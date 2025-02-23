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США и Украина больше не говорят о создании фонда на $500 миллиардов - Зеленский

Владимир Зеленский

В рамках экономического соглашения между Украиной и США по полезным ископаемым больше не рассматривается создание фонда на 500 миллиардов долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

"В последнем формате договора 500 у нас нет уже. Мы уже не рассматриваем 500 миллиардов", - подчеркнул глава государства.

По его словам, если бы Украина согласилась на сумму 500 миллиардов долларов, это могло бы создать прецедент для других стран претендовать на совладение в фондах.

"Если бы мы признали долг, несмотря на то было бы 500 миллиардов, или 5 млрд. Страны Европы могли бы сказать: "Мы также давали деньги и мы хотим быть совладельцами того или иного фонда". Поэтому я и говорю, что мы не признаем долг, его не будет", - пояснил Зеленский.

Читайте: Попросил разобраться, - Зеленский об условиях для военных, которые пошли в армию до появления "контракта 18-24"

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский больше не колеблется по соглашению об ископаемых, ожидаем, что оно будет подписано на следующей неделе, - Уиткофф

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) США (27336) редкоземельные металлы (167)


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Топ комментарии
+14
бльо, цензор, припиніть вже цитувати цей потужний балаган з незламним лідором
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23.02.2025 19:25 Ответить
+13
Вові потрібно ,у Вови вибори, у Вовм рейтинг. Тому Вова і балакає і "толкаєт рєчі",бо рейтинг ...
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23.02.2025 19:30 Ответить
+10
Клизма нашла дупу трампона.....а Вова таки может быть упоротым --что для Украины вы файно
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23.02.2025 19:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Клизма нашла дупу трампона.....а Вова таки может быть упоротым --что для Украины вы файно
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23.02.2025 19:24 Ответить
Слава Тобі Господи!
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23.02.2025 19:25 Ответить
тихо! не пишіть тут такого бо забанять
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23.02.2025 19:27 Ответить
Да пофиг главное чтобы они сами себя не забанили...
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23.02.2025 19:30 Ответить
спокійно, тут банять тіко коли починаєш ставити під сумнів величність головного військового експерта країни, все інше можна.
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23.02.2025 19:36 Ответить
Та його ідола.
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23.02.2025 20:20 Ответить
Ох і ботня зебільна у міши падалЬюкі
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23.02.2025 19:32 Ответить
Здається, воно постійно упороте...
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23.02.2025 20:06 Ответить
Хай би був фонд - Україна зі свого боку туди щось підкинула а Трампон зі свого додав би ті 400 мільярдів що не хватає до заявлених 500.
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23.02.2025 20:41 Ответить
Отак як і акції в атб типу з 500 лярдів домовиться до 300.. і те і виходить, зате ж " мінус 200 міліардів"😸
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23.02.2025 19:24 Ответить
бльо, цензор, припиніть вже цитувати цей потужний балаган з незламним лідором
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23.02.2025 19:25 Ответить
вам що, тне подобається головний опозіционер країни, та його ресурс?
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23.02.2025 19:38 Ответить
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23.02.2025 19:45 Ответить
я завжди думав нащо українці обрали єврея. А тепер думаю, може це нас і врятує. І сміх, і гріх Молодець Зеленський!!
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23.02.2025 19:28 Ответить
Це маріонетка наркозалежна, яка окупувала мою країну, і шкодить їй, а такі як ви - потураєте буратіні, і викликаєте не меншу відразу.
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23.02.2025 19:34 Ответить
Це неукраїнці обирали, а малороси. Українців нажаль була меншість.
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23.02.2025 19:41 Ответить
українці обирали не єврея а "опозиціонера" - а те що він єврей це діло десяте

он румуни обирали німця Йоганіса в Президенти, батьки Президентів США Джеферсона та Лінкольна були євреями, батько британського прем'єр-міністра Дізраелі був євреєм, колишній прем'єр-міністр Франції Андре Блюм єврей, ******** Президент Мексики Шейнбаум єврейка, ******** прем'єр-міністр росії мішустін, колишній Президент Латвії Левіц, колишній Президент і прем'єр-міністр Перу Педро Кучинські - всіх їх обирали виходячи з політичних лозунгів а не тому що євреї.

