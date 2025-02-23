На этой неделе завершить войну невозможно, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что завершить войну на этой неделе невозможно, о чем ранее говорили в Белом доме.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"На этой неделе завершить эту войну невозможно с гарантиями для Украины. По крайней мере я не знаю, как без наших встреч можно это сделать на сегодня. Что касается соглашения, там не может быть того или иного формата, чтобы мы были должниками за старое. Мы готовы идти на новые инвестиции и быть равноправными партнерами", - сказал он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп допускает, что война в Украине может завершиться уже на этой неделе.

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