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Новости Арест генералов
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Зеленский об аресте генералов за "служебную халатность": погибло большое количество бойцов, нужно разобраться

Зеленский прокомментировал арест генералов

Президент Владимир Зеленский считает целесообразным проведение расследования в отношении генералов, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в воскресенье, 23 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.

Главу государства спросили, не теряется ли доверие к власти из-за уголовного преследования генералов за служебную халатность, приведшую к потере территории в Харьковской области в 2024 году. На что Зеленский ответил:

"Не теряется. Потому что там был вопрос не только территорий. Когда стоит вопрос борьбы за те или иные украинские земли - погибает большое количество людей. На каждом этом километре гибли люди... Там серьезный вопрос. Пусть правоохранительные органы разбираются"...

Зеленский добавил, что с уважением относится к старшему офицерскому составу ВСУ, но когда, по его словам, гибнут солдаты, то за это должно отвечать непосредственное руководство.

"Я не знаю выводов, пусть идет следствие. Но просто сказать "у нас идет война" и закрывать глаза на все, то думаю, что это неправильно", - сказал президент.

Также глава государства рассказал, что на заседании Ставки он поднимал вопрос, были ли эти генералы на передовой.

"Нет, не были. Так какие тогда претензии к тем ребятам, что они куда-то отошли или что-то еще произошло. А у меня претензия, что большое количество (бойцов, - ред.) погибло. Нужно разобраться? Я считаю - нужно",- подытожил президент.

Читайте также: Суд оставил под стражей экс-командира 155 бригады Рюмшина: залог уменьшили до 50 млн грн

Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

А потом работники ГБР снова задержали Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах в деле о прорыве границы на Харьковщине.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Читайте также: Дело о прорыве врага на Харьковщине: экс-командиров ОТГ "Харьков" и ОСГВ "Хортица" Грицкова и Грузевича еще не допрашивали, - ГБР

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) ВСУ (6738) Галушкин Юрий (42) Лапин Илья (37) Горбенко Артур (30)


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Топ комментарии
+72
а за асфальт та травневі шашлики хто відповідати буде ?
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23.02.2025 19:47 Ответить
+69
З тобою в першу чергу потрібно розібратися Вова!!!
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23.02.2025 19:49 Ответить
+51
22 січня ми відзначимо День Соборності України.

Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська.

Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки.

Вакцинуємо переважну більшість населення.

В квітні - відзначимо Великдень.

В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.

І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!"

Ми не панікували. Не піддавались на провокації. Ми були спокійними, сильними і зустрічаємо наступний Новий рік. Без паніки. Без страху. Сподіваюсь - без вірусів. І щиро вірю - без війни. Слава Україні!"

