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Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира в Украине, - Ван И

Министр иностранных дел Китая Ван И

Китай сейчас видит импульс для мирных переговоров по завершению войны в Украине и поддерживает усилия, направленные на установление мира.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на заседании Совета Безопасности ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинский кризис (так Китай называет войну России против Украины. - Ред.) длится уже почти три года и продолжает обостряться", - сказал Ван И.

Однако сейчас он видит усиление тенденций к поиску путей прекращения конфликта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД Китая заявили о необходимости привлечения всех "заинтересованных сторон" к переговорам о прекращении войны в Украине

"В последнее время импульс к поиску диалога и переговоров по конфликту в Украине нарастает", - заявил китайский топ-дипломат.

По его словам, с самого начала "кризиса" Пекин выступает за переговоры и политическое урегулирование на основе четырех принципов: уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдения целей и принципов Устава ООН, использования мирных методов для решения разногласий и учета "законных беспокойств по безопасности" каждой из сторон.

"Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира в Украине, и будет продолжать сотрудничать с другими странами, особенно со странами Глобального Юга, чтобы услышать больше объективных, сбалансированных и рациональных мнений для достижения консенсуса в вопросе прекращения конфликта и прокладывания пути к миру", - отметил китайский министр.

Читайте также: Европа должна играть важную роль в переговорах о прекращении войны в Украине, - Ван И

Ранее Ван И заявлял, что Китай надеется на справедливое мирное соглашение относительно Украины.

Автор: 

Китай (3067) переговоры с Россией (1204) Ван И (75) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+5
Якщо цей мир імені Донні Трампа то його й КНДР та Іран, а не тільки Китай підтримають. Бо по рижому покидьку мир-це добити жертву, щоб не скавчала під ногами.
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19.02.2025 09:00 Ответить
+4
******** ***** - а якісь діі шоб зупинити кацапів?
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19.02.2025 09:04 Ответить
+4
Та невже? Досягнення миру, кажете? Якби кИТАЙ не дав свою згоду, то ніякої "спєциальной аперациі" не було б.
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19.02.2025 09:04 Ответить
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Китай піднявся. А речник - *** На.
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19.02.2025 09:00 Ответить
Якщо цей мир імені Донні Трампа то його й КНДР та Іран, а не тільки Китай підтримають. Бо по рижому покидьку мир-це добити жертву, щоб не скавчала під ногами.
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19.02.2025 09:00 Ответить
знижки на дрони давайте...
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19.02.2025 09:02 Ответить
Це з одного, публічного, боку ! А з іншого, непублічного, продовжує рубати в два горла від бізнесу з рф...
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19.02.2025 09:03 Ответить
******** ***** - а якісь діі шоб зупинити кацапів?
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19.02.2025 09:04 Ответить
Може ще перднути в калюжу.
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19.02.2025 09:07 Ответить
А може нам на угоду з Китаем піти? Тому що він на фоні інфантильної Европи і поїхавшого Трампа просто взірець адекватності. І тоді лаври миротворця отримає Сі, а не Томбон.
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19.02.2025 09:04 Ответить
І звідки ви щодня з'являєтеся з такими "мудрими" порадами? Арахамія, це ти?
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19.02.2025 09:12 Ответить
Карвер

