Соглашение с США учитывает договоренности с ЕС по недрам, - Шмыгаль

Глава правительства Денис Шмыгаль подтвердил, что соглашение с США в области недр учитывает предыдущие договоренности Украины с Европейским Союзом по сотрудничеству в области критических ресурсов.

Об этом он сказал во время телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, во время переговоров с американской стороной украинская власть консультировалась и с европейскими партнерами. Он напомнил, что в 2021 году Украина подписала с ЕС меморандум о сотрудничестве в области критических сырьевых ресурсов. Также он отметил, что США признают приоритет для Украины европейской интеграции.

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"В этом соглашении учтены интересы нашей европейской интеграции, а также наше сотрудничество с международными финансовыми организациями... В соглашении юридическим текстом это звучит так, что "при разработке соглашения о создании инвестиционного фонда участники, то есть правительства США и Украины, должны избегать конфликтов с обязательствами Украины в рамках ее вступления в Европейский Союз", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства также добавил, что договоренности по ископаемым с ЕС были учтены при формулировке соглашения с США.

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

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