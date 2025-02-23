24 февраля на саммит в Украину приедут 13 лидеров, еще 24 присоединятся онлайн, - Зеленский

Завтра, 24 февраля, в третью годовщину российского полномасштабного вторжения, в Украину приедут 13 партнеров, также 24 присоединятся в режиме онлайн.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра у нас будет важная встреча, саммит, может, такой переломный момент. Посмотрим. Будут у нас 13 лидеров офлайн, также онлайн будут 24 лидера", - отметил президент.

Он отметил, что в Киев приедет руководство Европейского Союза, все комиссары ЕС, европарламентарии и много делегаций.

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