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Реєстрація: 19.02.2025

СВІЖОСПЕЧЕНИЙ
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19.02.2025 09:28 Ответить
Військові зусилля України спрямовані на досягнення миру. Чи ето другоє ,китайоза лицемірна?
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19.02.2025 09:04 Ответить
Та невже? Досягнення миру, кажете? Якби кИТАЙ не дав свою згоду, то ніякої "спєциальной аперациі" не було б.
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19.02.2025 09:04 Ответить
китай підтримує будь-які зусилля, наслідком яких Україна стане контролюємим ним вассалом...
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19.02.2025 09:05 Ответить
с такими задвигонами рыжего чубчика предлагаю,редкоземелы китаю предложить
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19.02.2025 09:05 Ответить
З якого переляку їх взагалі комусь пропонувати?
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19.02.2025 09:14 Ответить
Ваня, в тебе аж оченята вирівнюються, коли ти брешеш!
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19.02.2025 09:08 Ответить
Реєстрація: 19.02.2025
Стандартна робота бота - накидання лайна на вентилятор
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19.02.2025 09:49 Ответить
Китайцям то точно мир треба. Бо вони вже заходять на окуповані території. Китайцям соя потрібна.
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19.02.2025 09:14 Ответить
Після заяв трампа, все виглядає набагато гірше, ніж чекали. Може є сенс розмовляти з китайцями? Зрозуміло що то комуняки, диктатура тощо, але США вже не оплот демократії та свободи, а скочується до рівня параші та Китаю. Китайці мають на русню мабуть більшій вплив ніж США .
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19.02.2025 09:16 Ответить
про що? китай і є головний спонсор війни. просити щоб він нас пожалів? поплакати? якщо за три роки не пожалів, то й не пожаліє ніколи
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19.02.2025 09:22 Ответить
ну то принаймні розмовляти з головним у цій справі, а не з його шістками. якшо штати вирішили зрадити Україну з кацапами, то чому не можна зрадити штати з китайцями?
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19.02.2025 09:36 Ответить
безсенсово,бо китайці не можуть зрадити свою головну зброю - рашку. так само як ви не можете зрадити свою печінку чи селезінку
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19.02.2025 09:40 Ответить
так рашка зараз зраджує китай із штатами. у китайців немає вибору.
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19.02.2025 09:44 Ответить
Так, раша тримається завдяки Китаю, але головна зброя ЗСУ це дрони, а звідки комплектуючі? Головна проблема людства в майбутньому це продовольство. Україна має що запропонувати, Китай, Ізраїль та країни третього світу це розуміють.
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19.02.2025 09:53 Ответить
китай і країни третього світу запросто отримуватимуть продовольство з України якщо вона буде у складі рашки. Тому провольство не аргумент
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19.02.2025 11:46 Ответить
якщо воно не бачить різниці між українською кризою і війною рашки - значить він тупий. Це фантастичне припущення, скоріше здається що він підлий... але тепер ясно, що все буває
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19.02.2025 09:21 Ответить
Пошел на *** косоглазый выродок
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19.02.2025 09:22 Ответить
Китай з лукавою посмішкою Сі благословив ***** на самознищення, або принаймні повне ослаблення та знесилення. А тут "джекпот" - ще й Трамп почав творити таку ж фігню. Китай виграє при будь якому розкладі! Наприклад, Канада перенаправляє свою нафту на термінали які повезуть її в Китай, де вже заздалегідь було побудовано два заводи для переробки дуже специфічної "важкої" канадської нафти. Але цю нафту не отримає США, де заводи налаштовані саме на переробку такої "важкої" нафти...
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19.02.2025 09:29 Ответить
КНР захвилювалася, ексцентричний Трамп перехопив ініціативу і з під носу Сі уходять сибірські простори, а у його кліврета Кіма-торговца живим товаром, закривається профіт договору з ху. Так , що маоісти знову волають за мир у всьому миру.

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19.02.2025 09:31 Ответить
Сі, так само як і Трамп, не поважає демократичний державний устрій, обидва за покликанням автократи, як і Х-уйло, у всіх трьох, може позасвідома, але спільна "хімія". Не уявляю, що треба зробити (навіть не Україні, вона нічого не може зробити, а Європі), щоб Сі розсварився з Х-уйлом та сам першим форсував розрив дипломатичних і економічних стосунків із США. До речі,Європа й не хоче розриву з Китаєм, втім як і з США. Та й Трамп боїться серйозно смикати Китай, його антикитаїзм лише кострубатий привід, аби зблизитися з Х-уйлом.
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19.02.2025 09:31 Ответить
Крім Трампа в США є демократичні державні інститути, які він не взмозі демонтувати, а наше чудо , не без підтримки мацкви, демонтував.
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19.02.2025 09:34 Ответить
Те що зараз бачимо в політикумі США, це розвінчання міфу про систему стримувань і противаг, які не дозволяють зформувати у країні персоналістську владу. Усі Інститути поки що капітулюють перед неадекватом Трампом, і не має значення із задоволенням, чи гіркою покірністю, якщо вони не перешкоджають знищувати конституційні засади свого суспільства.
До речі, навіть якщо вони надягнуть правовий намордник на писок Трампу, це зовсім не означає підтримку України, двопартійна підтримка зруйнована республіканцями вже давно, а у демократичної партії, що зараз у меншості у Конгресі, знайдуться більш приорітетні теми для опозиції республіканцям, ніж підтримка України.
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19.02.2025 09:50 Ответить
десь років 20 тому ,вже було зрозуміло ,шо китай покаже свої зуби в Україні ...бо кожна "торговка базарна " китайська поводилася дуже агресивно та невічливо , майже принижувала українських жінок ,коли шось купляли в їх лавках, приходилося посилати їх ...до китаю , тепер ця нація ніколи не буде , на багато століть , для українців в довірі !!! закінчиться війна ,і китайців треба буде викинути з нашої теріторії , вони і по ЄС тільки шпигують і шось висижують ,позалягали всі на дно...
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19.02.2025 09:33 Ответить
наведіть приклади?
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19.02.2025 09:41 Ответить
Америка маргіналізується і обє'днується з пуйлом, тому час використати Китай...
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19.02.2025 09:55 Ответить
Напевно, Китай єдина країна, яка в цьому світі хаосу адекватна і прогнозована.
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19.02.2025 10:50 Ответить
 
 