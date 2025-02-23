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На этой неделе завершить войну невозможно, - Зеленский

Зеленский исключил возможность завершения войны на этой неделе

Президент Владимир Зеленский считает, что завершить войну на этой неделе невозможно, о чем ранее говорили в Белом доме.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"На этой неделе завершить эту войну невозможно с гарантиями для Украины. По крайней мере я не знаю, как без наших встреч можно это сделать на сегодня. Что касается соглашения, там не может быть того или иного формата, чтобы мы были должниками за старое. Мы готовы идти на новые инвестиции и быть равноправными партнерами", - сказал он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп допускает, что война в Украине может завершиться уже на этой неделе.

Также читайте: Пентагон и независимые аналитики опровергают заявление Трампа о 350 миллиардах помощи Украине, - "Голос Америки"

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) США (27336) Трамп Дональд (5855)


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Топ комментарии
+9
То що від нього залежить? То він напав на підарашку? Як він може припинити то,чого не починав?
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23.02.2025 17:38 Ответить
+8
ти чмо одноразове- що, кацапи уже перестали перти на нас як на касу?

для України війна то спосіб захисту від агресії, Україна може зупинити війну тільки шляхом капітуляції

до чого ти падло закликаєш?
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23.02.2025 17:38 Ответить
+8
Навіть більший ніж Янукович?
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23.02.2025 17:41 Ответить
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Зеленський найбільш проукраїнський Президент зі всіх що були!
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23.02.2025 17:36 Ответить
Навіть більший ніж Янукович?
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23.02.2025 17:41 Ответить
Як і його 5-6 кротів менеджерів? Ідіть у сраку, зебіли, готуйте її для майбутніх екзекуцій, і косити, що діяли в 2019 в стані неосудності, не вийде
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23.02.2025 17:45 Ответить
Стріляй в москалів і не п'зди.
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23.02.2025 19:24 Ответить
де ти почув/прочитав цю маячню?
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23.02.2025 18:04 Ответить
Насправді ніколи не має значення, хто автор маячні, якшо вона маячня.
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23.02.2025 18:43 Ответить
Не пиши єрунди. Ривок он готовил сразу на Москву. Только путін всьо узнал і упрєділ, спас расію...
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23.02.2025 19:17 Ответить
Гарна попитка "товарищ" єрмак.
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23.02.2025 18:04 Ответить
Кацап ,йди на ***, смердиш на кожній новині .
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23.02.2025 17:37 Ответить
я за десять останніх хвилин читаю однакову мантру від різних людей що він не хоче закінчення війни . Нова методика ?
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23.02.2025 17:35 Ответить
Нова методичка поступила - топити за Зелю,
а вони неуважно прочитали, "за" пропустили, от і топлять Зелю
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23.02.2025 18:01 Ответить
Це не мантра,адекватні,мислячі люди бачать реальність,адекватно її оцінюють тому і схожі думки,у відмінності від безмозгих імбецилів як ви.
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23.02.2025 18:06 Ответить
Так а навіщо? Його безпеці нічого не загрожує, гроші через схеми на оборонці, ВЛК, мобілізації і тд йдуть нагору справно, замість концертів Кварталу 95 можна виступати перед сильними світу цього, ніяких виборів, закони можна вигадувати такі, що й не снились Януковичу, місце куди втікти також є.
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23.02.2025 17:36 Ответить
ти чмо одноразове- що, кацапи уже перестали перти на нас як на касу?

для України війна то спосіб захисту від агресії, Україна може зупинити війну тільки шляхом капітуляції

до чого ти падло закликаєш?
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23.02.2025 17:38 Ответить
для України війна то спосіб захисту від агресії

Ахахахаха
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23.02.2025 17:47 Ответить
"Гостомельский шашлик" за три дні так само до кобзона відахахахав, ти обережно будь)
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23.02.2025 18:46 Ответить
Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп допускає, що війна в Україні може завершитися вже цього тижня.

