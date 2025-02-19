Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира в Украине, - Ван И
Китай сейчас видит импульс для мирных переговоров по завершению войны в Украине и поддерживает усилия, направленные на установление мира.
Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на заседании Совета Безопасности ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украинский кризис (так Китай называет войну России против Украины. - Ред.) длится уже почти три года и продолжает обостряться", - сказал Ван И.
Однако сейчас он видит усиление тенденций к поиску путей прекращения конфликта.
"В последнее время импульс к поиску диалога и переговоров по конфликту в Украине нарастает", - заявил китайский топ-дипломат.
По его словам, с самого начала "кризиса" Пекин выступает за переговоры и политическое урегулирование на основе четырех принципов: уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдения целей и принципов Устава ООН, использования мирных методов для решения разногласий и учета "законных беспокойств по безопасности" каждой из сторон.
"Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира в Украине, и будет продолжать сотрудничать с другими странами, особенно со странами Глобального Юга, чтобы услышать больше объективных, сбалансированных и рациональных мнений для достижения консенсуса в вопросе прекращения конфликта и прокладывания пути к миру", - отметил китайский министр.
Ранее Ван И заявлял, что Китай надеется на справедливое мирное соглашение относительно Украины.
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До речі, навіть якщо вони надягнуть правовий намордник на писок Трампу, це зовсім не означає підтримку України, двопартійна підтримка зруйнована республіканцями вже давно, а у демократичної партії, що зараз у меншості у Конгресі, знайдуться більш приорітетні теми для опозиції республіканцям, ніж підтримка України.