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"Шахеды" атаковали Хмельницкую область: повреждены ЛЭП и магазин

Шахед атакует Хмельницкую область

Сегодня, 23 февраля 2025 года, ночью, силы ПВО уничтожили 9 вражеских БпЛА типа "Shahed" над территорией Хмельницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОГА.

Как отмечается, в результате вражеской атаки повреждены высоковольтная линия электропередач, дорожное полотно, окна в помещении и витрина магазина.

По состоянию на этот час обращений относительно травмированных, погибших не поступало.

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Места падения обломков устанавливаются. В случае получения дополнительной информации буду информировать.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за ночной дроновую атаку есть последствия в трех районах. Также сообщалось, что обломки вражеского БпЛА упали в Дарницком районе Киева, произошел пожар, повреждены дом и автомобили.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 138 из 267 "Шахедов", еще 119 дронов - локально потеряны.

Автор: 

ПВО (2897) Шахед (1243) Хмельницкая область (968) война в Украине (5001)


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Якими, конкретно, шахедами було пошкоджено ЛЕП та магазин на Хмельниччині - збитими чи локаційно втраченими?
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23.02.2025 09:46 Ответить
А ти часом не мацкаль?
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23.02.2025 11:32 Ответить
Ну якщо сайт "Цензор. нет", звідки були взяті ці дані - москальський, тоді мабуть.
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23.02.2025 13:19 Ответить
Яка вам різниця? Ви хочете цю ЛЕП відремонтувати допомогти? Якщо ні - ця інформація нікому не потрібна
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23.02.2025 11:51 Ответить
 
 