24 февраля на саммит в Украину приедут 13 лидеров, еще 24 присоединятся онлайн, - Зеленский
Завтра, 24 февраля, в третью годовщину российского полномасштабного вторжения, в Украину приедут 13 партнеров, также 24 присоединятся в режиме онлайн.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Завтра у нас будет важная встреча, саммит, может, такой переломный момент. Посмотрим. Будут у нас 13 лидеров офлайн, также онлайн будут 24 лидера", - отметил президент.
Он отметил, что в Киев приедет руководство Европейского Союза, все комиссары ЕС, европарламентарии и много делегаций.
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От завтра точно переломний, де саміть міра?? Хоть за нього щось вже хрюкни, аж цікаво