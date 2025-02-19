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Новости Война
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Власти Украины позволили продолжаться войне, которой никогда не должно было быть, - Трамп

Трамп обвинил Украину в продолжении войны

Президент США Дональд Трамп считает, что власти Украины позволили продолжаться войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Вместо того, чтобы осудить Россию за ежедневные атаки на Украину в течение последних трех лет, Трамп частично возложил вину на правительство Украины, пишет издание.

"Теперь у вас есть руководство, которое позволило продолжаться войне, которой даже не должно было быть", - сказал лидер США.

"Вам никогда не следовало этого начинать... Вы могли бы заключить сделку", - добавил он.

Читайте: Война - единственное, что держит Зеленского у власти, - The Hill

Автор: 

война (1414) Зеленский Владимир (21064) США (27325) Трамп Дональд (5842) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+68
Яке воно кончене ...
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19.02.2025 10:42 Ответить
+49
заберіть його в дурку
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19.02.2025 10:43 Ответить
+49
жінку зґвалтували бо вона сама винна, не треба було народжуватися жінкою.
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19.02.2025 10:45 Ответить
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Страница 2 из 2
ти маладець!
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19.02.2025 13:55 Ответить
Може хтось пояснить цьому дов%%бу, що наш Найвеличніший ще перед війною хотів подивитися у вічі путену та побачити там мир. А ще почав відводити, розміновувати та роззброювати. І що? - це допомогло? Стара руда осляка!!
Вина України лиш в тому, що у нас 73% населення повірили в казочки про щасливе життя і що у всьому винен Порошенко.
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19.02.2025 10:53 Ответить
Ех, і Пороха не приш'єш...
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19.02.2025 10:53 Ответить
"Тепер у США (ТРАМП .ЛИЦЕМІРНИЙ БРЕХУН) і є його керівництво, ВІН ОБІЦЯВ ЗАКІНЧИТИ ВІЙНУ ЩЕ ДО ТОГО.ЯК СЯДЕ В КРІСЛО ПРЕЗИДЕНТА)

"Трампу ніколи не слід було цього починати... був би людиною,а так його "брехня ,на очах цілого світу, робить з нього співучасника продовження рашистської війни в Україні,та геноциду українського народу ",
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19.02.2025 10:53 Ответить
У старого імпотента трампа істерика. Стара істеричка трампон нічого неможе зробити і лиже зад пуйлу.
Ганьба Штатам!
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19.02.2025 10:54 Ответить
Уж не намек ли это "лидеру", на его встречи в Омане, "шашлыки" и т.д?
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19.02.2025 10:54 Ответить
Якщо зібрати до купи лише вчорашні заяви Трампа після завершення початку переговорів американців з делегацією рашистської пітьми, то виходить таке:

- він не проти введення в Україну європейських військових, але американських не буде;
- росіяни не хотіли руйнувати Київ, якби вони хотіли, вони б це зробили.
- росія може «дуже швидко» знищити українські міста на 100%, включаючи Київ, але не хоче цього робити.
- "я можу зустрітися з Путіним до кінця цього місяця";
- в Україні більше руйнувань, ніж у Газі, але росіяни атакують Україну лише на 20%, а не на 100%;
- «Де ви були три роки?», - запитав Трамп, звертаючись до тих, хто незадоволений відсутністю запрошення на переговори;
- війну в Україні можна було вирішити без територіальних втрат «навіть посереднім переговорником» ще кілька років тому;
- Україні потрібні вибори, якщо вона хоче місця за столом переговорів. Зеленський підтримується народом лише на 4%;
- Зеленський не знає, де половина грошей, які дали США. Україні доведеться заплатити, або з'ясувати, куди поділися гроші;
- «Мені подобається Зеленський особисто. Він гарний, але мене це особисто не хвилює. У вас є керівництво в Україні, яке дозволило війні продовжуватися».

