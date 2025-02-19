1000 военных КНДР проходят обучение на новой военной технике, - Скибицкий

Солдаты армии Северной Кореи быстро адаптируются к ведению современной войны.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в комментарии для южнокорейского издания The Chosun, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

По его словам, 1000 военных КНДР в России проходят обучение на новой военной технике.

"Северокорейские солдаты быстро учатся и адаптируются к современным тактикам и стратегиям всего за несколько месяцев. Их боевая эффективность значительно возросла - не только в применении традиционного вооружения, как танки, но и в работе с современными системами, в частности дронами", - отметил Скибицкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военное сотрудничество КНДР и РФ представляет серьезную угрозу для международного сообщества, - Буданов

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия, вероятно, направит еще несколько тысяч северокорейских военных в Курскую область из-за значительных потерь.