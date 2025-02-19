Каллас после разговора с Рубио: Давайте не идти в ловушки РФ

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас призвала государственного секретаря Марка Рубио не "идти в ловушки РФ".

Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с европейскими министрами иностранных дел я общалась с секретарем Рубио после его переговоров в Эр-Рияде. Россия будет пытаться нас разделить. Давайте не идти в их ловушки", - подчеркнула она.

"Работая вместе с США, мы можем достичь справедливого и длительного мира - на условиях Украины", - добавила Каллас.

Напомним, после переговоров РФ и США в Садовской Аравии издание Fox News сообщило, что Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

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