"Шахеды" атаковали Хмельницкую область: повреждены ЛЭП и магазин

Сегодня, 23 февраля 2025 года, ночью, силы ПВО уничтожили 9 вражеских БпЛА типа "Shahed" над территорией Хмельницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОГА.

Как отмечается, в результате вражеской атаки повреждены высоковольтная линия электропередач, дорожное полотно, окна в помещении и витрина магазина.

По состоянию на этот час обращений относительно травмированных, погибших не поступало.

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Места падения обломков устанавливаются. В случае получения дополнительной информации буду информировать.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за ночной дроновую атаку есть последствия в трех районах. Также сообщалось, что обломки вражеского БпЛА упали в Дарницком районе Киева, произошел пожар, повреждены дом и автомобили.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 138 из 267 "Шахедов", еще 119 дронов - локально потеряны.