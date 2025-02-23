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Оккупанты, вероятно, расстреляли украинских военнопленных на Курском направлении, - Лубинец

Лубинец сообщил о расстреле оккупантами украинских военных

Россия продолжает совершать военные преступления - убивать украинских военнопленных. В сети распространяется видео очередного расстрела оккупантами украинских военных на Курском направлении.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"В соцсетях распространяется видео вероятного жестокого расстрела украинских военнопленных на Курском направлении. По словам одного из украинских бойцов - это воины 82-й бригады. На кадрах видно, как российский оккупант сознательно стреляет в голову украинскому военнопленному", - отметил Лубинец.

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Омбудсмен подчеркнул, что расстрел украинских военнопленных является очередным доказательством бесчеловечной жестокости российской армии. Видео, которое распространяется в соцсетях, свидетельствует о сознательном убийстве беззащитных украинских военнопленных. Это грубое нарушение Женевской конвенции и всех норм международного гуманитарного права.

"Как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, я уже обратился в ООН, Международный комитет Красного Креста. Россия должна почувствовать последствия своих военных преступлений немедленно!" - добавил Лубинец.

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Автор: 

расстрел (508) Лубинец Дмитрий (483) военные преступления (1470) Курск (1160)


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Топ комментарии
+12
Розстрілюють кацапи , а винні зелені?Чудово сидячи в швейцарії розказувати хто і в якій мірі винен!А якщо ху…ло не хоче віддавати захисників Маріуполя? Що ти йому зробиш?
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23.02.2025 17:45 Ответить
+7
https://imagekit.io/tools/asset-public-link?detail=%7B%22name%22%3A%22%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B0.mp4%22%2C%22type%22%3A%22video%2Fmp4%22%2C%22signedurl_expire%22%3A%222028-02-23T16%3A31%3A22.237Z%22%2C%22signedUrl%22%3A%22https%3A%2F%2Fmedia-hosting.imagekit.io%2F%2F057f9533ca7e4bb6%2F%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0.mp4%3FExpires%3D1834936282%26Key-Pair-Id%3DK2ZIVPTIP2VGHC%26Signature%3DRpzWDq4AzGCuuU3EqS-oewFxpnY6752KEEXz2TTnwoKIZrBTkx5Lcky6CouwRVSj1sFp10Zlf9rF1~~JZVsIERGC1JOinwFpRwmCNf5OC83BZbAUdSV9EASm7bnPvnSlfra~SfLyvimornUrhbj5f6mn7wgyJw7wLwFX-50Q-Mwr4K5CUnVb9ha-ElGOabBJV55x4kZbx33Ev8UjJWTDt47i~asounHk0DymJzXvN4rarTz5wqzo48IoNcEKYuq5eluVP2o-BoBalsMJGv9KUB0qggRw7Z9U4pgUcyn0GIbJ9frsduGZhsPAy1VSjXgr-Ev1dUoUr3ykpjgGd91QhQ__%22%7D А ось як наші помстилися

