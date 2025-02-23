Зеленский об аресте генералов за "служебную халатность": погибло большое количество бойцов, нужно разобраться
Президент Владимир Зеленский считает целесообразным проведение расследования в отношении генералов, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в воскресенье, 23 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.
Главу государства спросили, не теряется ли доверие к власти из-за уголовного преследования генералов за служебную халатность, приведшую к потере территории в Харьковской области в 2024 году. На что Зеленский ответил:
"Не теряется. Потому что там был вопрос не только территорий. Когда стоит вопрос борьбы за те или иные украинские земли - погибает большое количество людей. На каждом этом километре гибли люди... Там серьезный вопрос. Пусть правоохранительные органы разбираются"...
Зеленский добавил, что с уважением относится к старшему офицерскому составу ВСУ, но когда, по его словам, гибнут солдаты, то за это должно отвечать непосредственное руководство.
"Я не знаю выводов, пусть идет следствие. Но просто сказать "у нас идет война" и закрывать глаза на все, то думаю, что это неправильно", - сказал президент.
Также глава государства рассказал, что на заседании Ставки он поднимал вопрос, были ли эти генералы на передовой.
"Нет, не были. Так какие тогда претензии к тем ребятам, что они куда-то отошли или что-то еще произошло. А у меня претензия, что большое количество (бойцов, - ред.) погибло. Нужно разобраться? Я считаю - нужно",- подытожил президент.
Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года
Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.
125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.
21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.
22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.
А потом работники ГБР снова задержали Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах в деле о прорыве границы на Харьковщине.
Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.
Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
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А ЦЕ САМЕ ТІ СУДИ ТА СЛІДЧІ КОТРІ МАЮТЬ ПРАВО ВЕСТИ СПРАВО УРЯДОВЦІВ А НЕ ГЕНЕРАЛІВ!!!
ТАТРОВА ЗНИЩИВ ВІЙСЬКОВІ ОРГАНИ ПРАВОСУДДЯ
Ти нейтралізуєш судами імені Портнова кожного, хто забере в тебе хоч відсоток рейтингу - ТИ УЗУРПАТОР ВЛАДИ =СЛУГА КРЕМЛЯ
проскочив 2022й!!!
прем,єр англії, розвідка нато, держсекретар сша, розвідка саш, і накінець сам преидент сша!!!!
по черзі, періодично через тиждень з листопада 2022го казали та наполягали що ***** нападе!!!!!
дослівно сказали що основна ціль Гостомель!!!!! далі Київ.
США озброїли Гостомельську брг всім необжідним, джевелін, земля повітря тощо.
сказали готуватися до нападу і сказали, де, якою дорогою, якими силами буде напад!!!
сказали де робити фортифікації, які мости та шляхи замінувати.
але якийсь ххууй, зробив все навпаки все розмінував і навіть вивів гостомельску бригаду!!!
що призвело до втрати територій та загибелі десятків тисч, якщо не 100000 людей!!!
і якби генерал Залужний виконав наказ та вивів 72 брг з Києва та брг з Харкова то
Київ та Харків булиб втрачені!!!! то чи відповість цей ххууй за загиблих людей???? а генерали, полковники потім.
Та і не вроді - пізніше на аеродромі і навкруги каци назбирали більше трьох сотень своїх "чудо-богатирів" і відправили їх по домівках в комфортабельних боксах 2х1.
от вони і боронили аеродром.
останнім часом керівництво партнерів вели переговори з Залужним напряму, без ОПи
бо боялися зливу інфи *****
а перед війною Залужний не виконав багато наказів по передислокації військ,
що не дало можливість захопити найбільші міста України.
і Залужний послухав Дудіна та притормозив вивід бригади з Харкова, який був запланований
саме перед вторгненням.
Дудін зараз сидить!!!!!
а цяй увбень, починає з 2024го, ****!!!
бо якщо почне розслідування з 2021го то доведеться саджати самого себе разом з ОПою,
друзями, однокашниками та компаньйонами.
Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська.
Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки.
Вакцинуємо переважну більшість населення.
В квітні - відзначимо Великдень.
В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.
І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!"
Ми не панікували. Не піддавались на провокації. Ми були спокійними, сильними і зустрічаємо наступний Новий рік. Без паніки. Без страху. Сподіваюсь - без вірусів. І щиро вірю - без війни. Слава Україні!"
Оманська Гнида 19.01.2022
https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/19/7321021/
А за Донбас- не на часі?
Очевидно,то вже інші мають розібратись.
Українці пом'ятають все і всіх!
Якщо ті генерали перестали фінансувати ракетно-артилерійські програми,
якщо проігнорували неодноразові попередження зарубіжних розвідок про повномасштабне вторгнення,
якщо ті генерали розмінували північ та південь,
якщо генерали притягли на керуючі посади в СБУ баканова, та чотирьох агентів-заступників літінанта вані,
якщо замість посилення ЗСУ почали по-суті роззброєння,
якщо замість фінансування оборони почали стелити асфальт на всіх напрямках наступу окупантів,
якщо, якщо, якщо ,то чому б і ні? Так вова?
Війна, яку неможливо було уникнути: Гучна правда про підготовку до війни! | ПЕРЕД ГРОЗОЮ
https://www.youtube.com/watch?v=YMGrwcyNiug&t=9s
Істерика яку варто припинити. Зеленський і Єрмак з букв "ж","о","а","п" слово "щастя" не складуть.
https://www.youtube.com/watch?v=euxO2f9CZi8&t=35s
)))))))
І хто їх мав побудувати...замість "найкращих у світі доріг"...?!!!
Нехай почитає,який жах генерал пройшов через'дбр.
А оно байки розказує на прес-конфі.
Це ЧЕРЕЗ ТЕБЕ, таскудо ти кончена, загинули вже СОТНІ ТИСЯЧ УКРАЇНЦІВ!
Саме через тебе, Зе, рузня парадом пройшла весь південь з розмінованого ТОБОЮ, під твої "шаттлы", Чонгару ЗА ОДИН ДЕНЬ до Урзуфа під самісіньким Мариуполем! І за ДВА дні обійшли Миколаїв ДО Вознесенська!
Конгрессвумен Тейлор Грин призвала Зеленского уйти в отставку после его пресс-конференции.
«Зеленский заявил, что уйдет в отставку ради мира и членства в НАТО.
Маленький диктатор должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и справедливые выборы».