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В Деснянском районе Киева упали обломки сбитого дрона, - мэр

Шахед

Вечером 23 февраля в Киеве упали обломки российского дрона.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В Деснянском районе города, на открытой территории упали обломки БпЛА. Сейчас пострадавших нет", - написал Кличко.

Напомним вечером 23 февраля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

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Киев (25795) Воздушные атаки на Киев (805) Шахед (1243)


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