Оманська Гнида 19.01.2022

https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/19/7321021/
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23.02.2025 19:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а за асфальт та травневі шашлики хто відповідати буде ?
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23.02.2025 19:47 Ответить
Резніков+Умеров - МІЛЬЯРДИ КОРУПЦІЇ НЕ ЗБУДОВАНІ ФОРТИФІКАЦІЇ , Камишін ( незроблені дрони, тільки зерно Ахмєтки вивозив - зараз у ОПУ сховав його Єрмак ) - НЕМА ПИТАНЬ СЦКО?
А ЦЕ САМЕ ТІ СУДИ ТА СЛІДЧІ КОТРІ МАЮТЬ ПРАВО ВЕСТИ СПРАВО УРЯДОВЦІВ А НЕ ГЕНЕРАЛІВ!!!
ТАТРОВА ЗНИЩИВ ВІЙСЬКОВІ ОРГАНИ ПРАВОСУДДЯ
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23.02.2025 19:51 Ответить
ТИ ЗНИЩИВ КРАЩИЙ В СВІТІ НА СЬОГОДНІ ГЕНЕРАЛІТЕТ-
Ти нейтралізуєш судами імені Портнова кожного, хто забере в тебе хоч відсоток рейтингу - ТИ УЗУРПАТОР ВЛАДИ =СЛУГА КРЕМЛЯ
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23.02.2025 19:57 Ответить
а чому починають з 2024го???
проскочив 2022й!!!
прем,єр англії, розвідка нато, держсекретар сша, розвідка саш, і накінець сам преидент сша!!!!
по черзі, періодично через тиждень з листопада 2022го казали та наполягали що ***** нападе!!!!!
дослівно сказали що основна ціль Гостомель!!!!! далі Київ.
США озброїли Гостомельську брг всім необжідним, джевелін, земля повітря тощо.
сказали готуватися до нападу і сказали, де, якою дорогою, якими силами буде напад!!!
сказали де робити фортифікації, які мости та шляхи замінувати.
але якийсь ххууй, зробив все навпаки все розмінував і навіть вивів гостомельску бригаду!!!
що призвело до втрати територій та загибелі десятків тисч, якщо не 100000 людей!!!
і якби генерал Залужний виконав наказ та вивів 72 брг з Києва та брг з Харкова то
Київ та Харків булиб втрачені!!!! то чи відповість цей ххууй за загиблих людей???? а генерали, полковники потім.
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23.02.2025 20:38 Ответить
Під керівництвом ,найверховнішого іудИ ,перемогти не реально , він все реально усвідомлював, що витворяв 3 роки з першого дня Зрадників - треба будо знищувати не після Перемоги ( ваша уйня « не начасі» , а за для ПЕРЕМОГИ ! Закон , всіх часів і народів !ЗЕПЕРЕВЕРТЕНЬ, ти поплічник путлера , не тобі кукарекати на військових!
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24.02.2025 00:30 Ответить
В Гостомелі вроді ж десант розгромили. А здали тільки тоді, коли основні сили каців з півночі підійшли.
Та і не вроді - пізніше на аеродромі і навкруги каци назбирали більше трьох сотень своїх "чудо-богатирів" і відправили їх по домівках в комфортабельних боксах 2х1.
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24.02.2025 06:22 Ответить
при деслокації підрозділу частина людей залишається в ППД.
от вони і боронили аеродром.
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24.02.2025 08:19 Ответить
зелені з генералів будуть вибивати компрпомат на Залужного. Головне що їх непокоїть це рейтінг Залужного.
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24.02.2025 08:41 Ответить
тому його і прибрали!!!
останнім часом керівництво партнерів вели переговори з Залужним напряму, без ОПи
бо боялися зливу інфи *****
а перед війною Залужний не виконав багато наказів по передислокації військ,
що не дало можливість захопити найбільші міста України.
і Залужний послухав Дудіна та притормозив вивід бригади з Харкова, який був запланований
саме перед вторгненням.
Дудін зараз сидить!!!!!
а цяй увбень, починає з 2024го, ****!!!
бо якщо почне розслідування з 2021го то доведеться саджати самого себе разом з ОПою,
друзями, однокашниками та компаньйонами.
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24.02.2025 09:40 Ответить
А с Бакановым не пора разобраться? И с котиками Сырского?
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23.02.2025 19:49 Ответить
З тобою в першу чергу потрібно розібратися Вова!!!
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23.02.2025 19:49 Ответить
Так розібратися, щоб усіляким наркоманам і дебілам найближчі 100 років страшно було навіть думати про Гетьманську булаву.
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23.02.2025 19:58 Ответить
22 січня ми відзначимо День Соборності України.

Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська.

Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки.

Вакцинуємо переважну більшість населення.

В квітні - відзначимо Великдень.

В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.

І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!"

Ми не панікували. Не піддавались на провокації. Ми були спокійними, сильними і зустрічаємо наступний Новий рік. Без паніки. Без страху. Сподіваюсь - без вірусів. І щиро вірю - без війни. Слава Україні!"

