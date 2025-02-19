Каллас о санкциях против РФ: Это козырь, который мы имеем в руках
Российская экономика находится в крайне плохом состоянии из-за санкций Запада, и эти ограничения являются мощным инструментом давления, от которого не стоит отказываться.
Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас в интервью Euractiv, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы не должны недооценивать нашу собственную силу, потому что мы видим, что их экономика в очень плохой ситуации: их национальный фонд почти полностью истощен, а процентная ставка Национального банка превышает 20%, что, кстати, хуже, чем в Гаити. Они не могут привлечь капитал за рубежом из-за санкций. Они не получают тех доходов от нефти и газа, которые получали раньше, и их рынок труда находится в очень плохом состоянии", - заявила Каллас.
По ее словам, Запад не должен вестись на российскую пропаганду об экономической стабильности страны.
"Почему россияне хотят снятия санкций? Потому что они причиняют им боль, и они хотят вернуться к "бизнесу как обычно". Это козырь, который мы имеем на руках, и мы не должны его отдавать", - подчеркнула она.
Каллас также отметила, что Россия стремится создать иллюзию своей экономической мощи, однако реальность указывает на другое.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Раз ви так всполохнули та заговорили...
не бачиш що творить трамп????
він вже поділив Україну з ******!!!!
тому не довго до зняття американських саекцій з вати
якщо суд не заборонить
- угу - і тому , кацапи , зараз роблять більше зброї і *********** , а ніж вся європа разом взята ... то насправді чия економіка перебуває в поганому стані ...?
Санкції ...