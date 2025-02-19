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Массированная дроновая атака РФ на Одессу: 4 человека пострадали, среди них ребенок. Повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские террористы массированно атаковали Одессу и район ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, над уничтожением вражеских целей работали наши силы ПВО.

Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности детская поликлиника, садик, остекление в многоэтажках и легковые автомобили. Пострадали 4 человека, среди них один ребенок. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

"Также из-за российской атаки в части Одесского района действуют локальные аварийные отключения света. Критическая инфраструктура работает с помощью генераторов. В Киевском районе Одессы приостановлено теплоснабжение части потребителей. Открыты пункты несокрушимости. На местах над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередные преступления россиян против мирного населения Одесской области", - информирует Кипер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе прогремел взрыв, россияне атаковали баллистикой

последствия атаки на Одессу 19 февраля 2025 года
последствия атаки на Одессу 19 февраля 2025 года
последствия атаки на Одессу 19 февраля 2025 года
последствия атаки на Одессу 19 февраля 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне нанесли массированный удар по Одессе: в части города отсутствуют электро-, водо и теплоснабжение, - без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры. На утро стало известно, что без отопления сейчас 14 школ, 13 детсадов и более 500 домов.

Автор: 

обстрел (28205) Одесса (7953) Одесская область (3690) Шахед (1232) Одесский район (211) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+2
Так, вистрибують з моря - і одразу над житловий квартал.
Щодо відсутності ракет і радарів - це до зєлєних слуг з зєлєй на чолі.
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19.02.2025 08:25 Ответить
+1
скоріш всього з моря дуже низько летіли
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19.02.2025 08:20 Ответить
+1
Мудрим, своєчасним, потужним рішенням направили в піхоту.
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19.02.2025 08:21 Ответить
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чому пропустили ,де мобільні групи
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19.02.2025 08:12 Ответить
скоріш всього з моря дуже низько летіли
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19.02.2025 08:20 Ответить
Мудрим, своєчасним, потужним рішенням направили в піхоту.
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19.02.2025 08:21 Ответить
Так, вистрибують з моря - і одразу над житловий квартал.
Щодо відсутності ракет і радарів - це до зєлєних слуг з зєлєй на чолі.
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19.02.2025 08:25 Ответить
Підстанція на Таїрово, біля кладовища. Там же навпроти дитяча поліклініка.
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19.02.2025 08:15 Ответить
Ось, шо роблять локаційно втрачені уламки.
Дякуємо пивио
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19.02.2025 08:27 Ответить
Не ображайте нашу ППО, вона працює.
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19.02.2025 08:55 Ответить
схема проста
скидуемось грошіма
наймаемо блеквотер якийсь
ті роблять крокус-2

не допомогло?
збір і крокус-3

...

профіт

я не бачу інших варіантів
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19.02.2025 08:32 Ответить
З "Крокуса", попри всі зусилля русні повісити його на нас, ефект був лише один - на КАБах почали писати "За Крокус". Та й все.
Але репутацію терористів на українців треба повісити у будь-який спосіб. Найкраще - щоб вони на емоціях таки зробили те, що ви пропонуєте. Все спливе швидко. Як з азербайджанським літаком.
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19.02.2025 08:34 Ответить
та покуй вже то все
по друге де там наші?

блекуотер то найманці без принципів
та які докази???

якщо ти не поняв повторю
тільки терор на мокві шось дасть!!!
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19.02.2025 08:52 Ответить
Коли МН-17 збили, ціни на нафту Brent падати почали вже наступного дня.
У цьому світі нічого не приховаєш.
Якщо всі сходять на дурника, це значить, всім так треба.
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19.02.2025 08:54 Ответить
мені пох на нафту
в мене електромобіль
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19.02.2025 09:57 Ответить
Росбюджету не пох.
Але нафта і МН-17 тут до того, що спробуй Україна влаштувати теракт, навіть чужими руками, русня обов'язково знайде всі докази і надасть їх міжнародній спільноті.
Прощавай моральна і матеріальна підтримка.
Що росії і треба.
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19.02.2025 10:15 Ответить
ти занадто переймаешся хернею
переможців не судять
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19.02.2025 10:58 Ответить
А ви вже записали росію в переможці.
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19.02.2025 10:59 Ответить
це ти записав
я вірю в нашу перемогу
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19.02.2025 12:06 Ответить
Щось я не пам'ятаю країн, крім Афганістану, які виграли війну шляхом терору.
Нам треба стати другим Афганістаном?
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19.02.2025 12:07 Ответить
в срасії все вирішує моква
створи там умови і вони самі ***** кокнуть
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19.02.2025 12:14 Ответить
Їм дома підривали, натомість вони ще більше гуртувались довкола *****, жадаючи помсти за нашіх мальчіков в Чєчнє.
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19.02.2025 12:15 Ответить
і що?
платять чечні репарації
бояться чеченів як вогню
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19.02.2025 15:11 Ответить
Бояться не чеченців, а кадирівців.
Чечня у складі росії. Насильно мобілізовані чеченці (не ті, що кадирівці) зараз воюють за русню на Донбасі.
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19.02.2025 15:16 Ответить
короче ти за те щоб не бомбити бо путін нападе
я зрозумів, закінчили розмову
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19.02.2025 17:00 Ответить
Балалайка стирчить, сховай.
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19.02.2025 08:57 Ответить
Цілком випадково трампон пздить про те що кацапи атакують тільки на 20% від своїх можливостей, і тут цей показовий обстріл. Трампон разом з ****** всіма силами хочуть показати, що окрім підписання договорів про розкрадання України і зняття санкцій з кацапів - більше немає других варіантів.
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19.02.2025 08:33 Ответить
Хтось їх навів...
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19.02.2025 08:40 Ответить
На підстанцію? Да не смішить.
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19.02.2025 08:56 Ответить
Головне щоб пам"ятник Пушкіну в Одесі непостраждав!
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19.02.2025 08:44 Ответить
І рейтинг труханова...
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19.02.2025 08:46 Ответить
Ця атака Одеси по "мирному плану" трампа чи хутіна !?
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19.02.2025 08:45 Ответить
А для Трумпа його партнер ***** "харошій парєнь", який сильно переживає за вбитих та покалічених. Аж настільки, що набирає всяких вишкребків в своє військо від Північної Хучхеї до джунглів Амазонки.
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19.02.2025 09:02 Ответить
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19.02.2025 09:18 Ответить
 
 