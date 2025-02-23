Оккупанты, вероятно, расстреляли украинских военнопленных на Курском направлении, - Лубинец
Россия продолжает совершать военные преступления - убивать украинских военнопленных. В сети распространяется видео очередного расстрела оккупантами украинских военных на Курском направлении.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"В соцсетях распространяется видео вероятного жестокого расстрела украинских военнопленных на Курском направлении. По словам одного из украинских бойцов - это воины 82-й бригады. На кадрах видно, как российский оккупант сознательно стреляет в голову украинскому военнопленному", - отметил Лубинец.
Омбудсмен подчеркнул, что расстрел украинских военнопленных является очередным доказательством бесчеловечной жестокости российской армии. Видео, которое распространяется в соцсетях, свидетельствует о сознательном убийстве беззащитных украинских военнопленных. Это грубое нарушение Женевской конвенции и всех норм международного гуманитарного права.
"Как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, я уже обратился в ООН, Международный комитет Красного Креста. Россия должна почувствовать последствия своих военных преступлений немедленно!" - добавил Лубинец.
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