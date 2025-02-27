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Администрация Трампа отменяет более 90% контрактов USAID по оказанию внешней помощи

Администрация Трампа отменяет 90% грантов USAID

Администрация Трампа прекращает более 90% контрактов USAID на $60 млрд по оказанию помощи другим странам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

В представленных администрацией документах отмечается, что в целом отменены почти 5800 грантов USAID, тогда как более 500 грантов сохранены. Общая предельная стоимость контрактов, которые не попали под сокращение, составляет около 57 миллиардов долларов.

Кроме грантов USAID, правительство также пересмотрело другие государственные программы финансирования. Сообщается, что отменено примерно 4100 государственных грантов, а 2700 оставили в силе. В то же время администрация уточнила, что 297 контрактов находятся на стадии пересмотра.

Резкое сокращение финансирования нанесло серьезный удар по работе неприбыльных организаций и подрядчиков, которые реализовывали международные программы развития. Многие инициативы по всему миру приостановлены из-за масштабного замораживания средств.

Изменения стали частью более широкой политики администрации Трампа, в рамках которой ранее отправили значительную часть сотрудников USAID в отпуск или уволили их.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе готовят законопроект, который призван помешать Трампу ликвидировать USAID, - Reuters

Сокращение финансирования USAID произошло на фоне судебного иска, который оспаривает решение администрации о приостановлении иностранной помощи. В ответ на этот иск госсекретарь Марко Рубио заявил, что принимал решение по каждому гранту индивидуально, учитывая соответствие программ национальным интересам США.

Однако истцы поставили под сомнение это заявление, отметив, что за короткий срок невозможно было содержательно пересмотреть такое количество контрактов.

Напомним, окружной судья округа Колумбия Амир Али обязал администрацию президента Трампа до полуночи 27 февраля возобновить выплаты некоммерческим организациям, которые получали средства от Агентства США по международному развитию (USAID).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США пересматривают иностранную помощь, но не отказываются от поддержки, - Рубио

Приостановление финансирования USAID

Как сообщалось, в конце января Агентство федерального правительства США USAID приостановило финансирование всех программ и проектов в Украине на 90 дней во исполнение директивы Госдепа об аудите внешней помощи.

Впрочем, возобновится ли финансирование по крайней мере части проектов, пока неизвестно. Ведь американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), назвал работу USAID неэффективной и уже заявил о начале его ликвидации.

Директора по безопасности USAID и его заместителя отправили в административный отпуск в субботу, 1 февраля, после того, как они не предоставили доступ к защищенным системам агентства сотрудникам департамента эффективности государственного управления (DOGE) под руководством Илона Маска.

Читайте также: Федеральный суд США приостановил замораживание финансирования USAID, - СМИ

Впоследствии Маск распространил фейковое видео о том, что USAID якобы платил миллионы долларов западным звездам для увеличения популярности президента Украины Владимира Зеленского.

После этого президент США Дональд Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио и.о. администратора Агентства США по международному развитию (USAID). Он заявил, что Администрация Трампа пересмотрит программы USAID, чтобы определить те, которые будут отвечать национальным интересам страны и продолжат свою деятельность.

Весь наемный персонал USAID по всему миру с 7 февраля принудительно отправили в отпуск. Исключением станет лишь часть персонала, ответственная за выполнение критически важных функций, основного руководства и специально определенных программ.

Автор: 

США (26381) Трамп Дональд (5075) USAID (87) грант (27)


