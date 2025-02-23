В Деснянском районе Киева упали обломки сбитого дрона, - мэр
Вечером 23 февраля в Киеве упали обломки российского дрона.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"В Деснянском районе города, на открытой территории упали обломки БпЛА. Сейчас пострадавших нет", - написал Кличко.
Напомним вечером 23 февраля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
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