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1000 военных КНДР проходят обучение на новой военной технике, - Скибицкий

Военные КНДР на войне против Украины

Солдаты армии Северной Кореи быстро адаптируются к ведению современной войны.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в комментарии для южнокорейского издания The Chosun, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

По его словам, 1000 военных КНДР в России проходят обучение на новой военной технике.

"Северокорейские солдаты быстро учатся и адаптируются к современным тактикам и стратегиям всего за несколько месяцев. Их боевая эффективность значительно возросла - не только в применении традиционного вооружения, как танки, но и в работе с современными системами, в частности дронами", - отметил Скибицкий.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия, вероятно, направит еще несколько тысяч северокорейских военных в Курскую область из-за значительных потерь.

Автор: 

КНДР (1239) Скибицкий Вадим (292) ГУР (490)


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на арматі, та на тому самолі, що в китай на виставку притаскали.
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19.02.2025 10:13 Ответить
а звідки новітня техніка .. зельоний марафон та буданга постійно кричать - що на паРаші все нове вже закінчилось
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19.02.2025 10:33 Ответить
 
 