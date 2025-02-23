Украине и России следует сосредоточиться на достижении мирного соглашения, - Хегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Украине и России следует концентрироваться на достижении мирного соглашения вместо выяснения, кто виноват и кто на самом деле является диктатором.

Об этом он сказал в эфире программы Sunday with Shannon Bream на телеканале FOX News, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Хегсета, благодаря позиции президента США Дональда Трампа стороны приблизились к миру "ближе, чем когда-либо прежде". Он заявил, что президент Трамп стремится к миру и все усилия со стороны США сейчас сосредоточены на том, чтобы наладить диалог между Украиной и Россией для подписания будущего мирного соглашения.

Глава Пентагона отметил, что это отличает Трампа "от президентов Обамы и Байдена".

Отвечая на вопрос ведущей о том, должны ли США публично заявлять, кто является агрессором и диктатором в этой войне, Хегсет сказал:

"Мы заявляли это много раз. Это не безумное утверждение - было вторжение в Украину. Это предыдущая администрация сказала - незначительное вторжение, и Путин воспринял это как сигнал слабости и вторгся".

Читайте также: Путин готовится объявить о "победе" в войне против Украины, несмотря на реальное положение дел, - Хегсет

В ответ на вопрос ведущей о том, кто является военным преступником, Хегсет ответил, что не в этом заключается работа министра обороны США. Он заявил, что "выяснять, кто что совершил и кто является диктатором, а кто нет - это "бесполезно и непродуктивно", а вместо этого, по словам Хегсета, стоит сосредоточиться на переговорах для достижения мира.

Он также добавил, что непосредственно не приобщен к переговорам, но заверил, что "будет делать все от себя зависящее в следованию лидерства президента Трампа на этом пути".

Напоследок американский министр добавил, что военных США "не будет на территории Украины".

Читайте также: Мы внесли реализм, чтобы стимулировать переговоры по войне в Украине, - глава Пентагона Хегсет