Рубио позвонил представителям ЕС после переговоров с РФ в Саудовской Аравии, - СМИ

После переговоров делегаций США и РФ в Саудовской Аравии госсекретарь США Марко Рубио позвонил министрам иностранных дел ряда стран Евросоюза.

Об этом пишет итальянское агентство ANSA, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что телефонная конференция проходила при участии министров Италии Антонио Таяни, Франции Жана-Ноэля Барро, Германии Анналены Бербок, Великобритании Дэвида Лемми, а также руководителя евродипломатии Каи Каллас.

Рубио обсудил с европейскими коллегами первую прямую встречу между представителями США и РФ в Саудовской Аравии.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолц отрицал, что США общаются с Россией за спинами у Украины и Евросоюза. По его словам, Вашингтон "консультируется с союзниками на ежедневной основе".

Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.

Издание Fox News сообщало, что Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Читайте также: ЕС придется сесть за стол переговоров, потому что они имеют введенные против РФ санкции, - Рубио