Далі буде...
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19.02.2025 10:57 Ответить
Типовий роспропагандоский ******:

- росіяни не хотіли руйнувати Київ, якби вони хотіли, вони б це зробили.
- росія може «дуже швидко» знищити українські міста на 100%, включаючи Київ, але не хоче цього робити.
- ...але росіяни атакують Україну лише на 20%, а не на 100%.
- війну в Україні можна було вирішити без територіальних втрат «навіть посереднім переговорником» ще кілька років тому.
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19.02.2025 11:29 Ответить
У рыжего деда явно деменция
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19.02.2025 10:57 Ответить
Ніякої деменції у рижева нема. Він нас звинуватив не тільки у нашій війні, а ще сказав, що через нас 7 жовтня в Ізраїлі сталося.
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19.02.2025 11:08 Ответить
і кеннеді то тоже ми завалили
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20.02.2025 01:58 Ответить
А чому він не говорить, що путін почав війну, якої не повинно було бути? Чому агресор-росія ніякої вини не несе за трампом?
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19.02.2025 10:57 Ответить
https://x.com/turkmendagz



https://x.com/turkmendagz

Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!@turkmendagz



На самом деле Трамп своими действиями развязал руки Украине. Теперь Украина может делать что хочет. Хоть ядерную бомбу. Осталось только Европе окончательно определится. Смиренно Ждать когда на нее нападет Россия или наконец мощно и по настоящему поддержать Украину.
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19.02.2025 10:58 Ответить
Міни та беспілотники не можемо якісно зробити а ви про ядерку... не живіть фантазіями..

Теоретично можемо зробити заряд але необхідні випробування, але впевнений що після першого ж підземного вибуху від нас відверниться Європа а не тільки штати а ми зараз повністю залежні від їх фінансування... По друге це вироництво може знову перетворитись на корупційне шоу а не на реальний проект..

І саме головне у нас немає ракет щоб доставити заряд, беспілотниками із 70 кг БП цього ніяк не зробиш...
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19.02.2025 11:02 Ответить
Можна просто в Макрона купити,попросити
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19.02.2025 11:37 Ответить
Хто її робити буде?
Всі хто з головою виїхали з цієї країни, залишилися лише ті вміють лише у відкати
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19.02.2025 14:17 Ответить
З ним зе не побикує,як з колишнім президентом:
завели справу на сина президента,яка навіть висіла деякий час,коли він вже був президентом супердержави.
На Портнова не завели,а сина Б. завели-такий собі молодець,цей коротун.
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19.02.2025 10:58 Ответить
трампон, Україна уклала угоду в Будапешті!