Оманська Гнида 19.01.2022

https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/19/7321021/
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23.02.2025 19:50 Ответить
Тим самим,відповідальність за арешти генералів взяв на себе.
А за Донбас- не на часі?
Очевидно,то вже інші мають розібратись.
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23.02.2025 19:51 Ответить
В Україні дуже не велика частина людей розуміє, яка небезпека для всього суспільства від такого керування, коли за відмашкою зверху саджають та відпускають. Немає вже ні судової, а ні правоохоронної системи, бо все зруйнована саме завдяки Зе, а те що лишилося, то бутафорія. Саме при Зе ВР перетворилась на кнопкодавів, такого не було ніколи з 91 року
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23.02.2025 19:57 Ответить
Але зелена скотина виявилась настільки тупою, що за 3 роки ************* не змогла як слід здати Україну, і кацапи замість Кіевзатридня, на четверту річницю війни штурмують на віслюках село в Донецькій області, кладучи півметровий шар своїх дохляків за собою.
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23.02.2025 20:04 Ответить
Ні, перепрошую, вони дуже зацято взялися здавати Україну ще з 2019. Але основа економіки і армії,, закладена Порохом, виявилася настільки стійкою, що їм не вистачило цих 3х років і тоді на допомогу прийшло *****. Але й майже всі наші люди, своїм волонтерством і донатами, виявилися не по зубах ***** і зе*****. То тепер ще треба цього дегенерата якось позбутися. Воно сьогодні збрехало у відповіді на запитання: Чи може воно піти з посади заради Перемоги України? - Сказало: так. То треба в це вчипитися і не відпускати поки не піде!!!
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23.02.2025 20:13 Ответить
Цілком згоден,лише маленька поправка: немає нічого випадкового,все згідно проекту сн,розробленого,самі знаєте де.
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23.02.2025 20:19 Ответить
Був час перед війною, зараз війна...Є слова і є дії...
Українці пом'ятають все і всіх!
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23.02.2025 19:54 Ответить
Чому б і ні?
Якщо ті генерали перестали фінансувати ракетно-артилерійські програми,
якщо проігнорували неодноразові попередження зарубіжних розвідок про повномасштабне вторгнення,
якщо ті генерали розмінували північ та південь,
якщо генерали притягли на керуючі посади в СБУ баканова, та чотирьох агентів-заступників літінанта вані,
якщо замість посилення ЗСУ почали по-суті роззброєння,
якщо замість фінансування оборони почали стелити асфальт на всіх напрямках наступу окупантів,
якщо, якщо, якщо ,то чому б і ні? Так вова?
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23.02.2025 19:56 Ответить
Воно хоч розуміє, що підписує власний вирок з тими ж самими формулюваннями? От тільки кількість жерт та зданих територій у вироку цьому /censored/ буде в десятки чи, навіть, десяткі тисяч разів більші! Тому воно (точніше - дєрьмак) зубами, кігтями, членом, смертями українців буде триматися за владу до останнього. А потім воно для того ж дєрьмака і тих самих 5-6 менеджерів, які ніде підписів не ставили, стане цапом-відбувайлом з кількома пожиттєвими, а дєрьмаківська шобла втече з награбованим.
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23.02.2025 19:57 Ответить
Давай розбиратися:
Війна, яку неможливо було уникнути: Гучна правда про підготовку до війни! | ПЕРЕД ГРОЗОЮ
https://www.youtube.com/watch?v=YMGrwcyNiug&t=9s

Істерика яку варто припинити. Зеленський і Єрмак з букв "ж","о","а","п" слово "щастя" не складуть.
https://www.youtube.com/watch?v=euxO2f9CZi8&t=35s

