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На этой неделе завершить войну невозможно, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что завершить войну на этой неделе невозможно, о чем ранее говорили в Белом доме.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"На этой неделе завершить эту войну невозможно с гарантиями для Украины. По крайней мере я не знаю, как без наших встреч можно это сделать на сегодня. Что касается соглашения, там не может быть того или иного формата, чтобы мы были должниками за старое. Мы готовы идти на новые инвестиции и быть равноправными партнерами", - сказал он.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп допускает, что война в Украине может завершиться уже на этой неделе.
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+9 темний лорд
показать весь комментарий23.02.2025 17:38 Ответить Ссылка
+8 Oleksiy Tym
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+8 Andrew Moon
показать весь комментарий23.02.2025 17:41 Ответить Ссылка
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а вони неуважно прочитали, "за" пропустили, от і топлять Зелю
для України війна то спосіб захисту від агресії, Україна може зупинити війну тільки шляхом капітуляції
до чого ти падло закликаєш?
Ахахахаха
Для нього кінець війни це підписання угоди на 500 лярдів. І неважливо, що стріляти будуть і далі. Свої бабки він отримав...
А ти "недо-лорд" полишай Францію ї їдь захищати Україну,може розум появиться,а то "телебидмарафон" від погано впливає на "рожеві окуляри".