Из более 19 тысяч похищенных детей нам удалось вернуть пока чуть больше тысячи, - Зеленская

Поддержка, которую наше государство имеет сейчас от людей со всего мира, доказывает, что украинцы не одни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом первая леди Украины Елена Зеленская заявила в интервью для итальянского политического и информационного ток-шоу Quarta Repubblica на канале Rete 4.

Супруга Президента отметила, что очень важно, чтобы мир помнил, кто на самом деле является агрессором, и продолжал помогать Украине бороться за общее будущее.

"Вместо того, чтобы останавливать обидчика и сделать так, чтобы он больше никого не мог обижать, начинается разговор о каком-то взаимовыгодном разговоре с ним. Это подмена понятий, это размывание морали. И это очень опасная ситуация для всех", - отметила она.

Также читайте: Украина вернула 1 223 детей, похищенных Россией с начала полномасштабного вторжения, - Жолнович

Первая леди также подчеркнула, что в этой борьбе Украина защищает прежде всего своих людей.

"Мы боремся не за километры. Мы боремся за наших людей на оккупированных территориях. Эти километры - это их дом, работа, школа, родные улицы. Эти люди имеют право жить в своей стране без страха. Мы не можем оставить их в опасности", - отметила Елена Зеленская.

Она также обратила особое внимание на то, что Россия похитила более 19 тысяч украинских детей. На данный момент удалось вернуть только 1227, ведь РФ различными способами пытается препятствовать этому процессу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские чиновники ищут похищенных украинских детей для "усыновления", - Лубинец

"Это не является постоянно работающим механизмом, к сожалению. Именно для того, чтобы этот механизм существовал и работал, и создана Международная коалиция за возвращение украинских детей, куда входит уже 41 страна", - подытожила первая леди.

Напомним, Нидерланды передали Украине ДНК-наборы, чтобы дети, похищенные Россией, могли быть как можно быстрее идентифицированы и воссоединены с семьями.