направлении, - СМИ

В 33-й отдельной механизированной бригаде, 46-й отдельной аэромобильной бригаде и 35-й бригаде морской пехоты, которые воюют на Кураховском направлении, сменили комбригов.

Об этом со ссылкой на источники среди военных этих бригад и Генштаб пишет Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

33-я ОМБр

Так командиром 33-й ОМБр стал полковник Дмитрий Палиса. Он свое назначение пока не комментировал.

Ранее Палиса занимал должность заместителя командира батальона 30-й ОМБр им. князя Константина Острожского. Он был одним из самых молодых комбатов в ВСУ. Участвовал в боях за Лиман в Донецкой области, а также в контрнаступлении на Харьковщине в составе четвертого отряда специального назначения 71-й отдельной егерской бригады ДШВ.

Полковник Дмитрий Палиса - брат заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы. В 2023-2024 годах он возглавлял 93-ю бригаду "Холодный Яр".

Он заменил на должности полковника Юрия Гупалюка, который возглавлял 33-ю ОМБр в 2024 году. С 2014 года он участвовал в боевых действиях в Донецкой области, в частности в боях за Славянск, Дебальцево и других. Был ранен во время боев за Авдеевку в 2015 году.

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46-я ОАЭМБр

Подполковник Дмитрий Капитула стал комбригом 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Перед тем Капитула был командиром одного из батальонов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ. Сейчас Дмитрий Капитула также не комментирует свое назначение, сообщили Суспільному в пресс-службе бригады.

Заменил в должности Виталия Золотарева, которого уволили в конце января 2024 года.

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35-я бригада морской пехоты

Полковник Алексей Булахов возглавил 35-ю бригаду морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

Суспільне напоминает, Булахов - один из защитников Мариуполя. Он был освобожден из плена в сентябре 2022 года.

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