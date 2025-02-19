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Каллас после разговора с Рубио: Давайте не идти в ловушки РФ

Каллас призвала Рубио не попасть в ловушку РФ

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас призвала государственного секретаря Марка Рубио не "идти в ловушки РФ".

Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с европейскими министрами иностранных дел я общалась с секретарем Рубио после его переговоров в Эр-Рияде. Россия будет пытаться нас разделить. Давайте не идти в их ловушки", - подчеркнула она.

"Работая вместе с США, мы можем достичь справедливого и длительного мира - на условиях Украины", - добавила Каллас.

Напомним, после переговоров РФ и США в Садовской Аравии издание Fox News сообщило, что Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубио позвонил представителям ЕС после переговоров с РФ в Саудовской Аравии, - СМИ

Каллас призвала Рубио не попасть в ловушку РФ

Автор: 

США (27325) Евросоюз (17337) Каллас Кая (242) Рубио Марко (233)


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Топ комментарии
+21
О яких пастках вона каже? Трамп в откриту рятує ***** та Парашу. І не приховуючи це топить Україну, ЕС та блок НАТО.
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19.02.2025 09:40 Ответить
+6
це як закликати тупих до розуму.
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19.02.2025 09:44 Ответить
+4
Прожували ЄС соплі і тепер залишається нити в Х нацика Маска. Може у відповідь він "кине зігу".
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19.02.2025 09:42 Ответить
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О яких пастках вона каже? Трамп в откриту рятує ***** та Парашу. І не приховуючи це топить Україну, ЕС та блок НАТО.
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19.02.2025 09:40 Ответить
Прожували ЄС соплі і тепер залишається нити в Х нацика Маска. Може у відповідь він "кине зігу".
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19.02.2025 09:42 Ответить
Вони шмарклі і досі жують.
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19.02.2025 09:55 Ответить
без лоха для @уйла життя нема
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19.02.2025 09:43 Ответить
Там не одна пастка - там, як мінімум, дві ...
Одна на вході, а інша на виході із перемовного процесу!
"Вхід - рубль, вихід - два..."
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19.02.2025 09:43 Ответить
це як закликати тупих до розуму.
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19.02.2025 09:44 Ответить
Трамп всегда крутится вокруг своих интересов и если ему нужен для раскрутки диктатор и убийца. то он им воспользуется.
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19.02.2025 09:50 Ответить
Цім шо крутится вколо власних інтересів вже неодноразово скористалися і набули його у особливих позах та з особливим цінізмом шо *****, шо Сі шо Ким Винь Хунь і неоднарозово прокрутили його на х... .
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19.02.2025 09:59 Ответить
«Це буде папіздже» (азірафка)
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19.02.2025 09:50 Ответить
Тут пані Клас повинна була висловитись дещо інакше: "Передайте своєму шефу, що він клінічний ідіот, давайте не йти у пастку рф"...😂🤣🤣🤣
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19.02.2025 09:58 Ответить
Трампон не тільки Україну здасть..
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19.02.2025 09:59 Ответить
Трамп це мільна бульбашка. Не має там ні розуму, ні сили. Сила тільки по відношенню до своїх партнерів, а перед диктаторами він плазує. Весь світ уже ірже з старого маразматика, "планетарного" лідора.
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19.02.2025 10:00 Ответить
Пастка це коли ніхто про неї не знає. А рашист Рубіо відкрито веде Україну і Європу в прірву
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19.02.2025 10:12 Ответить
Звісно, якщо путін зжере Україну, наступною буде Європа, а потім вже і Америку нікому буде підтримати
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19.02.2025 10:24 Ответить
Они по всей видимости надеются ,что раша поддержит их в противостоянии с Китаем если трамп пойдет на уступки пу по Украине .Зря надеются это уже даже и трампист и бывший советник пу илларионов говорит
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19.02.2025 11:07 Ответить
Вирішили з чєкістами погратися в наперстки? Ну-ну наївні? Ще з далекого совкового дитинства пригадується приповідка - най&бка друг чєкіста.
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19.02.2025 10:26 Ответить
Ловушка - это о чем-либо договариваться с трампом и его бандой - лучшими друзьями рашки.
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19.02.2025 10:47 Ответить
 
 