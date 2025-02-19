Размеры Украины будут зависеть от количества людей, готовых ее защищать, - Залужный
Государство не должно стоять в стороне от Вооруженных Сил.
Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я почему-то уверен, что размеры Украины будут зависеть от того, какое количество людей будет готово ее защищать, а значит если мы приходим непосредственно к ведению самой войны сейчас, надо быть очень и очень осторожным", - сказал он.
По словам Залужного, государство не должно стоять отдельно от Вооруженных Сил.
Посол пояснил, что для ВСУ главное - количество подготовленного мобилизационного ресурса и количество людей, готовых в случае чего взять оружие, как это было в 2022 году, и стать на его защиту.
В то же время он не готов говорить о точном количестве, потому что для этого нужно проводить расчеты.
"Возможно, сейчас можно провести расчеты, и мы с вами поймем, что и половины хватит от того, что есть", - пояснил он.
В то же время самым главным фактором экс-глава назвал количество подготовленного мобилизационного ресурса для длительной войны.
"С точки зрения государства я бы больше смотрел именно на Украину непосредственно как на мобилизационный ресурс для защиты, а не на количество, которое находится в ВСУ, которое, кстати, будет зависеть от многих факторов", - подытожил Залужный.
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але ж для когось ці коменти пишуть, отже хтось в цю маячню вірить)
ну Зеленський вигнав його, причина помоєму досить проста - в нашому "театрі" може бути лише одна популярна людина....з хріпатцой) усі інші мають заткнутись і йти накуй)
звільняли зі скандалом, тож мабуть тому вже наобіцяли позицію посла в обмін на....) а тут вже важко сказати на що)
в любому випадку думаю генерал який все життя служив навряд чи сам побіг проситись закордон бо ...(тут люба причина на ваш смак)