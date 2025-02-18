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Генштаб сменил комбригов в трех бригадах, воюющих на Кураховском направлении, - СМИ

Украинские военные

В 33-й отдельной механизированной бригаде, 46-й отдельной аэромобильной бригаде и 35-й бригаде морской пехоты, которые воюют на Кураховском направлении, сменили комбригов.

Об этом со ссылкой на источники среди военных этих бригад и Генштаб пишет Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

33-я ОМБр

Так командиром 33-й ОМБр стал полковник Дмитрий Палиса. Он свое назначение пока не комментировал.

Ранее Палиса занимал должность заместителя командира батальона 30-й ОМБр им. князя Константина Острожского. Он был одним из самых молодых комбатов в ВСУ. Участвовал в боях за Лиман в Донецкой области, а также в контрнаступлении на Харьковщине в составе четвертого отряда специального назначения 71-й отдельной егерской бригады ДШВ.

Полковник Дмитрий Палиса - брат заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы. В 2023-2024 годах он возглавлял 93-ю бригаду "Холодный Яр".

Он заменил на должности полковника Юрия Гупалюка, который возглавлял 33-ю ОМБр в 2024 году. С 2014 года он участвовал в боевых действиях в Донецкой области, в частности в боях за Славянск, Дебальцево и других. Был ранен во время боев за Авдеевку в 2015 году.

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46-я ОАЭМБр

Подполковник Дмитрий Капитула стал комбригом 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Перед тем Капитула был командиром одного из батальонов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ. Сейчас Дмитрий Капитула также не комментирует свое назначение, сообщили Суспільному в пресс-службе бригады.

Заменил в должности Виталия Золотарева, которого уволили в конце января 2024 года.

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35-я бригада морской пехоты

Полковник Алексей Булахов возглавил 35-ю бригаду морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

Суспільне напоминает, Булахов - один из защитников Мариуполя. Он был освобожден из плена в сентябре 2022 года.

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Автор: 

Генштаб ВС (6571) 46 отдельная десантно-штурмовая бригада (58) ВСУ (6735) 35 отдельная бригада морской пехоты (67)


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Топ комментарии
+24
От і думайте - це покращення ефективності чи зачистка під лояльність.

Добре, коли у воюючій країні верховний головком займається не війною, а рейтингами та виборами...
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18.02.2025 19:23 Ответить
+22
Для перемоги треба міняти верховного!
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18.02.2025 19:37 Ответить
+17
Наші війська там в оперативному оточенні. Котрий раз "неочікувано" 3,14дори охопили фланги і намагаються створити котел.. Але винними, як завжди, призначають стрілочників. А потім знов пересуваються "ліжка в борделі". Може краще замінити "геніального" стратега і тактика, чи ще краще недополіончика?
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18.02.2025 19:36 Ответить
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Нажаль, нічого не зміниться...
Настав той момент, що можна те "командування" тасувати , як колоду карт, але ми вже все просрали... Цугцванг...
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18.02.2025 19:22 Ответить
Зміна командування нічого не дає без посилення бригад якісними резервами, солдат, сержантів, офіцерів. Є певна мінімальна укомплектованість бригади, після якої здатність бригади виконувати завдання катастрофічно падає. Просто замінити комбрига це дурна робота. Має бути комплексний підхід до посилення спроможностей бригади. Кадровий центр ЗСУ має працювати по комплексному посиленню офіцерського складу.
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19.02.2025 09:03 Ответить
а головне, без пояснень!!!
захотіли зняли, захотіли призначили
а чоу, за що,????
вже ж ****, змінили команду Залужного!!! і що?????
що це дало??? і нахера їх зняли, 17 генералів разом з заступнтками!
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19.02.2025 14:06 Ответить
От і думайте - це покращення ефективності чи зачистка під лояльність.