США і їх союзник паРаша винні у війні в Україні!
США і паРаша продовжують знищувати українців і Україну!
І це факт!
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19.02.2025 10:59 Ответить
Соромно за придурковатого президента США 🙁
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19.02.2025 11:00 Ответить
Єльцин одразу після розвалу совка сказав, що мир росії буде з тими, хто буде залишатись в її зоні впливу (не дослівно). Тож хай вже звинувачує український народ, який прагнув справжньої незалежності.
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19.02.2025 11:00 Ответить
Може це у нього старечий маразм?
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19.02.2025 11:00 Ответить
Ні, боюся, що це в нього спадкове...
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19.02.2025 11:34 Ответить
Обісцяний луб'янский простітут
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19.02.2025 11:01 Ответить
Короче ніяких йому копалин, бо буде як із ядерною зброєю
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19.02.2025 11:01 Ответить
Оооо як ЗЕдерьмакоБОТИ розтявкались) дякую Трамп)
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19.02.2025 11:01 Ответить
І це каже президент США...Світ летить в прірву, більшість людей піддається маніпуляції, та й з розумом не дуже. І це не тільки 73% в Україні, але і в США, європейських країнах, наприклад Словаччина, Польща та ж Чехія, тощо.
Поки, мабуть Британія та країни північної Європи мають ще імунітет проти кацапської пропаганди. Світ іде до загибелі, а люди самі в цьому винні.
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19.02.2025 11:02 Ответить
Трамп просто замозакоханий гордий самодур...
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19.02.2025 11:02 Ответить
...самозакоханий...
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19.02.2025 11:40 Ответить
Тепер у владі росіі нелегитимне керівництво, яке РОЗПОЧАЛО цю війну, якої не повинно було бути.
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19.02.2025 11:02 Ответить
..тепер два діда без мізків!!!
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19.02.2025 11:02 Ответить
те шо 🤡 кусок наркомана зрадника це факт ...але була альтернатива вибору в 19р.тепер її нема ...
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19.02.2025 11:02 Ответить
Настав час ... хотя би поржать ... .
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19.02.2025 11:36 Ответить
Та заявлять що його слова вирвані з контексту або ж перекручені журналістами. Почуємо що ж він скаже на зустрічі з ЗЕ (якщо вона відбудеться).
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19.02.2025 11:02 Ответить
Болтай -болтай Дональд.Если Евросоюз с Китаем усилит сотрудничество то США в экономическое гетто превратится моментально.Другую тогда песню запоеш
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19.02.2025 11:03 Ответить
Меріканський "мудрій" нарід
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19.02.2025 11:03 Ответить
таке можна казати і про українців у 19 році.
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19.02.2025 11:36 Ответить
Чому можно? Казали і продовжують казати. А що не так?
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19.02.2025 11:46 Ответить
Світова криза під назвою Трамп триватиме чотири роки...
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19.02.2025 11:03 Ответить
А що треба було, капітулювати, і всеукраїнська Буча? Чому Ізраїль арабам не здався? А мав би, бо Єгипет потужна військова міць, вигравав усі війни в п'ятому-третьому тисячолітті до н.е, а халіфат на всю Африку і Азію простерся, теж військова потуга, а Ізраїль ти подиви , вирішив битися
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19.02.2025 11:03 Ответить
ДВОХ КЛОУНІВ УКРАЇНА не витримає....
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19.02.2025 11:05 Ответить
!!!!!!!!!!!!!
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19.02.2025 11:37 Ответить
От би дожити до моменту коли пуйло піде асвабаждать Аляску. І послухати трумпа...
Нє, ну а шо? В задзеркаллі ж якомусь живемо.
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19.02.2025 11:05 Ответить
Гірка правда ж в цих словах. Саме зЕвлада роззброїла армію, зупинила всі ракетні програми, розмінувала всі шляхи вторгнення, заборонила аеророзвідку, таємно про щось домовлялася в Омані, пропагувала шашличкі замість зміцнення оборони та інш. Крокодил звичайно винен, що нападає на жертву. Але крокодил тричі подумає чі нападатии йому на бегемота і певно, що не нападе. Влада зробила все, щоб Україна виглядала привабливим ягням для мордору.
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19.02.2025 11:05 Ответить
Но в первую очередь виноват крокодил. Но о нём трамп не говорит ни слова. Вернее говорит только в хвалебном ключе.
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19.02.2025 11:47 Ответить
Санітари, заберіть цього рижого недоумка
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19.02.2025 11:05 Ответить
Це йому російська шльондра в вуха таке насцяла?
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19.02.2025 11:05 Ответить
Трамп просто не має ні каплі поваги до країни, якою керує тупий клоун. Така ціна вибору по приколу. Ржіть.
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19.02.2025 11:07 Ответить
Влада України дозволила тривати війні ...
--------------------------------------------------------------
Трамп ты был президентом с 2017 по 2021 годы.
Так почему тогда при тебе россия не ушла с Донбасса и не вернула Крым?
Почему это позволил?
А сейчас пуйло тебе пообещал что-то такое, от чего ты не смог отказаться?
Может пообещал половину из захваченных месторождений минералов бесплатно. Типа, мне своих и остальных хватит.
Вот ты и хочешь (в мыслях), чтобы путин захватил и остальную территорию Украины, где есть минералы. Чем больше захватит, тем больше тебе достанется.
Вот и несешь пургу по любому вопросу.
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19.02.2025 11:07 Ответить
Рижа проститутка.....
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19.02.2025 11:08 Ответить
Хіба не він був президентом ЧША у 2017-2021р, та дозволив росії підготуватись до повномасштабного вторгнення
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19.02.2025 11:08 Ответить
редкий долбое...
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19.02.2025 11:08 Ответить
Трампон, а чого тоді сша після Перл Харбор у 1941 не уклали угоду?
Скільки сотен тисяч життів хлопців можна було зберегти.
Японія просто каже: Азія наш, Тихий океаy наш, Каліфорнія наша
Як ти кажеш: 'Бьютіфул діл'
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19.02.2025 11:09 Ответить
Я так зрозумів по коментарях, що Трампа ненавидять ті хто верещали «Трамп прийде - поряд наведе». А в Зєлю ви так само вірили в 2019 році.
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19.02.2025 11:15 Ответить
Покличте Найшашличнішого Лідора Всесвіту! Хай дасть адекватну відповідь!
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19.02.2025 11:16 Ответить
любиш "обіссяного" Доні?
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19.02.2025 11:20 Ответить
Не думав що таке посміховисько тупе оберуть американці ,так що Україна мала капітулювати перед злочинною імперією зла? чи думали колись Рейган і Макейн що така паскуда очолить США ,недоумок дуже бажає потиснути руки кривавому терористу путіну який убив сотні тисяч українців ,ось тепер легалізуй цього убивцю.
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19.02.2025 11:18 Ответить
і все-таки кацапські повії тоді йому точно у мозок нассяли.
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19.02.2025 11:19 Ответить
Он хочет чтобы добровольно вошли в состав рахи.Тогда бы и не было войны.И выборы хочет чтобы прорашкинскую марионетку поставить.
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19.02.2025 11:19 Ответить
Так цього не буде точно.
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19.02.2025 11:21 Ответить
эй , кто нибудь , затулите ему это поганное ХЛЕБАЛО !!! уже не возможно это слышать !!!!(((
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19.02.2025 11:20 Ответить
А причина всього цього трампівського потоку лайна на Україну одна - ЗЄ.