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Топ комментарии
+6
Я це вже бачив. У 2019-му. Тоді випускники трускавецьких курсів бавились скаженим принтером. Спочатку колотило всіх. Потім все ввійшло у нормальне русло - проти законів природи, фізики і розвитку "скажений принтер" безсилий.
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27.02.2025 08:13
+5
Маск навчив Трампа курити дурь
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27.02.2025 08:11
+5
Трампісти думають, що після зупинки зовнішньої допомоги ці гроші Рудий віддасть їм, але поки вони самі лише втрачають свої стабільні роботи через ініціативи DOGE. Забийте в пошуку в ютубі FAFO, побачите як ревуть вже колишні шанувальники трампутіна.
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27.02.2025 08:32
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Правила форума Совет форумчан
Адміністрація вже "працює" а що господар овального кабінету ? Ще спить.. ? Під дією седативних...?
Ви краще не будіть це розумово-неповноцінне явище, бо він втомлений, і вчора вже наговорив багато... світ, ще й досі - колотить...
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27.02.2025 08:04 Ответить
Маск навчив Трампа курити дурь
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27.02.2025 08:11 Ответить
Вони шо, недопалок маріхуани пускають по колу в Овальному кабінеті?
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27.02.2025 08:23 Ответить
В возрасте Трампа шмалять опасно, может быть инсульт
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27.02.2025 08:28 Ответить
Суд зобов'язав адміністрацію Трампа відновити фінансування USAID до 27 лютого Джерело: https://censor.net/ua/n3537949
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27.02.2025 08:09 Ответить
26 лютого 2025 року, 22: 35 за східним часом
ВАШИНГТОН-Голова Верховного Суду Джон Робертс тимчасово призупинив рішення судді, згідно з яким адміністрація Трампа повинна була відновити майже 2 мільярди доларів іноземної допомоги до півночі. Постанова була винесена за кілька годин до закінчення терміну.
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27.02.2025 08:24 Ответить
Турборежим нон-стоп....
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27.02.2025 08:11 Ответить
Причина зупинки - Верховний Суд призупинив рішення окружного судді про відновлення виплат, надавши грантожерам час до п'ятниці для подання апеляцій на заморозку виплат.
https://www.wsj.com/politics/policy/supreme-court-pauses-deadline-for-trump-administration-to-make-foreign-aid-payments-8*******?st=qavh7h&reflink=desktopwebshare_permalink Supreme Court Grants Trump Request to Pause Foreign-Aid Payments Deadline.
The chief justice delayed midnight deadline to resume payments to aid recipients.
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27.02.2025 08:11 Ответить
"грантажер" "соросята" і таке інше терміни які використувує раша-пропаганда
Тобто ми ще раз переконалися , що мага-чорти і рашисти - одне і те саме
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27.02.2025 08:15 Ответить
Трампісти думають, що після зупинки зовнішньої допомоги ці гроші Рудий віддасть їм, але поки вони самі лише втрачають свої стабільні роботи через ініціативи DOGE. Забийте в пошуку в ютубі FAFO, побачите як ревуть вже колишні шанувальники трампутіна.
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27.02.2025 08:32 Ответить
Я це вже бачив. У 2019-му. Тоді випускники трускавецьких курсів бавились скаженим принтером. Спочатку колотило всіх. Потім все ввійшло у нормальне русло - проти законів природи, фізики і розвитку "скажений принтер" безсилий.
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27.02.2025 08:13 Ответить
Спочатку хотів лайк поставити. Але вважати "нормальним руслом" катастрофу 2022 , яка сталася через "помилку 2019", як на мене - занадто легковажно
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27.02.2025 08:16 Ответить
Це вже інша історія. Тут не про те, до чого приаодить заглядання в очі кацапському фюреру, а про те, що "скажений принтер" - явище тимчасове і короткочасне.
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27.02.2025 08:21 Ответить
та не скажіть
от остання ініціатива- забрати дрони в ЗСУ
як вам таке ?
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27.02.2025 08:25 Ответить
Це інша історія. До "скаженого принтеру" стосунку ене має.
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27.02.2025 08:30 Ответить
ну, одно дело раздавать тысячу Зеленского госбабло знакомым, приближенным и родственникам, направо и налево пока есть (и отправлять закордон), другое - пытаться что-то оптимизировать и как-то наоборот вернуть в "рідну неньку" США. подходы одинаковые но вектор то противоположный. потому США - США, а у нас война.
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27.02.2025 11:39 Ответить
китайці вже перехопили ініціативу ?
будуть лідорами невільного світу
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27.02.2025 08:23 Ответить
https://wz.lviv.ua/news/527868-kytai-rozshyriuie-vplyv-u-sviti-cherez-pryzupynennia-roboty-usaid

Ну, так, свята місце пусте не буває.
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27.02.2025 08:36 Ответить
Суддя Алі ше не передумав?
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27.02.2025 08:25 Ответить
Все накрилося мідним тазиком! В тому числі й соціальна підтримка України!
Треба правдиво визнати - Ж#ПА!
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27.02.2025 08:31 Ответить
Пані Галіна, настояща жопа виключно у вашій сизрані.
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27.02.2025 08:34 Ответить
ці кацапські наративи українці чують з лютого 22 року-Київ 3 дні, Одеса 1 доба і все і т.д. і т.п. але ***** сьогодні каже- гаспадін Залужний.
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27.02.2025 09:22 Ответить
Ким він був продуманий??
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27.02.2025 09:01 Ответить
Якщо все так трагічно, то ми просто зобов'язнані відкинути абсолютно все, що не визначає формат нашої перемоги над рф і супротиву. Всі, абсолютно всі витратні бюджетні статті, на ту саму освіту, спорт, культуру, науку, лімітувати соціальні виплати. Ми всі повинні стати на захист України. Інакше ми зникнемо фізично!
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27.02.2025 09:04 Ответить
Ну так в чому справа, почніть із себе. Відмовтеся від зарплатні, вигребіть все з холодільника, повіддавайте все з хати..можна і саму хату), та дивіться мовчки марахвон, як Єлдак допомагає фронту
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27.02.2025 09:51 Ответить
Так через систематичні нальоти шахедів та удари балістики майже вже все як Ви написали. Тільки ще 0,5% зарплатні платять, так як підприємство зруйновано. А марахвон тут ні до чого! У нас всі чоловіки пішли воювати.
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27.02.2025 12:27 Ответить
Нет usaid нет влияния
Как и говорилось ранее Трамп будучи дурачком до выборов дурачком после них и остался
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27.02.2025 09:30 Ответить
 
 