Для нього кінець війни це підписання угоди на 500 лярдів. І неважливо, що стріляти будуть і далі. Свої бабки він отримав...
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23.02.2025 17:32 Ответить
До кінця цього тижня декілька годин
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23.02.2025 17:43 Ответить
Поки маємо Зеленського вона буде продовжуватися. Коли будемо мати іншого, вона теж буде продовжуватись але вже не довго.
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23.02.2025 17:33 Ответить
війна буде продовжуватись доки Україна буде змушена захищатись
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23.02.2025 17:39 Ответить
Хватить брехати народу вже може покаєшся ?скільки,ще хочеш смертей ?
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23.02.2025 17:33 Ответить
То що від нього залежить? То він напав на підарашку? Як він може припинити то,чого не починав?
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23.02.2025 17:38 Ответить
Як розміновували Чонгар для безперешкодного наступу фашистської московщини на Україну- https://myrotvorets.news/yak-rozminovuvaly-chonhar-dlia-bezperesh/
А ти "недо-лорд" полишай Францію ї їдь захищати Україну,може розум появиться,а то "телебидмарафон" від погано впливає на "рожеві окуляри".
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23.02.2025 18:02 Ответить
Бачу ти вже на місці, а розум не з'явився.Страшно поряд з такими як ти бути,бо завтра ти перевзуєшся і будеш говорити,що ті хто захищав Україну злочинці.Ти ж зараз закликаєш до капітуляції на московських умовах,тому я передбачаю,що завтра ти вже будеш співати "Матушка зємля"
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23.02.2025 18:10 Ответить
Доречі "патріот" ти випадково не з тих ,що пішли в СЗЧ у Франції де проходила навчання та підготовку окрема 155-та механізована бригада ЗСУ "Анна Київська" ?
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24.02.2025 05:46 Ответить
#592330, все що треба розуміти про тебе.
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24.02.2025 08:11 Ответить
козляра, до чого ти закликаєш? для України війна то захист від кацапів
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23.02.2025 17:40 Ответить
Так, війна це мир, все по Оуреллу.
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23.02.2025 18:08 Ответить
Ні, киця, захист від кацапів, це не мир. Це проміж рог кацапів бити, ось що таке захист від них.
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23.02.2025 18:35 Ответить
Це Трампа питать він пообіцяв "закінчити війну до кінця тижня"...
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23.02.2025 17:46 Ответить
23:59?
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23.02.2025 17:57 Ответить
Він правий,це неможливо!
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23.02.2025 17:37 Ответить
Мови немає - путлєр знову ростріляв полонених в Курську
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23.02.2025 17:38 Ответить
До тебе тільки одне питання зараз - ти нащо підорасам трампістам копалини сам запропонував?
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23.02.2025 17:40 Ответить
він пропонував на інших умовах. В рахунок майбутньої допомоги. Я думаю, він і уявити не міг, що трамп її так викрутить
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23.02.2025 20:34 Ответить
Діточок можновладців на нуль і війна закінчиться до кінця цього дня.
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23.02.2025 17:42 Ответить
І чим вона закінчиться?
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23.02.2025 17:49 Ответить
Прийдуть до влади патріоти, запустять ракету в Москву і росіяне одразу щєзнуть, це всі знають.
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23.02.2025 18:37 Ответить
Коли діточки можновладців будуть на нулі, тоді до влади прийдуть патріоти??
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23.02.2025 21:19 Ответить
Який же він тупий ...
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23.02.2025 18:07 Ответить
Йшов у президенти під лозунгом " війна триває бо комусь вигідна,хтось на неї наживається,якщо я не завершу війну я піду,йду на один термін,за владу триматись не буду" Як виявилось то була замануха для зелохів.Єдине в чому не збрехав це " Я ВАШ ВИРОК".
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23.02.2025 18:11 Ответить
от такий ти головнокомандувач!
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23.02.2025 20:31 Ответить
 
 