Запорізький фронт ... ДРГ ЗСУ проникла в командно-спостережний пункт 3-ї роти 429 мотострілецького полку ЗС РФ і ліквідувала трьох уродів ....
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23.02.2025 18:34 Ответить
+6
якщо подивитися коментарі москалів, то їх розстріляли не москалі, а Зеленський
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23.02.2025 17:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Розстрілюють кацапи , а винні зелені?Чудово сидячи в швейцарії розказувати хто і в якій мірі винен!А якщо ху…ло не хоче віддавати захисників Маріуполя? Що ти йому зробиш?
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23.02.2025 17:45 Ответить
Незламний Зюзя відповість на цей військовий злочин підвищенням витрат на 1 росполоненого до 15000/ міс....
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23.02.2025 17:40 Ответить
якщо подивитися коментарі москалів, то їх розстріляли не москалі, а Зеленський
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23.02.2025 17:43 Ответить
Ці боти не люди, а огидні продажні виродки. Які живуть брехнею
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23.02.2025 20:24 Ответить
І лише один Трамп вірить, шо мир можливий вже цього тижня. Я чомусь впевнений, що це не припиниться доти, поки кацапія не розпадеться. І еіяаий Трамп, Зєлєнскій, чи Папа Римський цього не змінять.. Правда це можна прискорити, ввівши вбивчі санкції проти кацапів, або розтягнутм на десятиліття, рятуючи те, що існує завдяки штучній вентиляції легень. Навіть повне підкорення України, що не можливо доя кацапів фізично, врятує імперію лише на кількадесят років, але при цьому світ переживе ще декілька воєн, щагинуть мільйони і відбудова руйнувань потребуватиме не лише трильйони доларів, а й десятки років.
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23.02.2025 17:56 Ответить
https://imagekit.io/tools/asset-public-link?detail=%7B%22name%22%3A%22%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B0.mp4%22%2C%22type%22%3A%22video%2Fmp4%22%2C%22signedurl_expire%22%3A%222028-02-23T16%3A31%3A22.237Z%22%2C%22signedUrl%22%3A%22https%3A%2F%2Fmedia-hosting.imagekit.io%2F%2F057f9533ca7e4bb6%2F%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0.mp4%3FExpires%3D1834936282%26Key-Pair-Id%3DK2ZIVPTIP2VGHC%26Signature%3DRpzWDq4AzGCuuU3EqS-oewFxpnY6752KEEXz2TTnwoKIZrBTkx5Lcky6CouwRVSj1sFp10Zlf9rF1~~JZVsIERGC1JOinwFpRwmCNf5OC83BZbAUdSV9EASm7bnPvnSlfra~SfLyvimornUrhbj5f6mn7wgyJw7wLwFX-50Q-Mwr4K5CUnVb9ha-ElGOabBJV55x4kZbx33Ev8UjJWTDt47i~asounHk0DymJzXvN4rarTz5wqzo48IoNcEKYuq5eluVP2o-BoBalsMJGv9KUB0qggRw7Z9U4pgUcyn0GIbJ9frsduGZhsPAy1VSjXgr-Ev1dUoUr3ykpjgGd91QhQ__%22%7D А ось як наші помстилися

Запорізький фронт ... ДРГ ЗСУ проникла в командно-спостережний пункт 3-ї роти 429 мотострілецького полку ЗС РФ і ліквідувала трьох уродів ....
показать весь комментарий
23.02.2025 18:34 Ответить
https://imagekit.io/tools/asset-public-link?detail=%7B%22name%22%3A%22%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB.mp4%22%2C%22type%22%3A%22video%2Fmp4%22%2C%22signedurl_expire%22%3A%222028-02-23T16%3A45%3A49.845Z%22%2C%22signedUrl%22%3A%22https%3A%2F%2Fmedia-hosting.imagekit.io%2F%2F9f327164bd974246%2F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B7%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25BB.mp4%3FExpires%3D1834937150%26Key-Pair-Id%3DK2ZIVPTIP2VGHC%26Signature%3Dt~3fUff52~lOGvakpH3~UeKsHYHH1D4vmtUflIFP8gvKgTHyTCZgWQx9VZBmX2za-**********************************************-WG7ms-w~BG2E8CCDLy3-dGYW0Vvq7Dj3Nry8TApNyhS-***************************************************~dLgdl~ftv6-VV0ALD4RttsMyh~wpOjl9B5Mgltwfc1yDtpyw~JPeiT8eV3oDAE1ZfFofAN-9CDonJOb~V6Xj3NJj0~AwomoG8dMoZIBbWbVeFZI7zDVIpdUdXAYXWqpA1aImkQ__%22%7D Ось відео з розстрілом.

Увага: не дивитися людям зі слабкими нервами!
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23.02.2025 18:48 Ответить
і хто після цього скаже що кацапи це люди ?
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23.02.2025 19:33 Ответить
А чому потрапили в полон? А тому що дають два "рожка" і дві гранати і кидають в бій. Не від одного чув, мій товариш з 81 таке саме розповідав, два магазини і дві гранати - ото й увесь бк((.
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23.02.2025 19:42 Ответить
Тому що немає належного планування операцій, прикриття піхоти артсистемами, дронами ребом. Тієї зброї що надає Захід недостатньо щоб стртмувати скажену кацапську орду.
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23.02.2025 20:31 Ответить
 
 