Администрация Трампа отменяет более 90% контрактов USAID по оказанию внешней помощи
Администрация Трампа прекращает более 90% контрактов USAID на $60 млрд по оказанию помощи другим странам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
В представленных администрацией документах отмечается, что в целом отменены почти 5800 грантов USAID, тогда как более 500 грантов сохранены. Общая предельная стоимость контрактов, которые не попали под сокращение, составляет около 57 миллиардов долларов.
Кроме грантов USAID, правительство также пересмотрело другие государственные программы финансирования. Сообщается, что отменено примерно 4100 государственных грантов, а 2700 оставили в силе. В то же время администрация уточнила, что 297 контрактов находятся на стадии пересмотра.
Резкое сокращение финансирования нанесло серьезный удар по работе неприбыльных организаций и подрядчиков, которые реализовывали международные программы развития. Многие инициативы по всему миру приостановлены из-за масштабного замораживания средств.
Изменения стали частью более широкой политики администрации Трампа, в рамках которой ранее отправили значительную часть сотрудников USAID в отпуск или уволили их.
Сокращение финансирования USAID произошло на фоне судебного иска, который оспаривает решение администрации о приостановлении иностранной помощи. В ответ на этот иск госсекретарь Марко Рубио заявил, что принимал решение по каждому гранту индивидуально, учитывая соответствие программ национальным интересам США.
Однако истцы поставили под сомнение это заявление, отметив, что за короткий срок невозможно было содержательно пересмотреть такое количество контрактов.
Напомним, окружной судья округа Колумбия Амир Али обязал администрацию президента Трампа до полуночи 27 февраля возобновить выплаты некоммерческим организациям, которые получали средства от Агентства США по международному развитию (USAID).
Приостановление финансирования USAID
Как сообщалось, в конце января Агентство федерального правительства США USAID приостановило финансирование всех программ и проектов в Украине на 90 дней во исполнение директивы Госдепа об аудите внешней помощи.
Впрочем, возобновится ли финансирование по крайней мере части проектов, пока неизвестно. Ведь американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), назвал работу USAID неэффективной и уже заявил о начале его ликвидации.
Директора по безопасности USAID и его заместителя отправили в административный отпуск в субботу, 1 февраля, после того, как они не предоставили доступ к защищенным системам агентства сотрудникам департамента эффективности государственного управления (DOGE) под руководством Илона Маска.
Впоследствии Маск распространил фейковое видео о том, что USAID якобы платил миллионы долларов западным звездам для увеличения популярности президента Украины Владимира Зеленского.
После этого президент США Дональд Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио и.о. администратора Агентства США по международному развитию (USAID). Он заявил, что Администрация Трампа пересмотрит программы USAID, чтобы определить те, которые будут отвечать национальным интересам страны и продолжат свою деятельность.
Весь наемный персонал USAID по всему миру с 7 февраля принудительно отправили в отпуск. Исключением станет лишь часть персонала, ответственная за выполнение критически важных функций, основного руководства и специально определенных программ.
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Ви краще не будіть це розумово-неповноцінне явище, бо він втомлений, і вчора вже наговорив багато... світ, ще й досі - колотить...
ВАШИНГТОН-Голова Верховного Суду Джон Робертс тимчасово призупинив рішення судді, згідно з яким адміністрація Трампа повинна була відновити майже 2 мільярди доларів іноземної допомоги до півночі. Постанова була винесена за кілька годин до закінчення терміну.
https://www.wsj.com/politics/policy/supreme-court-pauses-deadline-for-trump-administration-to-make-foreign-aid-payments-8*******?st=qavh7h&reflink=desktopwebshare_permalink Supreme Court Grants Trump Request to Pause Foreign-Aid Payments Deadline.
The chief justice delayed midnight deadline to resume payments to aid recipients.
Тобто ми ще раз переконалися , що мага-чорти і рашисти - одне і те саме
от остання ініціатива- забрати дрони в ЗСУ
як вам таке ?
тысячу Зеленскогогосбабло знакомым, приближенным и родственникам, направо и налево пока есть (и отправлять закордон), другое - пытаться что-то оптимизировать и как-то наоборот вернуть в "рідну неньку" США. подходы одинаковые но вектор то противоположный. потому США - США, а у нас война.
будуть лідорами невільного світу
Ну, так, свята місце пусте не буває.
Треба правдиво визнати - Ж#ПА!
Как и говорилось ранее Трамп будучи дурачком до выборов дурачком после них и остался