)))))))
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23.02.2025 20:06 Ответить
На будь-якій війні солдати гинуть..... Ухилянти- ні....
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23.02.2025 20:07 Ответить
прям біда з цими реєстраціями
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23.02.2025 20:08 Ответить
У хенералів є потужний командарм, Верховний фельдмаршал, умивальників начальник і мочалок командір. І як благородний офіцер ( чи хто там він) повинен провину розділити. Він же із благородних, не лох скоморох підзаборний?
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23.02.2025 20:09 Ответить
майже три роки пройшло з тих пір, коли рєзвілісь у турборежимі "розміннєтчики чонгарів" через яких загинуло реально десятки тисяч військових та цивільних - а з боку зеленської влади - тиша з цього приводу - мабуть реально стрьомно вийти на самого себе Найвеличнівшивого-Підєрмацького - тому зєлєнскім портново-татаровцям краще тягати по судах-в'язницях тих генералів, хто намагався виправляти прой.би зєлєнської влади...
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23.02.2025 20:10 Ответить
Про арешти і покарання кричить вже кожна бригада.Бо чим далі війна тим наче ще більше стає цього ком лайна яке гробить людей і по шиї в корупції
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23.02.2025 20:13 Ответить
наступного дня після повномасштабного вторгнення, вся ця буковельська зграя, у повному складі, мала бути заарештована, пі3жені і притягнута до кримінальної відповідальності.
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23.02.2025 20:15 Ответить
Первісна мова типу «потрібно розібратися» звучить як дитяча лексика.
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23.02.2025 20:15 Ответить
интересно, а "дбр" - были на передовой? на месте посмотреть, поспрашивать. есть ли у них профильное образование? а то помнится "клистроны" кто-то снял (тем самым, совершив крупную диверсию) и никого за это с конфискацией не посадили, вероятно потому что "свои" диверсанты. и зачем им "броня" от мобилизации, если они военными вопросами занимаются - наоборот, пусть на передке всякие бракованные мины и яйца по 17 смотрят.
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23.02.2025 20:20 Ответить
То може спочатку заарештуєм зеленського, за службову недбалість??? Бо нереагування на попередження всіх розвідок (закордонних та своїх) привело до загибелі сотень тисяч українців…
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23.02.2025 20:24 Ответить
Яка ж паскуда
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23.02.2025 20:24 Ответить
гидота зелена гундоса
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23.02.2025 20:25 Ответить
Генерали, що мовчки виконували злочинні накази верховного зрадника, тепер мають відповідати. Решта була звільнена і не постраждає. Яка, не яка справедливість.
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23.02.2025 20:29 Ответить
Загинули сотні тисяч мирних і військових завдяки тебі, чмо тупориле.
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23.02.2025 20:33 Ответить
Який цинізм у цих заявах найвеличнішого...спершу хай дасть відповідь чи були оборонні споруди на тому напрямку..?!
І хто їх мав побудувати...замість "найкращих у світі доріг"...?!!!
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23.02.2025 20:35 Ответить
хто їх назначав а що з бакановим алло османський ішак
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23.02.2025 20:46 Ответить
А скільки українців загинуло і скільи було окуповано нашої землі через дії зе-команди перед і на початку вторгнення кацапів?!
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23.02.2025 20:48 Ответить
Господи , дай побачити, коли його виведуть у прямому ефірі в браслетах. І щоб питання йому вже задавали не медіаповії, а компетентні органи.
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23.02.2025 20:51 Ответить
а за недбалість баканова скільки людей загинуло ?
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23.02.2025 20:58 Ответить
Этот ***** не виноват,никому ничего не должен.
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23.02.2025 21:20 Ответить
Він же вимагав подвигів. Він же не забезпечував військо. Але винні генерали
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23.02.2025 21:25 Ответить
Яке тільки мудило.За " просрану"підготовку до широкомасштабного вторгнення ти і все твоє шобло повинні бути заарештовані за державну зраду.За загибель десятків,якщо не сотні тисяч українців,ти як гарант,перший будеш відповідати.За південь,за Маріуполь,за Бучу,за Ірпінь,за Ізюм,за Бахмут і др.За асфальт і ракети,за смартфони і мільярд дерев.
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23.02.2025 21:36 Ответить
Більше аніж Содоль своїми недолугими рішеннями ніхто не вбив, а він на свободі, його звільнено із ЗСУ 14 жовтня за рішенням ВЛК.
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23.02.2025 21:36 Ответить
Оскільки загинуло від москальських окупантів і з вини Верховного головнокомандуючого Зеленського багато тисяч Українців - Зеленського потрібно заарештувати і судити.
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23.02.2025 21:37 Ответить
Потрібно розібратись, хто це там позакривав всі оборонні програми, відвів війська, та розмінував Чонгар, поки Найвеличніший катався на лижах, та в Оман літав.
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23.02.2025 22:01 Ответить
Генерал Марченко розказує....
Нехай почитає,який жах генерал пройшов через'дбр.
А оно байки розказує на прес-конфі.
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23.02.2025 22:12 Ответить
а рєзніков з яйцями по 17 грн (і не тільки)?
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23.02.2025 22:41 Ответить
Пора.
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23.02.2025 23:34 Ответить
А Содоль як себе почуває? До нього у правоохоронних органів немає запитань?
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23.02.2025 23:37 Ответить
Тут головне щоб ця зелена гн!д@ не вийшла на себе. Там достатньо тільки Чонгара на передодні війни буде, щоб засудити цю зелену гидоту довічно.
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24.02.2025 00:24 Ответить
Звісно що винне керівництво! А хто в нас головнокомандувач? Не тільки воїни загинули, а ще й цивільні! Згадайте Маріуполь! Хто обіцяв шашлики? Хто повинен відповісти?
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24.02.2025 02:37 Ответить
Зе! Курва-срака ти обдовбана!
Це ЧЕРЕЗ ТЕБЕ, таскудо ти кончена, загинули вже СОТНІ ТИСЯЧ УКРАЇНЦІВ!