пора вже з антисемітизмом зав'язувати
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23.02.2025 19:56 Ответить
де тут антисемітизм? до речі, процитуйте мені будь-ласка коли євреї обрали на керівну посаду не єврея??
ах, это другое! кто бы мог подумать!
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23.02.2025 20:41 Ответить
замість того щоб говорити про ділові якості, говорити про національність - це що ?

крім того, скільки євреїв - стільки і точок зору, он і Портніков єврей, і Береза єврей, і Гарі Табах єврей, і Любарскій єврей, і Солонін єврей, і ще купа людей - у всіх різні політичні погляди, навіщо вважати що як єврей то відразу анти-українець ? це просто не відповідає дійсності, дуже багато євреїв допомагають Україні

для того щоб євреї обрали прем'єр-міністром не єврея, хтось має там балотуватися від якоїсь партії

то я відповім "запитанням на запитання" : хто з не євреїв хоче вирішувати проблеми Ізраїлю - а це війна і терористи, га ?
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23.02.2025 21:05 Ответить
а хто їх допустить в святий євр. парламент?? не крутіться як уж на пательні. Те що можна євреям, не дозволено простим неєврейським людям. Це ми в курсі.
Також поцікавтесь, хто цю бл*діну трампа привів до влади. Максимум "пожертвувань" (ми називаємо це хабарями) внесли саме євреї. То я маю їх любити? чого трамп не вимагає повернути всі кошти, яке сша витратило на ізраїль? там сума набагато більша. У випадку євреїв американські платники податків спокійні?? лише Україна винна. Бо завинили, що неєвреї.
То це нешановний, дискримінація по расовій ознаці. І має каратися будь-яким законодавством і всіма норм. людьми.
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23.02.2025 21:13 Ответить
то й ви, нешановний, знайте, що прямо зараз в єврейському парламенті 11 депутатів арабів

найбільший внесок в виборчий фонд Трампа зробив Маск - він англо-голандського походження, і ні разу не єврей

Лева Ребета, одного з голов ОУН, вбили не за те що був єврей, а за те що виступав проти ссср

вчи українську історію, невіглас
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23.02.2025 22:04 Ответить
аж 11 арабів?🤣 оце так досягнення!! багато вони там вирішують? може хоч 1 араб на якісь нещасній посаді, не?
а взагалі дивує убогість ж*в. Якщо б я написав, що дивно що українці вибрали білоруса, поляка чи китайця, жоден з них не прибіг опорожнитися і звинуватити мене в анти... Але тут на ровному місці безпричинні звинувачення в анисемитізмі, згадування аж 11 арабів в євр. парламенті і інша маячня. У вас хвора психіка, коли ви бачите те, чого немає.
Але коли ви геноцидите інших, то то ок, бо вам можна. Голодомор і титульну націю, що була причетна до цього і за дивним збігом обставин досі його не визнала, вам ніколи не простять.
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23.02.2025 22:39 Ответить
скільки громадян Ізраїлю тебе геноцидили, невіглас ?

я - українець, просто коли бачу дурню - відписую
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23.02.2025 23:07 Ответить
Що ти робило з серпня 2021, коли получило перше з 52х повідомлень про напад?
Знаємо... знаємо)))

Війна, яку неможливо було уникнути: Гучна правда про підготовку до війни! | ПЕРЕД ГРОЗОЮ
https://www.youtube.com/watch?v=YMGrwcyNiug&t=9s

