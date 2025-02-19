Массированная дроновая атака РФ на Одессу: 4 человека пострадали, среди них ребенок. Повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские террористы массированно атаковали Одессу и район ударными беспилотниками.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, над уничтожением вражеских целей работали наши силы ПВО.
Последствия вражеской атаки
По данным ОВА, в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности детская поликлиника, садик, остекление в многоэтажках и легковые автомобили. Пострадали 4 человека, среди них один ребенок. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
"Также из-за российской атаки в части Одесского района действуют локальные аварийные отключения света. Критическая инфраструктура работает с помощью генераторов. В Киевском районе Одессы приостановлено теплоснабжение части потребителей. Открыты пункты несокрушимости. На местах над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередные преступления россиян против мирного населения Одесской области", - информирует Кипер.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне нанесли массированный удар по Одессе: в части города отсутствуют электро-, водо и теплоснабжение, - без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры. На утро стало известно, что без отопления сейчас 14 школ, 13 детсадов и более 500 домов.
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Щодо відсутності ракет і радарів - це до зєлєних слуг з зєлєй на чолі.
Дякуємо пивио
скидуемось грошіма
наймаемо блеквотер якийсь
ті роблять крокус-2
не допомогло?
збір і крокус-3
...
профіт
я не бачу інших варіантів
Але репутацію терористів на українців треба повісити у будь-який спосіб. Найкраще - щоб вони на емоціях таки зробили те, що ви пропонуєте. Все спливе швидко. Як з азербайджанським літаком.
по друге де там наші?
блекуотер то найманці без принципів
та які докази???
якщо ти не поняв повторю
тільки терор на мокві шось дасть!!!
У цьому світі нічого не приховаєш.
Якщо всі сходять на дурника, це значить, всім так треба.
в мене електромобіль
Але нафта і МН-17 тут до того, що спробуй Україна влаштувати теракт, навіть чужими руками, русня обов'язково знайде всі докази і надасть їх міжнародній спільноті.
Прощавай моральна і матеріальна підтримка.
Що росії і треба.
переможців не судять
я вірю в нашу перемогу
Нам треба стати другим Афганістаном?
створи там умови і вони самі ***** кокнуть
платять чечні репарації
бояться чеченів як вогню
Чечня у складі росії. Насильно мобілізовані чеченці (не ті, що кадирівці) зараз воюють за русню на Донбасі.
я зрозумів, закінчили розмову