Саме через тебе, Зе, рузня парадом пройшла весь південь з розмінованого ТОБОЮ, під твої "шаттлы", Чонгару ЗА ОДИН ДЕНЬ до Урзуфа під самісіньким Мариуполем! І за ДВА дні обійшли Миколаїв ДО Вознесенська!
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24.02.2025 04:02 Ответить
ЗЄлю - ГЕТЬ!

Конгрессвумен Тейлор Грин призвала Зеленского уйти в отставку после его пресс-конференции.

«Зеленский заявил, что уйдет в отставку ради мира и членства в НАТО.

Маленький диктатор должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и справедливые выборы».
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24.02.2025 04:22 Ответить
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24.02.2025 04:23 Ответить
Зовсім скоро будуть арешти за "службову недбалість" і по здачі півдня.
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24.02.2025 05:33 Ответить
Що там ,підар зелений , по справі Шеремета , розібрався вже?
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24.02.2025 06:23 Ответить
По Антоненку одному,в справі якого брав участь,вартує крим.справи.
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24.02.2025 13:15 Ответить
Навіщо це базікання взагалі слухати,Україна все вислухає після закінчення цього страхіття і дай Боже,щоб до влади прийшли УКРАЇНЦІ,тоді і буде встановлено хто і що!! А поки, чекаємо і робимо все, хто що може для перемоги. І не дай Боже,знову вибрати популістів(Арестович і інші),а вибрати прагматиків і патріотів. Як-би наші виборці не лінились прочитати підноготню кандидата і лише потім зробити вибір,не так як завжди,що подобається мені його фізіономія,чи його дружина,чи шашлики обіцяні,чи гречка,чи .........,а потім плачемо гіркими сльозами!!!!
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24.02.2025 14:28 Ответить
Війна ще не закінчилась (і не факт що закінчиться в цьому році), а репресії військових вже почались...
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27.02.2025 19:57 Ответить
В першу чергу відповідальність за належну підготовку країни до оборони несе сам найверховніший.І як можуть невійськові слідчі провадити слідчі дії проти військових?
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27.03.2025 07:18 Ответить
 
 