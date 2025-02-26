Украина готова платить за новую помощь США, но не за прошлую, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова оплачивать будущую помощь США, если такое требование будет выдвинуто.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в среду, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовы говорить, если это условие, что дальше помощь Украине не будет бесплатной - это новая реальность, она может быть. Ну то есть все понимают, в каких мы условиях, мы в войне. И я думаю, мы не сможем выбирать и играть с этим", - отметил Зеленский.

Зеленский пояснил, что в будущих соглашениях между Украиной и США будет более подробно обсуждаться финансирование, управление совместным фондом и гарантии безопасности.

"Если мне скажут: мы продолжаем помощь и в финансовом формате, [если условно Штаты скажут, что] мы даем вам оружие на 30 млрд - вы должны нам вернуть что-то. Скажут, что мы будем возвращать. Мы будем, потому что нам нужна будет эта помощь", - подчеркнул президент.

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