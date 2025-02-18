Генштаб сменил комбригов в трех бригадах, воюющих на Кураховском направлении, - СМИ
В 33-й отдельной механизированной бригаде, 46-й отдельной аэромобильной бригаде и 35-й бригаде морской пехоты, которые воюют на Кураховском направлении, сменили комбригов.
Об этом со ссылкой на источники среди военных этих бригад и Генштаб пишет Суспільне, передает Цензор.НЕТ.
33-я ОМБр
Так командиром 33-й ОМБр стал полковник Дмитрий Палиса. Он свое назначение пока не комментировал.
Ранее Палиса занимал должность заместителя командира батальона 30-й ОМБр им. князя Константина Острожского. Он был одним из самых молодых комбатов в ВСУ. Участвовал в боях за Лиман в Донецкой области, а также в контрнаступлении на Харьковщине в составе четвертого отряда специального назначения 71-й отдельной егерской бригады ДШВ.
Полковник Дмитрий Палиса - брат заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы. В 2023-2024 годах он возглавлял 93-ю бригаду "Холодный Яр".
Он заменил на должности полковника Юрия Гупалюка, который возглавлял 33-ю ОМБр в 2024 году. С 2014 года он участвовал в боевых действиях в Донецкой области, в частности в боях за Славянск, Дебальцево и других. Был ранен во время боев за Авдеевку в 2015 году.
46-я ОАЭМБр
Подполковник Дмитрий Капитула стал комбригом 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Перед тем Капитула был командиром одного из батальонов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ. Сейчас Дмитрий Капитула также не комментирует свое назначение, сообщили Суспільному в пресс-службе бригады.
Заменил в должности Виталия Золотарева, которого уволили в конце января 2024 года.
35-я бригада морской пехоты
Полковник Алексей Булахов возглавил 35-ю бригаду морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.
Суспільне напоминает, Булахов - один из защитников Мариуполя. Он был освобожден из плена в сентябре 2022 года.
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Настав той момент, що можна те "командування" тасувати , як колоду карт, але ми вже все просрали... Цугцванг...
захотіли зняли, захотіли призначили
а чоу, за що,????
вже ж ****, змінили команду Залужного!!! і що?????
що це дало??? і нахера їх зняли, 17 генералів разом з заступнтками!
Добре, коли у воюючій країні верховний головком займається не війною, а рейтингами та виборами...
Але не в нашій.
АНИ НИЧЕГО НЕРЕШАЮТ. ДА???
УСІМ КЕРУЄ ОДНА ТАЛАНТЛИВА ГОЛОВА З КИЇВА. ТАК ???
У всіх військах одне і те саме... То системно, і...
Так, винувата верховна голова з Києва.
баранвіслюк, командував сотнею левів...
скрипач
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Реєстрація: 18.02.2025
"савпадєніє..?! нє думаю...."
АНИ НИЧЕГО НЕРЕШАЮТ. ДА???
УСІМ КЕРУЄ ОДНА ТАЛАНТЛИВА ГОЛОВА З КИЇВА. ТАК ???