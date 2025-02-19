Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира в Украине, - Ван И

Китай сейчас видит импульс для мирных переговоров по завершению войны в Украине и поддерживает усилия, направленные на установление мира.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на заседании Совета Безопасности ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинский кризис (так Китай называет войну России против Украины. - Ред.) длится уже почти три года и продолжает обостряться", - сказал Ван И.

Однако сейчас он видит усиление тенденций к поиску путей прекращения конфликта.

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"В последнее время импульс к поиску диалога и переговоров по конфликту в Украине нарастает", - заявил китайский топ-дипломат.

По его словам, с самого начала "кризиса" Пекин выступает за переговоры и политическое урегулирование на основе четырех принципов: уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдения целей и принципов Устава ООН, использования мирных методов для решения разногласий и учета "законных беспокойств по безопасности" каждой из сторон.

"Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира в Украине, и будет продолжать сотрудничать с другими странами, особенно со странами Глобального Юга, чтобы услышать больше объективных, сбалансированных и рациональных мнений для достижения консенсуса в вопросе прекращения конфликта и прокладывания пути к миру", - отметил китайский министр.

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Ранее Ван И заявлял, что Китай надеется на справедливое мирное соглашение относительно Украины.