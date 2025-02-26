Украина готова платить за новую помощь США, но не за прошлую, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова оплачивать будущую помощь США, если такое требование будет выдвинуто.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в среду, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы готовы говорить, если это условие, что дальше помощь Украине не будет бесплатной - это новая реальность, она может быть. Ну то есть все понимают, в каких мы условиях, мы в войне. И я думаю, мы не сможем выбирать и играть с этим", - отметил Зеленский.
Зеленский пояснил, что в будущих соглашениях между Украиной и США будет более подробно обсуждаться финансирование, управление совместным фондом и гарантии безопасности.
"Если мне скажут: мы продолжаем помощь и в финансовом формате, [если условно Штаты скажут, что] мы даем вам оружие на 30 млрд - вы должны нам вернуть что-то. Скажут, что мы будем возвращать. Мы будем, потому что нам нужна будет эта помощь", - подчеркнул президент.
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Короче походу Зеленського просто так не приймуть в США.
лендліз британці американцям тільки в 80-х роках завершили виплачувати.
тут угода, що колись, хтось, буде щось видобувати, і будемо складувати в корзинку. після завершення війни.
ви бачите швидке завершення?
Україні треба вижити, і по можливості не на умовах москалів. якщо для цього треба взяти в борг, чи щось продати - що ж.
наче зараз від копалин багато отримують звичайні українці.
хоче трампло погратись в make deal - давайте гратись. Рамкова угода майже ні про що. Основна угода - ратифікувати можна рік, два.
Мабуть Україна не повинна повторювати прикрих помилок, на кшалт не розуміння різниці між заявленими зобовʼязаннями допомоги і фактичним отриманням допомоги, як це було у випадку розміру військової допомоги Україні від США. Помилки в десятки мільярдів доларів через різницю в розумінні - це занадто. Текст угоди потрібно вичитати ретельно, кожну букву, з однозначним, узгодженим розумінням тексту сторонами.