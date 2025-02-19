Массированная дроновая атака РФ на Одессу: 4 человека пострадали, среди них ребенок. Повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские террористы массированно атаковали Одессу и район ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, над уничтожением вражеских целей работали наши силы ПВО.

Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности детская поликлиника, садик, остекление в многоэтажках и легковые автомобили. Пострадали 4 человека, среди них один ребенок. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

"Также из-за российской атаки в части Одесского района действуют локальные аварийные отключения света. Критическая инфраструктура работает с помощью генераторов. В Киевском районе Одессы приостановлено теплоснабжение части потребителей. Открыты пункты несокрушимости. На местах над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередные преступления россиян против мирного населения Одесской области", - информирует Кипер.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне нанесли массированный удар по Одессе: в части города отсутствуют электро-, водо и теплоснабжение, - без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры. На утро стало известно, что без отопления сейчас 14 школ, 13 детсадов и более 500 домов.