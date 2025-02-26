РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8876 посетителей онлайн
Новости
3 754 21

Украина готова платить за новую помощь США, но не за прошлую, - Зеленский

трамп,зеленый

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова оплачивать будущую помощь США, если такое требование будет выдвинуто.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в среду, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовы говорить, если это условие, что дальше помощь Украине не будет бесплатной - это новая реальность, она может быть. Ну то есть все понимают, в каких мы условиях, мы в войне. И я думаю, мы не сможем выбирать и играть с этим", - отметил Зеленский.

Зеленский пояснил, что в будущих соглашениях между Украиной и США будет более подробно обсуждаться финансирование, управление совместным фондом и гарантии безопасности.

"Если мне скажут: мы продолжаем помощь и в финансовом формате, [если условно Штаты скажут, что] мы даем вам оружие на 30 млрд - вы должны нам вернуть что-то. Скажут, что мы будем возвращать. Мы будем, потому что нам нужна будет эта помощь", - подчеркнул президент.

Читайте также: Прекращение огня не будет без гарантий безопасности для Украины, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20210) помощь (7758) США (26381)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Это развод. Подписав этот договор, Украина фактически аннулирует договор о т.н Гранте изменив статус американской помощи на Кредит который Украина должна будет выплатить причем с процентами судя из цифр которые Трамп озвучивает.
показать весь комментарий
26.02.2025 17:51
+5
Якщо Україна не готова підписувати угоду про мінеральні копалини, який сенс у візиті президента Зеленського у Вашингтон? - представник Білого дому

Короче походу Зеленського просто так не приймуть в США.
показать весь комментарий
26.02.2025 17:48
+5
А как там Афганистан? Он собирается рассчитываться с США? Говорят, там речь идёт о триллионах долларов.
показать весь комментарий
26.02.2025 18:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо Україна не готова підписувати угоду про мінеральні копалини, який сенс у візиті президента Зеленського у Вашингтон? - представник Білого дому

Короче походу Зеленського просто так не приймуть в США.
показать весь комментарий
26.02.2025 17:48 Ответить
тоді поїде одразу в Лондон!
показать весь комментарий
26.02.2025 17:54 Ответить
Через США ближче
показать весь комментарий
26.02.2025 17:55 Ответить
Лиш би не з москалями більше.
показать весь комментарий
26.02.2025 17:50 Ответить
Это развод. Подписав этот договор, Украина фактически аннулирует договор о т.н Гранте изменив статус американской помощи на Кредит который Украина должна будет выплатить причем с процентами судя из цифр которые Трамп озвучивает.
показать весь комментарий
26.02.2025 17:51 Ответить
Ось,воно що: він все купував в борг під час свого правління а не брав,як допомогу. Все ляже на плечі наступних поколінь.
показать весь комментарий
26.02.2025 17:52 Ответить
Трамп хочет изменить статус помощи на статус Кредита причем кредита с процентами.
показать весь комментарий
26.02.2025 17:52 Ответить
Причем с огромными процентами которые в два раза превышают суму выделенной помощи.
показать весь комментарий
26.02.2025 17:54 Ответить
Цією угодою про копалини за що заплатить Україна за рішенням Зеленського?
показать весь комментарий
26.02.2025 17:53 Ответить
Походу біда ж ще в тому, що якщо правда, багато земель зараз у власності арабських холдингів. Він що теж саме і США перепродасть? А взагалі як можна щось продавати навіть без елементарної георозвідки та " інвентаризації" взагалі копалин в Україні. Якесь воно все таке цікаве
показать весь комментарий
26.02.2025 17:54 Ответить
Якщо платити то це яка нафіг допомога?
показать весь комментарий
26.02.2025 17:57 Ответить
та заспокойтесь ви.
лендліз британці американцям тільки в 80-х роках завершили виплачувати.
тут угода, що колись, хтось, буде щось видобувати, і будемо складувати в корзинку. після завершення війни.
ви бачите швидке завершення?
Україні треба вижити, і по можливості не на умовах москалів. якщо для цього треба взяти в борг, чи щось продати - що ж.
наче зараз від копалин багато отримують звичайні українці.
хоче трампло погратись в make deal - давайте гратись. Рамкова угода майже ні про що. Основна угода - ратифікувати можна рік, два.
показать весь комментарий
26.02.2025 17:57 Ответить
Текст угоди мало хто з коментаторів особисто бачив і вичитував уважно.
Мабуть Україна не повинна повторювати прикрих помилок, на кшалт не розуміння різниці між заявленими зобовʼязаннями допомоги і фактичним отриманням допомоги, як це було у випадку розміру військової допомоги Україні від США. Помилки в десятки мільярдів доларів через різницю в розумінні - це занадто. Текст угоди потрібно вичитати ретельно, кожну букву, з однозначним, узгодженим розумінням тексту сторонами.
показать весь комментарий
26.02.2025 19:08 Ответить
Будь яка допомога США , комусь , завжди обгрунтовується інтересами США - отже час запитати , в амерів , чітко - допомога Україні в інтересах США чи ні ... ?
показать весь комментарий
26.02.2025 17:57 Ответить
Якщо ми союзники та "стратегічні партнери" - то треба довести до перемоги війну та змусити агресора заплатити і за допомогу і за відновлення. А не посеред шляху починати з'ясовувати хто що кому винен. А наші загиблі військові та цивільні, що прийняли на себе удар - для вас вони нічого не варті? Чи тобі шкода пошматованих дронами росіян? То вони самі обрали свою долю.
показать весь комментарий
26.02.2025 18:02 Ответить
А как там Афганистан? Он собирается рассчитываться с США? Говорят, там речь идёт о триллионах долларов.
показать весь комментарий
26.02.2025 18:28 Ответить
Боюсь спросить за Израиль с тайванем
показать весь комментарий
26.02.2025 18:55 Ответить
Вы за Афганистан не переживайте , они успешно бартером оплачивают военные поставки и отправляют белую "волшебную пыль" не только в США , но и в другие страны бывшего СССР !
показать весь комментарий
26.02.2025 18:56 Ответить
Чим він готовий оплачувати майбутню допомогу США? Якщо грошима, то звідки?....чи такі дрібниці царя не цікавлять? Головне пообіцяти.
показать весь комментарий
26.02.2025 18:43 Ответить
Це дуже слушно.. попри все ставлення до квартальної банди... Це слушно. Якщо рудий фрік так переймається за гроші, то будемо платити, хер з ним. Нічого не вдієш.. Але не заднім числом.
показать весь комментарий
26.02.2025 19:12 Ответить
Всі розумні слова Зеленського перекреслюються його тупими діями.Це така технологія,говорити і дути щоки для суспільного одобрення,але коли зробить протилежне своїм словам то ніхто вже провіряти його не буде,бо він говорив інше.
показать весь комментарий
26.02.2025 19:12 Ответить
 
 