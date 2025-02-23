Великий день для Германии, - Трамп поздравил блок Мерца с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп поздравил консервативный блок Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца с победой на досрочных выборах в Бундестаг в Германии.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"Похоже, консервативная партия в Германии победила на очень больших и долгожданных выборах. Как и в США, народ Германии устал от нездоровой повестки дня, особенно в энергетике и иммиграции, которая преобладала в последние годы", - заявил глава Белого дома.

Он заявил, что это "великий день для Германии и Соединенных Штатов" "под руководством джентльмена по имени Дональд Трамп".

"Поздравляю всех - впереди много побед!", - добавил американский лидер.

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Выборы в Бундестаг в Германии

Напомним, что на досрочных выборах в Бундестаг, которые состоялись в воскресенье, 23 февраля, лидирует консервативный блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), который набирает 29% голосов избирателей. Христианско-демократический союз возглавляет Фридрих Мерц.

На втором месте - ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - с 19,5 %. Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца на третьем месте с результатом 16%. Леволиберальная партия "Союз-90/Зеленые" набирает 13,5%.

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