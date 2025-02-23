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24 февраля на саммит в Украину приедут 13 лидеров, еще 24 присоединятся онлайн, - Зеленский

Зеленский о саммите

Завтра, 24 февраля, в третью годовщину российского полномасштабного вторжения, в Украину приедут 13 партнеров, также 24 присоединятся в режиме онлайн.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра у нас будет важная встреча, саммит, может, такой переломный момент. Посмотрим. Будут у нас 13 лидеров офлайн, также онлайн будут 24 лидера", - отметил президент.

Он отметил, что в Киев приедет руководство Европейского Союза, все комиссары ЕС, европарламентарии и много делегаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил обсудить формат гарантий безопасности для Украины в одной из столиц Европы

Автор: 

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Завтра у нас буде важлива зустріч, саміт, може, такий переломний момент. Подивимося. Будуть у нас 13 лідерів офлайн, також онлайн будуть 24 лідери", - зазначив президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3537455

От завтра точно переломний, де саміть міра?? Хоть за нього щось вже хрюкни, аж цікаво
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23.02.2025 17:04 Ответить
Приідуть підтримати? - і віиськовоі допомоги на 20 млд від Європи підвезуть? - шось там Франція комизиться
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23.02.2025 17:08 Ответить
24, це ті що дуже занепокоєні коли нас щодня вбивають?
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23.02.2025 17:11 Ответить
Отакої! Думав, що коли воно піде геть, то буде святкувати лише нарід. Виявляється - це міжнародне свято.
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23.02.2025 17:24 Ответить
А що там ті саміти миру, що найвеличний влаштовував в Швейцарії минулого року? Який результат з тої возні за наші гроші? Хтось помітив?
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23.02.2025 17:27 Ответить
 
 