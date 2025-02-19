Власти Украины позволили продолжаться войне, которой никогда не должно было быть, - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что власти Украины позволили продолжаться войне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
Вместо того, чтобы осудить Россию за ежедневные атаки на Украину в течение последних трех лет, Трамп частично возложил вину на правительство Украины, пишет издание.
"Теперь у вас есть руководство, которое позволило продолжаться войне, которой даже не должно было быть", - сказал лидер США.
"Вам никогда не следовало этого начинать... Вы могли бы заключить сделку", - добавил он.
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+68 Qq Qqq #455433
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Вина України лиш в тому, що у нас 73% населення повірили в казочки про щасливе життя і що у всьому винен Порошенко.
"Трампу ніколи не слід було цього починати... був би людиною,а так його "брехня ,на очах цілого світу, робить з нього співучасника продовження рашистської війни в Україні,та геноциду українського народу ",
Ганьба Штатам!
- він не проти введення в Україну європейських військових, але американських не буде;
- росіяни не хотіли руйнувати Київ, якби вони хотіли, вони б це зробили.
- росія може «дуже швидко» знищити українські міста на 100%, включаючи Київ, але не хоче цього робити.
- "я можу зустрітися з Путіним до кінця цього місяця";
- в Україні більше руйнувань, ніж у Газі, але росіяни атакують Україну лише на 20%, а не на 100%;
- «Де ви були три роки?», - запитав Трамп, звертаючись до тих, хто незадоволений відсутністю запрошення на переговори;
- війну в Україні можна було вирішити без територіальних втрат «навіть посереднім переговорником» ще кілька років тому;
- Україні потрібні вибори, якщо вона хоче місця за столом переговорів. Зеленський підтримується народом лише на 4%;
- Зеленський не знає, де половина грошей, які дали США. Україні доведеться заплатити, або з'ясувати, куди поділися гроші;
- «Мені подобається Зеленський особисто. Він гарний, але мене це особисто не хвилює. У вас є керівництво в Україні, яке дозволило війні продовжуватися».
Далі буде...
- росіяни не хотіли руйнувати Київ, якби вони хотіли, вони б це зробили.
- росія може «дуже швидко» знищити українські міста на 100%, включаючи Київ, але не хоче цього робити.
- ...але росіяни атакують Україну лише на 20%, а не на 100%.
- війну в Україні можна було вирішити без територіальних втрат «навіть посереднім переговорником» ще кілька років тому.
https://x.com/turkmendagz
Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!@turkmendagz
На самом деле Трамп своими действиями развязал руки Украине. Теперь Украина может делать что хочет. Хоть ядерную бомбу. Осталось только Европе окончательно определится. Смиренно Ждать когда на нее нападет Россия или наконец мощно и по настоящему поддержать Украину.
Теоретично можемо зробити заряд але необхідні випробування, але впевнений що після першого ж підземного вибуху від нас відверниться Європа а не тільки штати а ми зараз повністю залежні від їх фінансування... По друге це вироництво може знову перетворитись на корупційне шоу а не на реальний проект..
І саме головне у нас немає ракет щоб доставити заряд, беспілотниками із 70 кг БП цього ніяк не зробиш...
Всі хто з головою виїхали з цієї країни, залишилися лише ті вміють лише у відкати
завели справу на сина президента,яка навіть висіла деякий час,коли він вже був президентом супердержави.
На Портнова не завели,а сина Б. завели-такий собі молодець,цей коротун.
США і їх союзник паРаша винні у війні в Україні!
США і паРаша продовжують знищувати українців і Україну!
І це факт!
Поки, мабуть Британія та країни північної Європи мають ще імунітет проти кацапської пропаганди. Світ іде до загибелі, а люди самі в цьому винні.
Нє, ну а шо? В задзеркаллі ж якомусь живемо.
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Трамп ты был президентом с 2017 по 2021 годы.
Так почему тогда при тебе россия не ушла с Донбасса и не вернула Крым?
Почему это позволил?
А сейчас пуйло тебе пообещал что-то такое, от чего ты не смог отказаться?
Может пообещал половину из захваченных месторождений минералов бесплатно. Типа, мне своих и остальных хватит.
Вот ты и хочешь (в мыслях), чтобы путин захватил и остальную территорию Украины, где есть минералы. Чем больше захватит, тем больше тебе достанется.
Вот и несешь пургу по любому вопросу.
Скільки сотен тисяч життів хлопців можна було зберегти.
Японія просто каже: Азія наш, Тихий океаy наш, Каліфорнія наша
Як ти кажеш: 'Бьютіфул діл'
Трамп хоче голову ЗЄ на палі і він її отримає.
Ви викликаєте поліцію, а та вам: самі винні, треба було домовлятись. Мало того, та поліція почала з тими бомжами перемовини, як вашу хату поділити і що з вами робити...
Якась така херня, малята.
Але в одному Трамп правий - все, що в нас сьогодні діється то є наслідок вибору дебілів в квітні 19-го. Бо замість того, щоб зачиняти двері, міняти замки і охороняти хату придурки вирішили повідкривати вікна і двері, зробити доріжки, щоб тим бандитам було зручніше до вас до хати забратись.
Правда, українська клоунада американці нічого не навчила, вони вирішити набути свого досвіду. Ох і веселі ж часи ті штати чекають, все ще в них попереду...
Руде *****, віддай плішивому ***** Аляску та укладай угоду.
США пішли в мінус
Он всегда говорит об этом, но никогда не говорит, какое именно соглашение мы могли заключить
Вот о чем мы могли заключить с росией соглашение? Она уже оккупировала Крым и часть восточной Украины, и окружила нас войсками, о чем надо было договариваться по словам Трампа? Какое соглашение могло бы быть, в чем? Один я не понимаю?
Просить путина не нападать? - это сделка такая?
Так весь мир просил, сколько к нему ездили и звонили все перед его нападением...
Мне кажется, что он такой же как путин, один в один...
Третья Мировая на пороге...
Тому вимальовуються два варіанти. Або свої ж американські дорослі дядьки біснуватого відсторонять від влади і пристроять до буцигарні, де йому й місце, або ж почнеться хаос усі проти всіх, чого й домагалися косорилі кацапи з китайцями, і їх червоні ганчірки будуть на усіх континентах, включаючи й північну Америку.
А отже нашому Президенту доки не варто брати участь у будь-яких перемовинах, а тим більше підписувати якісь папірці, за участі кацапстану. Бо схоже, незабаром їм усім, включаючи кацапію, буде не до України, от тільки заліковувати рани Україні доведеться самотужки, без кацапів, без китаю і без Америки, проте це не вперше, головне, щоб не заважали, ні свої, ні, тим більше, чужі.
Слава Україні, слава і вдячність ЗСУ.
куди не плюнь самі фюлери....
"МЕМОРАНДУМ О ГАРАНТИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ УКРАИНЫ К ДОГОВОРУ О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
Дата подписания: 05.12.1994
Дата вступления в силу: 05.12.1994
Украина, Российская Федерация, Соединённое Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки, приветствуя присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (995_098) как государства, не обладающего ядерным оружием, принимая во внимание обязательства Украины ликвидировать всё ядерное оружие, находящееся на её территории, в определённый период времени, отмечая изменения ситуации в области безопасности во всём мире, включая окончание «холодной войны», создавшие условия для глубоких сокращений ядерных сил, подтверждают такое:
Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Уставом Организации Объединённых Наций.
Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.
Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству - участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.
Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают в отношении Украины свое обязательство не применять ядерное оружие против любого государства - участника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, на их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием, или связанным с ним союзным соглашением.Украина,
Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств.