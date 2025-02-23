США и Украина больше не говорят о создании фонда на $500 миллиардов - Зеленский

В рамках экономического соглашения между Украиной и США по полезным ископаемым больше не рассматривается создание фонда на 500 миллиардов долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

"В последнем формате договора 500 у нас нет уже. Мы уже не рассматриваем 500 миллиардов", - подчеркнул глава государства.

По его словам, если бы Украина согласилась на сумму 500 миллиардов долларов, это могло бы создать прецедент для других стран претендовать на совладение в фондах.

"Если бы мы признали долг, несмотря на то было бы 500 миллиардов, или 5 млрд. Страны Европы могли бы сказать: "Мы также давали деньги и мы хотим быть совладельцами того или иного фонда". Поэтому я и говорю, что мы не признаем долг, его не будет", - пояснил Зеленский.

Читайте: Попросил разобраться, - Зеленский об условиях для военных, которые пошли в армию до появления "контракта 18-24"

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский больше не колеблется по соглашению об ископаемых, ожидаем, что оно будет подписано на следующей неделе, - Уиткофф