Федеральный суд США приостановил замораживание финансирования USAID, - СМИ
Федеральный судья временно отменил замораживание финансирования Агентства США по международному развитию(USAID), что привело к серьезным сбоям в международных программах помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.
Федеральный судья Амир Али принял временное решение в пользу двух организаций, получающих финансирование США для работы за рубежом. Суд постановил, что администрация Дональда Трампа должна временно прекратить замораживание средств, которое нанесло серьезный ущерб некоммерческим организациям, работающим в сфере международной помощи.
Как отмечается, временное прекращение финансирования, введенное в начале года, привело к остановке тысяч программ помощи за рубежом. Судье удалось подтвердить, что из-за этого многие предприятия и организации, которые выполняли проекты, остались без оплаты, что привело к масштабным увольнениям и отпускам.
По словам судьи, администрация Трампа не предоставила убедительных доказательств, что замораживание средств было необходимым шагом, и не объяснила, почему решили прекратить все программы одновременно. Это решение стало уже вторым поражением для Трампа в рамках его инициативы по сокращению деятельности USAID.
Также суд запретил высокопоставленным чиновникам администрации Трампа выполнять приказы, касающиеся прекращения программ финансирования, и распорядился продолжить работу на существующих контрактах до дальнейших указаний.
Приостановление финансирования USAID
Как сообщалось, в конце января Агентство федерального правительства США USAID приостановило финансирование всех программ и проектов в Украине на 90 дней во исполнение директивы Госдепа об аудите внешней помощи.
Впрочем, возобновится ли финансирование по крайней мере части проектов, пока неизвестно. Ведь американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), назвал работу USAID неэффективной и уже заявил о начале его ликвидации.
Директора по безопасности USAID и его заместителя отправили в административный отпуск в субботу, 1 февраля, после того, как они не предоставили доступ к защищенным системам агентства сотрудникам департамента эффективности государственного управления (DOGE) под руководством Илона Маска.
Впоследствии Маск распространил фейковое видео о том, что USAID якобы платил миллионы долларов западным звездам для увеличения популярности президента Украины Владимира Зеленского.
После этого президент США Дональд Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио и.о. администратора Агентства США по международному развитию (USAID). Он заявил, что Администрация Трампа пересмотрит программы USAID, чтобы определить те, которые будут отвечать национальным интересам страны и продолжат свою деятельность.
Весь наемный персонал USAID по всему миру с 7 февраля принудительно отправили в отпуск. Исключением станет лишь часть персонала, ответственная за выполнение критически важных функций, основного руководства и специально определенных программ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/OccupyDemocrats/posts/1091249096439997?__cft__[0]=AZV0V2TZJyccGrU378b_9iIbLG8wdi_VXOeiRJ7LcRwgy7zP-UECVE1j0PXgxwEKfl33vfqoJn56wcSXCiainhvw4vSwrY18MnfsatpJTEeIAPjpNEGjBCTHNKtQnir886Dj2nS6dYwt3QwY5r53FPPGfJKIU4sV2Hak1thTuCE0lN7GcQMqBZQW75vtF7UqzoLaSTX91U6BU_iYl1901pU1l3v1Hu2EguXu_2gIxhOFGg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 дн. ·
Конгресмен Роберт Гарсія весело тролить Ілона Маска під час слухання, кажучи, що він приніс "фото члена", щоб показати всім, перш ніж тримати фотографію мільярдера MAGA.
Потім він розпустив епічну тираду на віки...
"Тепер, звичайно, я вважаю іронічним, що наш голова, конгресвумен [Маржорі Тейлор] Грін, відповідає за керування цим комітетом", - сказала Гарсія під час слухання підкомітету DOGE
"Зараз, на останньому Конгресі, голова Грін буквально показала фото члена на нашому слуханні в Наглядовому Конгресі, тому я подумала, що я також візьму його", - сказав він, перш ніж показувати велику роздруку обличчя Ілона Маска.
Гарсія посилалася на інцидент, в якому Грін показував сексуально відверті фотографії сина президента Джо Байдена Хантера під час слухання.
"Тепер це, звичайно, ми знаємо, президент Ілон Маск", - сказав Гарсія про своє фото. "Він також найбагатша людина у світі. Він був найбільшим політичним донором на останніх виборах. "
"У нього мільярди доларів конфлікту інтересів", - продовжив Гарсія. "І ми знаємо, що він очолює захоплення влади, також дотримується та заохочується Дональдом Трампом і, звичайно, головою, конгресвумен Грін. "
"Але я також хочу пройти через те, що насправді збирається робити DOGE, це план знесення, який буде проходити через наш уряд", - продовжувала Гарсія.
"ДОГЕ намагається скасувати Департамент освіти. Це означає, що дітям відмовляють можливості. Це означає позбавлення можливостей для дітей з інвалідністю, які залежать від цих грошей", - сказав Гарсія.
"Ви також припиняєте медичні дослідження, які також є критичними, які ми також повинні припинити", - сказав він. "Ідея про те, що ми будемо ліквідувати або знищувати Національні інститути охорони здоров'я, НЗ, - божевільна. "
"Поговоримо про Департамент праці. Ми говоримо про захист працюючих людей по всій країні, де люди можуть насправді скаржитися на зловживання, які їх компанії роблять проти них та їхніх колег", - сказав Гарсія. "Працівники зараз будуть у небезпеці. "
"Поговоримо і про Бюро фінансового захисту споживачів, ще одне величезне для нас питання", - продовжив він. "Подумайте про шахраїв та шахраїв, які будуть надані повноваження по всій країні, тому що Ілон Маск хоче, по суті, щоб ці компанії мали більше влади над споживачами та людьми по всій країні "
"Подивіться на Центри медичної допомоги та медичної допомоги. Насправді це частково обговорюється сьогодні", - сказав Гарсія. "Охорона здоров'я, ми говоримо про відмову мільйонам бідних людей, людей робітничого класу по всій країні. "
"І тепер, звичайно, вони досягли своєї найбільшої цілі: Управління соціального страхування США. Ми говоримо про знищення фактичної мережі соцзахисту в цій країні. Ми знаємо, що один з п'яти американців збирає соціальне страхування. Старші люди. Інваліди. Весь цей план полягає в тому, щоб завдати шкоди американській мережі соціального захисту та знищити інституції "
Гарсія, на жаль, абсолютно права. Ми є свідками не менше, ніж повномаштабних, злагоджених зусиль щодо знищення фундаментальних цілей нашого уряду.
Трамп і Маск хочуть перейти нас з демократії в відвертий олігархат, в якому бідним безкарно наносяться примхи багатих і корпорацій. Якщо ми дозволимо цьому здійснитися, майбутні покоління ніколи нам не пробачать.
кто из них кто "он-она"?
Роберт Гарсія - він.