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Великий день для Германии, - Трамп поздравил блок Мерца с победой на выборах

Трамп отреагировал на результаты выборов в Германии

Президент США Дональд Трамп поздравил консервативный блок Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца с победой на досрочных выборах в Бундестаг в Германии.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"Похоже, консервативная партия в Германии победила на очень больших и долгожданных выборах. Как и в США, народ Германии устал от нездоровой повестки дня, особенно в энергетике и иммиграции, которая преобладала в последние годы", - заявил глава Белого дома.

Он заявил, что это "великий день для Германии и Соединенных Штатов" "под руководством джентльмена по имени Дональд Трамп".

"Поздравляю всех - впереди много побед!", - добавил американский лидер.

Трамп поздравил Мерца

Читайте также: Мы не ищем свободы и мира на коленях у Путина, - Мерц отверг сотрудничество с ультраправой "АдН"

Выборы в Бундестаг в Германии

Напомним, что на досрочных выборах в Бундестаг, которые состоялись в воскресенье, 23 февраля, лидирует консервативный блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), который набирает 29% голосов избирателей. Христианско-демократический союз возглавляет Фридрих Мерц.

На втором месте - ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - с 19,5 %. Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца на третьем месте с результатом 16%. Леволиберальная партия "Союз-90/Зеленые" набирает 13,5%.

Читайте также: Моим приоритетом будет укрепление Европы, чтобы достичь независимости от США, - Мерц

Автор: 

выборы (24765) Германия (7106) Трамп Дональд (5855)


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Топ комментарии
+24
Як і в США, народ Німеччини втомився від нездорового порядку денного, особливо в енергетиці та імміграції, який переважав впродовж останніх років

Это больше похоже на поздравления для АдГ, видимо тексты забыли поменять...
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23.02.2025 23:08 Ответить
+23
Та плять , що він меле ? Він що забув що ми ж з ним домовлялися підтримувати АдН . ??
.
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23.02.2025 23:12 Ответить
+18
Трохи Донні поспішив з поздоровленнями. Мерц вже його, та США загалом, політично виважено, культурно та ввічливо послав на .....
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23.02.2025 23:13 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Як і в США, народ Німеччини втомився від нездорового порядку денного, особливо в енергетиці та імміграції, який переважав впродовж останніх років

Это больше похоже на поздравления для АдГ, видимо тексты забыли поменять...
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23.02.2025 23:08 Ответить
Консерватори все же не меркелевская , а хйло башляет крапйних- в этот раз они с Маском продули -с их нацимтами никто не идет в коалицию
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23.02.2025 23:11 Ответить
Ви уявляєте скільки бабла вкинув маск у фашистську партію німців? А пуйло? І все таки обгадились!!! Радість у короля фальшииива)))
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23.02.2025 23:17 Ответить
так але адг набрали в 3 рази більше голосів ніж минулого разу. З такою динамікою наступна перемога буде за адг
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23.02.2025 23:37 Ответить
Не буде. Це їх максимум. Далі буде тільки менше.
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23.02.2025 23:49 Ответить
Треба просто згадати про антинацистське законодавство Німеччини і просто прикрити ту партєйку через суд...
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24.02.2025 00:27 Ответить
Маск додавився своїм Х агітувати за нацистів- військові Німеччини прийняли рішення не користуватися Х
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24.02.2025 00:14 Ответить
Він (трамп) заявив, що це "великий день для Німеччини та Сполучених Штатів" "під керівництвом джентльмена на ім'я Дональд Трамп".

