США и Украина больше не говорят о создании фонда на $500 миллиардов - Зеленский
В рамках экономического соглашения между Украиной и США по полезным ископаемым больше не рассматривается создание фонда на 500 миллиардов долларов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.
"В последнем формате договора 500 у нас нет уже. Мы уже не рассматриваем 500 миллиардов", - подчеркнул глава государства.
По его словам, если бы Украина согласилась на сумму 500 миллиардов долларов, это могло бы создать прецедент для других стран претендовать на совладение в фондах.
"Если бы мы признали долг, несмотря на то было бы 500 миллиардов, или 5 млрд. Страны Европы могли бы сказать: "Мы также давали деньги и мы хотим быть совладельцами того или иного фонда". Поэтому я и говорю, что мы не признаем долг, его не будет", - пояснил Зеленский.
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.
Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".
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он румуни обирали німця Йоганіса в Президенти, батьки Президентів США Джеферсона та Лінкольна були євреями, батько британського прем'єр-міністра Дізраелі був євреєм, колишній прем'єр-міністр Франції Андре Блюм єврей, ******** Президент Мексики Шейнбаум єврейка, ******** прем'єр-міністр росії мішустін, колишній Президент Латвії Левіц, колишній Президент і прем'єр-міністр Перу Педро Кучинські - всіх їх обирали виходячи з політичних лозунгів а не тому що євреї.
пора вже з антисемітизмом зав'язувати
ах, это другое! кто бы мог подумать!
крім того, скільки євреїв - стільки і точок зору, он і Портніков єврей, і Береза єврей, і Гарі Табах єврей, і Любарскій єврей, і Солонін єврей, і ще купа людей - у всіх різні політичні погляди, навіщо вважати що як єврей то відразу анти-українець ? це просто не відповідає дійсності, дуже багато євреїв допомагають Україні
для того щоб євреї обрали прем'єр-міністром не єврея, хтось має там балотуватися від якоїсь партії
то я відповім "запитанням на запитання" : хто з не євреїв хоче вирішувати проблеми Ізраїлю - а це війна і терористи, га ?
Також поцікавтесь, хто цю бл*діну трампа привів до влади. Максимум "пожертвувань" (ми називаємо це хабарями) внесли саме євреї. То я маю їх любити? чого трамп не вимагає повернути всі кошти, яке сша витратило на ізраїль? там сума набагато більша. У випадку євреїв американські платники податків спокійні?? лише Україна винна. Бо завинили, що неєвреї.
То це нешановний, дискримінація по расовій ознаці. І має каратися будь-яким законодавством і всіма норм. людьми.
найбільший внесок в виборчий фонд Трампа зробив Маск - він англо-голандського походження, і ні разу не єврей
Лева Ребета, одного з голов ОУН, вбили не за те що був єврей, а за те що виступав проти ссср
вчи українську історію, невіглас
а взагалі дивує убогість ж*в. Якщо б я написав, що дивно що українці вибрали білоруса, поляка чи китайця, жоден з них не прибіг опорожнитися і звинуватити мене в анти... Але тут на ровному місці безпричинні звинувачення в анисемитізмі, згадування аж 11 арабів в євр. парламенті і інша маячня. У вас хвора психіка, коли ви бачите те, чого немає.
Але коли ви геноцидите інших, то то ок, бо вам можна. Голодомор і титульну націю, що була причетна до цього і за дивним збігом обставин досі його не визнала, вам ніколи не простять.
я - українець, просто коли бачу дурню - відписую
Знаємо... знаємо)))
Війна, яку неможливо було уникнути: Гучна правда про підготовку до війни! | ПЕРЕД ГРОЗОЮ
https://www.youtube.com/watch?v=YMGrwcyNiug&t=9s
Істерика яку варто припинити. Зеленський і Єрмак з букв "ж","о","а","п" слово "щастя" не складуть.
https://www.youtube.com/watch?v=euxO2f9CZi8&t=7s
Порошенка я не міг ,як ти пишеш "обригувати" по одній простій причині - агітував за нього та за його партію, так як являюся членом партії "Європейська Солідарність" та волонтерю від ГО "Справа Громад" разом з Порошенком та орднодумцями.
Ти мамаша, не маніпулювала б і не навішувала б "ярликів" на право і на ліво.
Спілкуватись з тобою більш не буду, бо в мене правило - З бидлом не спілкуватися! -
А потім згадав, що єрмак та Свириденко сьогодні проведуть новий раунд переговорів з американськими партнерами,виходить,що "смотрящій" від ФСБ відбув на перемовини, а цьому базікалу дали мікрофон, увімкнули камеру і насипали в тарілку білого борошна.
Послухайте оце
Часть I: Кукловоды Трампа / Тайные Коды политики администрации США /№906/ Юрий Швец
1 : 0
То есть результат в пользу Украины не важен , главное создать видимость лишь бы какого мирного урегулирования ? …