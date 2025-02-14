Федеральный суд США приостановил замораживание финансирования USAID, - СМИ

Федеральный судья временно отменил замораживание финансирования Агентства США по международному развитию(USAID), что привело к серьезным сбоям в международных программах помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

Федеральный судья Амир Али принял временное решение в пользу двух организаций, получающих финансирование США для работы за рубежом. Суд постановил, что администрация Дональда Трампа должна временно прекратить замораживание средств, которое нанесло серьезный ущерб некоммерческим организациям, работающим в сфере международной помощи.

Как отмечается, временное прекращение финансирования, введенное в начале года, привело к остановке тысяч программ помощи за рубежом. Судье удалось подтвердить, что из-за этого многие предприятия и организации, которые выполняли проекты, остались без оплаты, что привело к масштабным увольнениям и отпускам.

По словам судьи, администрация Трампа не предоставила убедительных доказательств, что замораживание средств было необходимым шагом, и не объяснила, почему решили прекратить все программы одновременно. Это решение стало уже вторым поражением для Трампа в рамках его инициативы по сокращению деятельности USAID.

Также суд запретил высокопоставленным чиновникам администрации Трампа выполнять приказы, касающиеся прекращения программ финансирования, и распорядился продолжить работу на существующих контрактах до дальнейших указаний.

Приостановление финансирования USAID

Как сообщалось, в конце января Агентство федерального правительства США USAID приостановило финансирование всех программ и проектов в Украине на 90 дней во исполнение директивы Госдепа об аудите внешней помощи.

Впрочем, возобновится ли финансирование по крайней мере части проектов, пока неизвестно. Ведь американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), назвал работу USAID неэффективной и уже заявил о начале его ликвидации.

Директора по безопасности USAID и его заместителя отправили в административный отпуск в субботу, 1 февраля, после того, как они не предоставили доступ к защищенным системам агентства сотрудникам департамента эффективности государственного управления (DOGE) под руководством Илона Маска.

Впоследствии Маск распространил фейковое видео о том, что USAID якобы платил миллионы долларов западным звездам для увеличения популярности президента Украины Владимира Зеленского.

После этого президент США Дональд Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио и.о. администратора Агентства США по международному развитию (USAID). Он заявил, что Администрация Трампа пересмотрит программы USAID, чтобы определить те, которые будут отвечать национальным интересам страны и продолжат свою деятельность.

Весь наемный персонал USAID по всему миру с 7 февраля принудительно отправили в отпуск. Исключением станет лишь часть персонала, ответственная за выполнение критически важных функций, основного руководства и специально определенных программ.

