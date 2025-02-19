Каллас о санкциях против РФ: Это козырь, который мы имеем в руках

Российская экономика находится в крайне плохом состоянии из-за санкций Запада, и эти ограничения являются мощным инструментом давления, от которого не стоит отказываться.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас в интервью Euractiv, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не должны недооценивать нашу собственную силу, потому что мы видим, что их экономика в очень плохой ситуации: их национальный фонд почти полностью истощен, а процентная ставка Национального банка превышает 20%, что, кстати, хуже, чем в Гаити. Они не могут привлечь капитал за рубежом из-за санкций. Они не получают тех доходов от нефти и газа, которые получали раньше, и их рынок труда находится в очень плохом состоянии", - заявила Каллас.

Читайте: Каллас после разговора с Рубио: Давайте не идти в ловушки РФ

По ее словам, Запад не должен вестись на российскую пропаганду об экономической стабильности страны.

"Почему россияне хотят снятия санкций? Потому что они причиняют им боль, и они хотят вернуться к "бизнесу как обычно". Это козырь, который мы имеем на руках, и мы не должны его отдавать", - подчеркнула она.

Каллас также отметила, что Россия стремится создать иллюзию своей экономической мощи, однако реальность указывает на другое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России, - СМИ