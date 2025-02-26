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Новости
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Из более 19 тысяч похищенных детей нам удалось вернуть пока чуть больше тысячи, - Зеленская

Елена Зеленская о похищенных детях

Поддержка, которую наше государство имеет сейчас от людей со всего мира, доказывает, что украинцы не одни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом первая леди Украины Елена Зеленская заявила в интервью для итальянского политического и информационного ток-шоу Quarta Repubblica на канале Rete 4.

Супруга Президента отметила, что очень важно, чтобы мир помнил, кто на самом деле является агрессором, и продолжал помогать Украине бороться за общее будущее.

"Вместо того, чтобы останавливать обидчика и сделать так, чтобы он больше никого не мог обижать, начинается разговор о каком-то взаимовыгодном разговоре с ним. Это подмена понятий, это размывание морали. И это очень опасная ситуация для всех", - отметила она.

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Первая леди также подчеркнула, что в этой борьбе Украина защищает прежде всего своих людей.

"Мы боремся не за километры. Мы боремся за наших людей на оккупированных территориях. Эти километры - это их дом, работа, школа, родные улицы. Эти люди имеют право жить в своей стране без страха. Мы не можем оставить их в опасности", - отметила Елена Зеленская.

Она также обратила особое внимание на то, что Россия похитила более 19 тысяч украинских детей. На данный момент удалось вернуть только 1227, ведь РФ различными способами пытается препятствовать этому процессу.

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"Это не является постоянно работающим механизмом, к сожалению. Именно для того, чтобы этот механизм существовал и работал, и создана Международная коалиция за возвращение украинских детей, куда входит уже 41 страна", - подытожила первая леди.

Напомним, Нидерланды передали Украине ДНК-наборы, чтобы дети, похищенные Россией, могли быть как можно быстрее идентифицированы и воссоединены с семьями.

Автор: 

дети (6469) похищение (1684) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+15
Ще одне лайно визізло поговорити писком. Чоловік ротяку не закриває. Тепер хором, БЛТ!
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26.02.2025 16:14
+12
"Дружина Президента зазначила, що дуже важливо, щоб світ пам'ятав "

не знаю як світ ..а Інтернет пам'ятає як Скумбрія по 8 закликала повідомляти про пересування ЗСУ і безпосередньо вина в тому що діти в окупації.. лицемірна тварина

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26.02.2025 16:18
+11
Оооо, Скумбрія - жопочленка винирнула з безбарєрних глубин якойсь вигрібухи.
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26.02.2025 16:16
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Як діти з Інтернету опинилися взагалі в окупації? Якщо навіть посадовці встигли виїхати?
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26.02.2025 16:13 Ответить
Ще одне лайно визізло поговорити писком. Чоловік ротяку не закриває. Тепер хором, БЛТ!
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26.02.2025 16:14 Ответить
Оооо, Скумбрія - жопочленка винирнула з безбарєрних глубин якойсь вигрібухи.
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26.02.2025 16:16 Ответить
о Скумбрія по 8 виповзла ..істота ..

передай чоловікові скоро чергові травнені шашлики ..*****
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26.02.2025 16:16 Ответить
"Дружина Президента зазначила, що дуже важливо, щоб світ пам'ятав "

не знаю як світ ..а Інтернет пам'ятає як Скумбрія по 8 закликала повідомляти про пересування ЗСУ і безпосередньо вина в тому що діти в окупації.. лицемірна тварина

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26.02.2025 16:18 Ответить
Перепрошую, а перша ледя то що таке? Дружина прездента? Ну і що?! А його коханка тоді як? перша *****?
Ну от якого хера, питається? Шмара, яка закликала здавати позиції наших хлопців, тепер за наші гроші собі десь по лондонах всіляких, а ми її за першу ледю маємо вважати. А з якого, питається?
І, головне, вона тут яким боком? Вона тут що? Ну, хіба з Лондону чи з Монако якого, тоді хіба...
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26.02.2025 16:20 Ответить
Яке відношення до того має ця скумбрія?
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26.02.2025 16:29 Ответить
Лєночка, кажуть скумбрiя подорожчала. Ти уж разбєрiсь
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26.02.2025 16:56 Ответить
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 6% !!!
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26.02.2025 18:23 Ответить
Не викрадених, а твій Вова здав кацапам дітей, щоб не було паніки.
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26.02.2025 22:46 Ответить
 
 