Добре, коли у воюючій країні верховний головком займається не війною, а рейтингами та виборами...
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18.02.2025 19:23 Ответить
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18.02.2025 19:23 Ответить
Сонцесяйний вже не світить нам?😸. Ще й гад погрожує:" це ще не кінець"😸
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18.02.2025 19:26 Ответить
Дмитрику потрібно засунути свій язик в той зад з якого він не вилазить. Ж0па на фронті виникла якраз з тієї дупи.
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18.02.2025 19:42 Ответить
Він забув тобі написати, у кого і коли все буде добре.
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18.02.2025 20:16 Ответить
Тарнавський там славно накомандував... Але потрібні "стрілочники".
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18.02.2025 19:27 Ответить
і що? в Україні, під час війни, Армією командують військові, а не "журналісти"!
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18.02.2025 19:34 Ответить
у нас кловун воюючою країною керує , а ти так погано про "журналістів"
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18.02.2025 20:00 Ответить
"клоуни" у цирку! у воюючій Україні Армією керує Верховний Головнокомандувач! в іншій країні ти за свої слова відповів би!
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18.02.2025 21:15 Ответить
о, свіжі зелерасти набігли. це ти, не те, що лизнув, ти просто відлизав і відсмоктав кловуну. ну давай відповідальщик, смокчи і лижи далі.
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18.02.2025 21:38 Ответить
В інших країнах не керують ті, для кого державна мова не є рідною...
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19.02.2025 10:09 Ответить
про що це ти? в Україні у половини країни мова "не рідна"
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19.02.2025 10:22 Ответить
Не в половини, за переписом 67,5% є українськомовними. У середовищі інтелігенції цей процент ще вищий. От із українськомовної інтелігенції і треба обирати політиків!
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19.02.2025 10:49 Ответить
в "іншій країні", головнокомандувач, що збрехав хоч один раз, перестав би бути головнокомандувачем.
Але не в нашій.
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19.02.2025 10:56 Ответить
нажаль, вже є спростування вашого твердження... він зараз на шпальтах усіх світових новин...
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19.02.2025 15:20 Ответить
Наші війська там в оперативному оточенні. Котрий раз "неочікувано" 3,14дори охопили фланги і намагаються створити котел.. Але винними, як завжди, призначають стрілочників. А потім знов пересуваються "ліжка в борделі". Може краще замінити "геніального" стратега і тактика, чи ще краще недополіончика?
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18.02.2025 19:36 Ответить
Законних спосібів його поміняти зараз нема. Але можна було бвитягти з ОПи двох "ефективних менеджерів" і віддати їх на поталу військовій контррозвідці. І тоді все було б законно, ніяких держпереворотів, а зелену мавпу можна було б надійно припнути, щоб була шовкова аж до нових виборів.
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18.02.2025 20:06 Ответить
Та невже? Те що "геніальний стратег" узурповує пост всупереч основному закону, то єто другоє?
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19.02.2025 20:58 Ответить
Тобто командири бригад та їх штаби неувиноваті у тих ситуаціях до яких вони накерувались ???
АНИ НИЧЕГО НЕРЕШАЮТ. ДА???
УСІМ КЕРУЄ ОДНА ТАЛАНТЛИВА ГОЛОВА З КИЇВА. ТАК ???
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18.02.2025 22:01 Ответить
Ні, Комбриг не винуваті.
У всіх військах одне і те саме... То системно, і...
Так, винувата верховна голова з Києва.
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18.02.2025 22:55 Ответить
В КАКОЙ БРИГАДЕ ЗСУ ВОЮЕШЬ ???
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19.02.2025 02:41 Ответить
у твоїй
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19.02.2025 07:50 Ответить
ТЫ ТОЖЕ СЕЙЧАС В 61 ???
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19.02.2025 12:09 Ответить
Для перемоги треба міняти верховного!
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18.02.2025 19:37 Ответить
Підкажи як.
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18.02.2025 20:11 Ответить
Пригадалась приказка, як один баран віслюк, командував сотнею левів...
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18.02.2025 19:42 Ответить
11 руб. 70 коп.
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18.02.2025 19:51 Ответить
дуже "цікаві" вкиди у цього персонажу:

скрипач
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Я читаю: 0
Реєстрація: 18.02.2025
"савпадєніє..?! нє думаю...."
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18.02.2025 20:23 Ответить
ЗеДовбой#б?
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18.02.2025 19:49 Ответить
Українські захисники гинуть в черговому оточенні,- скількі таких оточень було за останій рік?-не перерахувати, а вони міняють командирів бригад- можливо подумати що це чимось допоможе,- коли корупція і шкідництво на всіх щаблях влади починаючи з самого верху- з такою владою яка грабує народ і навіть солдат на всому, починаючи від *********** закінчуючя продовольством- живими ніхто не залишиця, звісно крім представників влади.
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18.02.2025 21:11 Ответить
Тобто командири бригад та їх штаби неувиноваті у тих ситуаціях до яких вони накерувались ???
АНИ НИЧЕГО НЕРЕШАЮТ. ДА???
УСІМ КЕРУЄ ОДНА ТАЛАНТЛИВА ГОЛОВА З КИЇВА. ТАК ???
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18.02.2025 22:03 Ответить
Звісно не одна голова в Києві вирішує, але при корупція і шкідництві у владі виграти війну неможливо - це аксіома, що там у війну в мирний час країна не виживе, по другу командирів бригад вже по декілька разів міняли, і толку ні якого , як були котли в яких гинуть найсміливіши люди так і є, це означає що діло не тільки в командирах бригад. Таке враження що в нас взагалі немає президента, який є щей Верховним головнокомандувачем, , де КМУ, депутацький корпус, для чого їх вибрали? вони як і всі повинні захищати Україну, хай кожен на своєму місті,але робити це якісно, а не навпаки,таке враження що на фронті ні хто не гине і війна іх не стосується,їх цікавить тільки влада.
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19.02.2025 17:25 Ответить
Період мені нагадує перед виборами 19: так само стільки су.. обригували Пороха. Зараз те саме..
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18.02.2025 22:30 Ответить
Тупые дилетанты меняют профессионалов... Видать получали оружие от Пороха, а это хуже, чем воевать лопатами
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19.02.2025 12:01 Ответить
 
 