Трамп хоче голову ЗЄ на палі і він її отримає.
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19.02.2025 11:21 Ответить
Серйозно? А у намірі захоплення Гренландії, Панамського каналу та Канади теж Зе винен?
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19.02.2025 11:23 Ответить
трамп хоче здати Україну пуйлу. разом із головою зе, пороха і всіх, на кого пуйло укаже.
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19.02.2025 11:23 Ответить
Ну звісно, треба було зразу здатися, бо тепер Трамп Нобелівську премію миру не отримає... Лайно руде!!!
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19.02.2025 11:21 Ответить
А у Украины кто-то спрашивал разрешения на начало полномасштабного вторжения?
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19.02.2025 11:22 Ответить
Тура мерзота. Щоб ти здох,падло.
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19.02.2025 11:22 Ответить
уявляю як зезе зараз прикро: воно-ж нещасне в омані саме це і робило - укладало угоду і повністю погодилося на умови пуйла по мінську і формулі штангенциркуля (із додатковими розведеннями і розмінуваннями). і все, шоби зупинити війну. а виявилося, шо такі речі війну чомусь не зупиняють.
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19.02.2025 11:22 Ответить
ТРАМПУНКТ НАБИРАЕТ ОБОРОТОВ
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19.02.2025 11:23 Ответить
Отакої, хворий керує США. Жах. Кончене керую рфією. Жах. Недоумкувате керує Україною. Рукаліцо. І до чого ми дійдемо, якщо мова не йде про здоровий глузд, раціональність, порядність, законність. Усі дірки будемо як і раніше тільки більше затикати кров'ю, територіями та ресурсами. Ох і перспектива.
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19.02.2025 11:25 Ответить
Трамп в googl перекладачі - простітутка.
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19.02.2025 11:30 Ответить
У вашу хату влізли бомжі. Згвалтували вашу дружину і дітей, повикидали ваші речі, зайняли вашу спальню...
Ви викликаєте поліцію, а та вам: самі винні, треба було домовлятись. Мало того, та поліція почала з тими бомжами перемовини, як вашу хату поділити і що з вами робити...
Якась така херня, малята.
Але в одному Трамп правий - все, що в нас сьогодні діється то є наслідок вибору дебілів в квітні 19-го. Бо замість того, щоб зачиняти двері, міняти замки і охороняти хату придурки вирішили повідкривати вікна і двері, зробити доріжки, щоб тим бандитам було зручніше до вас до хати забратись.
Правда, українська клоунада американці нічого не навчила, вони вирішити набути свого досвіду. Ох і веселі ж часи ті штати чекають, все ще в них попереду...
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19.02.2025 11:33 Ответить
А може слід запропонувати наші копалини Європі, якщо Трамп недоговороспроможний?
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19.02.2025 11:35 Ответить
Угоду з людожером?
Руде *****, віддай плішивому ***** Аляску та укладай угоду.
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19.02.2025 11:48 Ответить
Поверни Україні ядерну зброю, довбо"об!
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19.02.2025 11:49 Ответить
старечий маразм і нічого адекватного
США пішли в мінус
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19.02.2025 11:58 Ответить
заради справедливости й неупереджености слід було б зазначити, що якби зелений ******** свого часу не зупинив би війну "у своїй голові", трошки менше витрачав би на асфальт, а трошки - бодай трошки!! - більше на військо, якщо би менше агеентів фсб типу кулініча призначалися на керівні посади в сбу, то - аж страшно сказати - може, трамп не такий вже й не правий? може, велика навала й не почалася б ?
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19.02.2025 11:59 Ответить
коли рюрік... потім Україна напала на отсоссію
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19.02.2025 12:12 Ответить
... треба викликати санітарів .
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19.02.2025 12:27 Ответить
Интересно, какое соглашение мы могли с росией заключить?
Он всегда говорит об этом, но никогда не говорит, какое именно соглашение мы могли заключить
Вот о чем мы могли заключить с росией соглашение? Она уже оккупировала Крым и часть восточной Украины, и окружила нас войсками, о чем надо было договариваться по словам Трампа? Какое соглашение могло бы быть, в чем? Один я не понимаю?
Просить путина не нападать? - это сделка такая?
Так весь мир просил, сколько к нему ездили и звонили все перед его нападением...

