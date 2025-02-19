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Новости Санкции против России
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Каллас о санкциях против РФ: Это козырь, который мы имеем в руках

каллас,кая

Российская экономика находится в крайне плохом состоянии из-за санкций Запада, и эти ограничения являются мощным инструментом давления, от которого не стоит отказываться.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас в интервью Euractiv, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не должны недооценивать нашу собственную силу, потому что мы видим, что их экономика в очень плохой ситуации: их национальный фонд почти полностью истощен, а процентная ставка Национального банка превышает 20%, что, кстати, хуже, чем в Гаити. Они не могут привлечь капитал за рубежом из-за санкций. Они не получают тех доходов от нефти и газа, которые получали раньше, и их рынок труда находится в очень плохом состоянии", - заявила Каллас.

Читайте: Каллас после разговора с Рубио: Давайте не идти в ловушки РФ

По ее словам, Запад не должен вестись на российскую пропаганду об экономической стабильности страны.

"Почему россияне хотят снятия санкций? Потому что они причиняют им боль, и они хотят вернуться к "бизнесу как обычно". Это козырь, который мы имеем на руках, и мы не должны его отдавать", - подчеркнула она.

Каллас также отметила, что Россия стремится создать иллюзию своей экономической мощи, однако реальность указывает на другое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России, - СМИ

Автор: 

санкции (11569) Каллас Кая (242)


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Топ комментарии
+4
Безтолкове чесання язиком -це єдиний ваш козир.
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19.02.2025 14:00 Ответить
+2
Амери знімуть санкції і ви знімете свій козир з Засрашки.
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19.02.2025 14:02 Ответить
+1
Відпустіть Єрмака😸
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19.02.2025 13:45 Ответить
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Відпустіть Єрмака😸
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19.02.2025 13:45 Ответить
до батька!!!1
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19.02.2025 14:28 Ответить
Больше санкций хороших и нужных, тем более что вате они только на пользу..
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19.02.2025 13:46 Ответить
Ну якщо маєте козирі то й заходьте з них а не просто ляпайте язиками...
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19.02.2025 13:49 Ответить
Що, "хтось" вже запропонував зняти санкції?
Раз ви так всполохнули та заговорили...
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19.02.2025 13:50 Ответить
а ти не читаєш ЗМІ???
не бачиш що творить трамп????
він вже поділив Україну з ******!!!!
тому не довго до зняття американських саекцій з вати
якщо суд не заборонить
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19.02.2025 14:30 Ответить
Гуйозир...
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19.02.2025 13:52 Ответить
Російська економіка перебуває у вкрай поганому стані через санкції Заходу, Джерело: https://censor.net/ua/n3536696
- угу - і тому , кацапи , зараз роблять більше зброї і *********** , а ніж вся європа разом взята ... то насправді чия економіка перебуває в поганому стані ...?
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19.02.2025 13:55 Ответить
В кацапів виробництво зброї завжди контролювала і була власником тих виробництв держава ( як в імперські так і в совкові так і зараз ) - а на Заході виробництво зброї це приватний бізнес ( ну добре в США є якісь державні підприємства - але вони тіко снаряди випускають здається ).
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19.02.2025 14:42 Ответить
Знову це балабольство...
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19.02.2025 13:55 Ответить
До речі - кацапський рубль зміцнився вже 89 за $ , і 93 за євро ...
Санкції ...
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19.02.2025 14:00 Ответить
Безтолкове чесання язиком -це єдиний ваш козир.
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19.02.2025 14:00 Ответить
Амери знімуть санкції і ви знімете свій козир з Засрашки.
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19.02.2025 14:02 Ответить
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19.02.2025 14:02 Ответить
 
 