Істерика яку варто припинити. Зеленський і Єрмак з букв "ж","о","а","п" слово "щастя" не складуть.
https://www.youtube.com/watch?v=euxO2f9CZi8&t=7s
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23.02.2025 19:28 Ответить
зеленський все вірно каже-піддержую
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23.02.2025 19:29 Ответить
ZVO - ху..ло
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23.02.2025 19:35 Ответить
Трудавой калєктіва адабряєт...
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23.02.2025 20:12 Ответить
Вові потрібно ,у Вови вибори, у Вовм рейтинг. Тому Вова і балакає і "толкаєт рєчі",бо рейтинг ...
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23.02.2025 19:30 Ответить
Із-за рейтингів гнида і Залужного зняла. Бо рейтинги - понад усе!
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23.02.2025 19:38 Ответить
100% !
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23.02.2025 19:42 Ответить
зараз тільки кацапам і кацапоїдам вигідний розбрат...
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23.02.2025 20:00 Ответить
"Здєлаєм сібя іщо раз!"
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23.02.2025 20:11 Ответить
Значить кацапи надоумили зє на "висилку" Залужного, на кримінальні справи проти генералів Марченка, Кривоноса, Павловського, полковника Червінського, на цензуру ЗМІ, на прессинг і так звані "санкції" проти опозиції, на звільнення 16 генералів і т.д. і т. п. , на дебільну, як зовнішню так і на внутрішню політику ...
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23.02.2025 20:11 Ответить
в житті складніше ніж пук з дивану. так само такі ж обригували Пороха в 19му..
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23.02.2025 21:12 Ответить
Запрошую тебе до мого дивану понюхать, був "пук" чи ні і професійно оцінити запах.
Порошенка я не міг ,як ти пишеш "обригувати" по одній простій причині - агітував за нього та за його партію, так як являюся членом партії "Європейська Солідарність" та волонтерю від ГО "Справа Громад" разом з Порошенком та орднодумцями.
Ти мамаша, не маніпулювала б і не навішувала б "ярликів" на право і на ліво.
Спілкуватись з тобою більш не буду, бо в мене правило - З бидлом не спілкуватися! -
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23.02.2025 21:28 Ответить
Інтелігентна людина, крім бидла, незнайомих не обзиває так за іншу точку зору. це притаманно кацапоїдному менталу..
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24.02.2025 09:25 Ответить
Інтелігентна людина, крім бидла, незнайомим про ніж пук не написала б...
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24.02.2025 11:20 Ответить
Це добре чи погано?
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23.02.2025 19:31 Ответить
Сподіваюсь що наші так за#буть американців переговорами що в підсумку Трамп буде нам винен копалин на 500млрд $ на території США ))
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23.02.2025 19:33 Ответить
але ж ботів кацапських сьогодні зашкалює
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23.02.2025 19:34 Ответить
Зелю вихваляють, як царя свого.
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23.02.2025 19:36 Ответить
Смаргадового ботнявого лайна теж
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23.02.2025 19:39 Ответить
Словам доверия нет, посмотрим что там в подписанном документе будет... Если конечно, не засекретят его.
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23.02.2025 19:34 Ответить
Я все думаю, чому це воно сьогодні розбазікалося, хто дозволив?
А потім згадав, що єрмак та Свириденко сьогодні проведуть новий раунд переговорів з американськими партнерами,виходить,що "смотрящій" від ФСБ відбув на перемовини, а цьому базікалу дали мікрофон, увімкнули камеру і насипали в тарілку білого борошна.
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23.02.2025 19:34 Ответить
Вчора був пік його активності на Цензорі.
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24.02.2025 08:58 Ответить
тупіше президента як Трамп ще не було в США
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23.02.2025 19:35 Ответить
а він лиш бізнесмен й криша команди 20 найбагатших корпорацій з силіконової долини , тимчасово перехід до їхнього захоплення країни
Послухайте оце
Часть I: Кукловоды Трампа / Тайные Коды политики администрации США /№906/ Юрий Швец
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23.02.2025 19:43 Ответить
Як сказать, як сказать. В тупого почали б все розтягувати всі кому не ліньки, а Трамп тягне все в американську "торбу". Зондує Канаду, Панаму, Гренландію, а дивись "розумного" зє "розведе" на 500 лярдів корисних копалин, та і апетит приходить під час обіду ...
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23.02.2025 19:47 Ответить
чому це не було? зенелох туди ж їздив
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23.02.2025 19:48 Ответить
Зе vs Trump
1 : 0
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23.02.2025 19:48 Ответить
Як казав Вольтер: "Не кажи гоп, якщо рило в пушку"
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23.02.2025 20:16 Ответить
499
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23.02.2025 20:10 Ответить
@ В той час, як Трамп вимагає від України $500 млрд., фондовий ринок США за один день здувся на $970 млрд.

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23.02.2025 20:13 Ответить
хай спочиває з миром!
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23.02.2025 20:43 Ответить
«… в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні»…
То есть результат в пользу Украины не важен , главное создать видимость лишь бы какого мирного урегулирования ? …
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23.02.2025 20:55 Ответить
 
 