Власти Украины позволили продолжаться войне, которой никогда не должно было быть, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что власти Украины позволили продолжаться войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Вместо того, чтобы осудить Россию за ежедневные атаки на Украину в течение последних трех лет, Трамп частично возложил вину на правительство Украины, пишет издание.

"Теперь у вас есть руководство, которое позволило продолжаться войне, которой даже не должно было быть", - сказал лидер США.

"Вам никогда не следовало этого начинать... Вы могли бы заключить сделку", - добавил он.

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