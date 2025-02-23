Великий день для Германии, - Трамп поздравил блок Мерца с победой на выборах
Президент США Дональд Трамп поздравил консервативный блок Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца с победой на досрочных выборах в Бундестаг в Германии.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
"Похоже, консервативная партия в Германии победила на очень больших и долгожданных выборах. Как и в США, народ Германии устал от нездоровой повестки дня, особенно в энергетике и иммиграции, которая преобладала в последние годы", - заявил глава Белого дома.
Он заявил, что это "великий день для Германии и Соединенных Штатов" "под руководством джентльмена по имени Дональд Трамп".
"Поздравляю всех - впереди много побед!", - добавил американский лидер.
Выборы в Бундестаг в Германии
Напомним, что на досрочных выборах в Бундестаг, которые состоялись в воскресенье, 23 февраля, лидирует консервативный блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), который набирает 29% голосов избирателей. Христианско-демократический союз возглавляет Фридрих Мерц.
На втором месте - ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - с 19,5 %. Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца на третьем месте с результатом 16%. Леволиберальная партия "Союз-90/Зеленые" набирает 13,5%.
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Это больше похоже на поздравления для АдГ, видимо тексты забыли поменять...
персонажі, які кажуть про себе в третій особі викликають неабиякий інтерес у психіатрів
.
а Трамп привітав Мерца , цікаво
санітарів в Білий Дім !
Так вип'ємо щоб у нього все вдалося!
P.S. Ще й КапсЛок залип. Перманентно.
На другомі місці - ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) - з 19,5 %.
Соціал-демократична партія чинного канцлера Олафа Шольца на третьому місці з результатом 16%.
Ліволіберальна партія "Союз-90/Зелені" набирає 13,5%.
Ліва партія отримує 8,5%,
лівопопулістська політсила "Союз Сари Вагенкнехт" (ССВ) - 4,7%,
ліберальна Вільна демократична партія (ВДП) - 4,9%.
Джерело: https://censor.net/ua/n3537480