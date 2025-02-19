Размеры Украины будут зависеть от количества людей, готовых ее защищать, - Залужный

Государство не должно стоять в стороне от Вооруженных Сил.

Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я почему-то уверен, что размеры Украины будут зависеть от того, какое количество людей будет готово ее защищать, а значит если мы приходим непосредственно к ведению самой войны сейчас, надо быть очень и очень осторожным", - сказал он.

По словам Залужного, государство не должно стоять отдельно от Вооруженных Сил.

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Посол пояснил, что для ВСУ главное - количество подготовленного мобилизационного ресурса и количество людей, готовых в случае чего взять оружие, как это было в 2022 году, и стать на его защиту.

В то же время он не готов говорить о точном количестве, потому что для этого нужно проводить расчеты.

"Возможно, сейчас можно провести расчеты, и мы с вами поймем, что и половины хватит от того, что есть", - пояснил он.

В то же время самым главным фактором экс-глава назвал количество подготовленного мобилизационного ресурса для длительной войны.

"С точки зрения государства я бы больше смотрел именно на Украину непосредственно как на мобилизационный ресурс для защиты, а не на количество, которое находится в ВСУ, которое, кстати, будет зависеть от многих факторов", - подытожил Залужный.

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