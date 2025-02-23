Зеленский об аресте генералов за "служебную халатность": погибло большое количество бойцов, нужно разобраться

Президент Владимир Зеленский считает целесообразным проведение расследования в отношении генералов, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в воскресенье, 23 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.

Главу государства спросили, не теряется ли доверие к власти из-за уголовного преследования генералов за служебную халатность, приведшую к потере территории в Харьковской области в 2024 году. На что Зеленский ответил:

"Не теряется. Потому что там был вопрос не только территорий. Когда стоит вопрос борьбы за те или иные украинские земли - погибает большое количество людей. На каждом этом километре гибли люди... Там серьезный вопрос. Пусть правоохранительные органы разбираются"...

Зеленский добавил, что с уважением относится к старшему офицерскому составу ВСУ, но когда, по его словам, гибнут солдаты, то за это должно отвечать непосредственное руководство.

"Я не знаю выводов, пусть идет следствие. Но просто сказать "у нас идет война" и закрывать глаза на все, то думаю, что это неправильно", - сказал президент.

Также глава государства рассказал, что на заседании Ставки он поднимал вопрос, были ли эти генералы на передовой.

"Нет, не были. Так какие тогда претензии к тем ребятам, что они куда-то отошли или что-то еще произошло. А у меня претензия, что большое количество (бойцов, - ред.) погибло. Нужно разобраться? Я считаю - нужно",- подытожил президент.

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Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

А потом работники ГБР снова задержали Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах в деле о прорыве границы на Харьковщине.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

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