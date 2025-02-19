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Новости Война
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Размеры Украины будут зависеть от количества людей, готовых ее защищать, - Залужный

Заявление Валерия Залужного о размерах Украины

Государство не должно стоять в стороне от Вооруженных Сил.

Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я почему-то уверен, что размеры Украины будут зависеть от того, какое количество людей будет готово ее защищать, а значит если мы приходим непосредственно к ведению самой войны сейчас, надо быть очень и очень осторожным", - сказал он.

По словам Залужного, государство не должно стоять отдельно от Вооруженных Сил.

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Посол пояснил, что для ВСУ главное - количество подготовленного мобилизационного ресурса и количество людей, готовых в случае чего взять оружие, как это было в 2022 году, и стать на его защиту.

В то же время он не готов говорить о точном количестве, потому что для этого нужно проводить расчеты.

"Возможно, сейчас можно провести расчеты, и мы с вами поймем, что и половины хватит от того, что есть", - пояснил он.

В то же время самым главным фактором экс-глава назвал количество подготовленного мобилизационного ресурса для длительной войны.

"С точки зрения государства я бы больше смотрел именно на Украину непосредственно как на мобилизационный ресурс для защиты, а не на количество, которое находится в ВСУ, которое, кстати, будет зависеть от многих факторов", - подытожил Залужный.

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Автор: 

война (1414) Залужный Валерий (661) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+14
Взагалі від кількості людей не залежить, а від кількості зброї! В кацапстані набагато більше людей і що з того, якщо ВСУ б'ють їх якісною зброєю то кількість тут немає значення!
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19.02.2025 11:59 Ответить
+14
залежний вже дістав. то воно вивчало всі праці герасимова, потім здобувало вчену ступінь в підрахуя, то теренділо про неможливість наступальних дій з обох боків................... кончене чмо, краще б закрило своє рило та втерлось після облизування підрахуя.
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19.02.2025 12:06 Ответить
+12
зєлєнського і дєрьмака , та всю їх ворожа для Україну команду на передову, а до влади справжнього президента. Хоч ізапіздно, але щось вдасться врятувати.
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19.02.2025 11:59 Ответить
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Ти, смарагдове, чудово знаєш, що хрипатий нарцисьониш, по завданню лубянки, зняв його. І не тільки його, а і купу генералів з його команди. Вони країні теж не потрібні? І послами ніхто не призначить. Зате от сірскОй - це ваше все, якщо врахувати втрати щ лютошо 2024. Не було б диких втрат у м'ясника, то не гребли б тцкшники зараз дідів немічних у армію
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19.02.2025 14:27 Ответить
дивно читати про влк Залужного і так далі)
але ж для когось ці коменти пишуть, отже хтось в цю маячню вірить)
ну Зеленський вигнав його, причина помоєму досить проста - в нашому "театрі" може бути лише одна популярна людина....з хріпатцой) усі інші мають заткнутись і йти накуй)
звільняли зі скандалом, тож мабуть тому вже наобіцяли позицію посла в обмін на....) а тут вже важко сказати на що)
в любому випадку думаю генерал який все життя служив навряд чи сам побіг проситись закордон бо ...(тут люба причина на ваш смак)
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19.02.2025 15:00 Ответить
Ми що вже граємо теж на «руку» росії ? Я щось зовсім не розумію що відбувається.
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20.02.2025 14:56 Ответить
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