персонажі, які кажуть про себе в третій особі викликають неабиякий інтерес у психіатрів
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24.02.2025 02:28 Ответить
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23.02.2025 23:09 Ответить
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23.02.2025 23:11 Ответить
Я під столом… Мерц виграв під керівництвом «джентельмена по імені Д. дж. Трамп»! Ах ти жстарий ******** віслюк!
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23.02.2025 23:12 Ответить
Та плять , що він меле ? Він що забув що ми ж з ним домовлялися підтримувати АдН . ??
.
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23.02.2025 23:12 Ответить
Маск профінансував партію АдН) - з 19,5 %.
а Трамп привітав Мерца , цікаво
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23.02.2025 23:21 Ответить
там вони обидва генератори дурні один за віком другий за речовинами котрі він вживав
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23.02.2025 23:29 Ответить
😂😂😂+++
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23.02.2025 23:34 Ответить
У дракона дві голови, які мелють різне !
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23.02.2025 23:34 Ответить
Трохи Донні поспішив з поздоровленнями. Мерц вже його, та США загалом, політично виважено, культурно та ввічливо послав на .....
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23.02.2025 23:13 Ответить
Старий придурок скоро від своєї величі примусить челядь своє гуно їсти і кричати «віват король»!
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23.02.2025 23:15 Ответить
Він (трамп) заявив, що це "великий день для Німеччини та Сполучених Штатів" "під керівництвом джентльмена на ім'я Дональд Трамп".

санітарів в Білий Дім !
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24.02.2025 02:30 Ответить
мускус он може 2.3 лями держслужбовців скоротити.
Так вип'ємо щоб у нього все вдалося!
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23.02.2025 23:18 Ответить
А може і ні. Якщо його указ визнають незаконним.
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24.02.2025 00:26 Ответить
Дружня партія з ЄС в Україні .
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23.02.2025 23:19 Ответить
**********. (с)

P.S. Ще й КапсЛок залип. Перманентно.
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23.02.2025 23:21 Ответить
Яке ж воно кончене та пихате, руде чмо!
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23.02.2025 23:23 Ответить
Цкк, судячи з тексту він же реально готував поздоровлення для фашиків з АфД...
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23.02.2025 23:23 Ответить
А Хайль гітлер! прибрали з тексту ?
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23.02.2025 23:35 Ответить
********, це він АдГ поздоровляв?
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23.02.2025 23:36 Ответить
А Маск з їб@лом Мільчакова, кацапа рашиста нікого не поздравив?
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23.02.2025 23:37 Ответить
він такий невіглас, що по ходу не зрозумів що виграли не фашики і у Мерца була інша програма))
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23.02.2025 23:49 Ответить
Ну виграли не фашики, але ХДС - це таки консервативна сила, хоча і більше право-центристська. Християнські демократи як-не-як...
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24.02.2025 00:28 Ответить
Все він добре розуміе. Йому головне щоб не ліваки.
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24.02.2025 00:35 Ответить
Це тактика трампа. В будь-якій ситуації оголошувати себе переможцем
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23.02.2025 23:51 Ответить
Може найвеличнішого трохи прижмуть, щоб не закривався сильно
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24.02.2025 00:17 Ответить
А чего ж він маска посилав , щоб агітувати за адн ? Руда хвойда.
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24.02.2025 01:28 Ответить
Маск, скажи своему старому **********, шо ваши рашисты с адг не победили на выборах и в коалиции их не будет. Не тех же ж поздравляет, псина рыжая.
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24.02.2025 02:03 Ответить
Либеральные демократы проходят, кто знает? Это самая антрашистская и проукраинская партия.
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24.02.2025 02:31 Ответить
консервативний блок партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС), який набирає 29% голосів виборців
На другомі місці - ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) - з 19,5 %.
Соціал-демократична партія чинного канцлера Олафа Шольца на третьому місці з результатом 16%.
Ліволіберальна партія "Союз-90/Зелені" набирає 13,5%.

Ліва партія отримує 8,5%,
лівопопулістська політсила "Союз Сари Вагенкнехт" (ССВ) - 4,7%,
ліберальна Вільна демократична партія (ВДП) - 4,9%.

Джерело: https://censor.net/ua/n3537480
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24.02.2025 09:00 Ответить
А Трамп ЗАВЖДИ КРИЧИТЬ У СВОЄМУ ТВІТЕРІ?
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24.02.2025 06:36 Ответить
Мерц вже заявив, що хоче незалежності від США. А рудий не второпав.
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24.02.2025 08:16 Ответить
Трумп зіганути забув
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24.02.2025 09:24 Ответить
Рудий балабол навіть не знає, що пропонує Мерц Німетчині - незалежність від США(висновки з безпекової конференції). Балаболь далі, довбень.
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24.02.2025 10:19 Ответить
 
 