Мне кажется, что он такой же как путин, один в один...
Третья Мировая на пороге...
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19.02.2025 12:37 Ответить
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19.02.2025 13:24 Ответить
А забрали би за борги... яких я би наробив з проститутками...
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19.02.2025 13:38 Ответить
... І з гітлером "порішав" би всі питання за 24 години!!!
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19.02.2025 15:46 Ответить
Я так розумію, що біснуватий трамп заявив новий світопорядок, а саме, хто має ядрьону бімбу, той має право нападати на сусідів і відбирати, що захоче, ще й вимагати за це плату.
Тому вимальовуються два варіанти. Або свої ж американські дорослі дядьки біснуватого відсторонять від влади і пристроять до буцигарні, де йому й місце, або ж почнеться хаос усі проти всіх, чого й домагалися косорилі кацапи з китайцями, і їх червоні ганчірки будуть на усіх континентах, включаючи й північну Америку.
А отже нашому Президенту доки не варто брати участь у будь-яких перемовинах, а тим більше підписувати якісь папірці, за участі кацапстану. Бо схоже, незабаром їм усім, включаючи кацапію, буде не до України, от тільки заліковувати рани Україні доведеться самотужки, без кацапів, без китаю і без Америки, проте це не вперше, головне, щоб не заважали, ні свої, ні, тим більше, чужі.
Слава Україні, слава і вдячність ЗСУ.
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19.02.2025 13:39 Ответить
не зважайте - нашого фюлeра поперло, свого уйміть.
куди не плюнь самі фюлери....
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19.02.2025 13:53 Ответить
мля ви нащо що нас мавпуете
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19.02.2025 14:44 Ответить
Я,взагалі не розумію,як могла людина котра призвала штурмувати Капітолій(в результаті чого загинуло четверо громадян)стати президентом?Що це за всрана"демократія",призначив більшість у верховному суді і твори що хочеш?Та він,навіть у менш демократичній країні пиляв би довічне.
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19.02.2025 13:58 Ответить
Про укладання угоди це він класно сказав. Була така собі угода:
"МЕМОРАНДУМ О ГАРАНТИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ УКРАИНЫ К ДОГОВОРУ О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Дата подписания: 05.12.1994

Дата вступления в силу: 05.12.1994

Украина, Российская Федерация, Соединённое Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки, приветствуя присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (995_098) как государства, не обладающего ядерным оружием, принимая во внимание обязательства Украины ликвидировать всё ядерное оружие, находящееся на её территории, в определённый период времени, отмечая изменения ситуации в области безопасности во всём мире, включая окончание «холодной войны», создавшие условия для глубоких сокращений ядерных сил, подтверждают такое:

Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Уставом Организации Объединённых Наций.
Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.
Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству - участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.
Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают в отношении Украины свое обязательство не применять ядерное оружие против любого государства - участника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, на их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием, или связанным с ним союзным соглашением.Украина,
Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств.
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19.02.2025 14:08 Ответить
В фсб-шной методичці для трампона такого немає...
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19.02.2025 14:42 Ответить
ну и где предложения Трампу стать 51 штатом США? чел готов, Канаде вон что-то предлагал. ввести натовские\американские войска с целью проведения выборов, конечно? почему послица Маркарова не считает сколько бабла официально отправили\получили (с платежками) и не отправит Трампу - он же хотел.
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19.02.2025 19:21 Ответить
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