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Рубио позвонил представителям ЕС после переговоров с РФ в Саудовской Аравии, - СМИ

Рубио созвонился с европейскими коллегами

После переговоров делегаций США и РФ в Саудовской Аравии госсекретарь США Марко Рубио позвонил министрам иностранных дел ряда стран Евросоюза.

Об этом пишет итальянское агентство ANSA, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что телефонная конференция проходила при участии министров Италии Антонио Таяни, Франции Жана-Ноэля Барро, Германии Анналены Бербок, Великобритании Дэвида Лемми, а также руководителя евродипломатии Каи Каллас.

Рубио обсудил с европейскими коллегами первую прямую встречу между представителями США и РФ в Саудовской Аравии.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолц отрицал, что США общаются с Россией за спинами у Украины и Евросоюза. По его словам, Вашингтон "консультируется с союзниками на ежедневной основе".

Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.

Издание Fox News сообщало, что Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Читайте также: ЕС придется сесть за стол переговоров, потому что они имеют введенные против РФ санкции, - Рубио

Автор: 

Евросоюз (17337) Каллас Кая (242) Рубио Марко (233)


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Топ комментарии
+15
Переконує ЄС здати Україну пуйлу, як США здали.
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18.02.2025 22:22 Ответить
+11
З моменту інавгурації Трампа прошло менш місяця, а США втратила ВСЕ шо напрацьовували покоління. Втрачен авторітет, втрачена довіра, майже втрачені союзники і партнери, втрачаєтся сама демократія. США менш чім за один місяць перетворились на підстилку Параші.
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18.02.2025 22:42 Ответить
+7
ага, макрон збирає другу половину ЄС + Канада
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18.02.2025 22:26 Ответить
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Переконує ЄС здати Україну пуйлу, як США здали.
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18.02.2025 22:22 Ответить
В чергового рижого п.дора бєлочка вєлічія.
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18.02.2025 22:41 Ответить
Рубіо зателефонував представникам ЄС після перемовин з РФ у Саудівській Аравії

І після того відбулося щось вкрай важливе?
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18.02.2025 22:24 Ответить
ага, макрон збирає другу половину ЄС + Канада
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18.02.2025 22:26 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DR1fZcCMRh2w&ved=2ahUKEwiSoLKIh86LAxWDCRAIHYX2BggQjjh6BAgXEAE&usg=AOvVaw1lqMEVoYpIlXXRodAZbwh6

- Не розстраюйся !

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18.02.2025 22:27 Ответить
Зателефонував та похвастався, що без них пройшло все чікі-пікі?!
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18.02.2025 22:27 Ответить
З моменту інавгурації Трампа прошло менш місяця, а США втратила ВСЕ шо напрацьовували покоління. Втрачен авторітет, втрачена довіра, майже втрачені союзники і партнери, втрачаєтся сама демократія. США менш чім за один місяць перетворились на підстилку Параші.
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18.02.2025 22:42 Ответить
Це ти сам придумав таку чухню чи десь почув?
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18.02.2025 22:44 Ответить
Останнє соцопитування в Англії. 17% прихильно ставляться до рижого, 83% негативно. А це найближчий союзник США.
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18.02.2025 22:49 Ответить
- Альо, Каєчка, ти січас упадьош! Патрясающая новость, - ***** бросіл свою кікімору Аліну, і тєпєрь будєт жить с Трампом! )))

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18.02.2025 22:43 Ответить
Звонили з цирку. Питали де клоун Рубіо подівся і чому на роботу не виходить?
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18.02.2025 22:47 Ответить
Може йти зразу ***** разом з імбіцилом Трампом
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18.02.2025 22:54 Ответить
Якщо Трамп кине ще й Україну вслід за Афганістаном, то йому точно треба виписати Нобелівську прямо у Білий дім. Щоб не ... витрачався. Бо копійка американський долар береже. У кишені мільярдера.
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18.02.2025 23:02 Ответить
Премію Дарвіна краще
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18.02.2025 23:06 Ответить
цікаво, як почувається той Герой який на жаль промазав по Трампампу. чи мавпу
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18.02.2025 23:14 Ответить
Брат, який мешкає в США дорікав мене що вибрали Зеленського. Наразі моя черга дорікати. Яка Ганьба для Сполучених Штатів. Вибрали "мачо", який спілкується з фашистами з паРаши та підтанцьовує під їхню дудочку, як та зміюка
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18.02.2025 23:13 Ответить
 
 