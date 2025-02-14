РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9846 посетителей онлайн
Новости
2 511 21

Федеральный суд США приостановил замораживание финансирования USAID, - СМИ

В Вашингтоне закрыли главный офис USAID

Федеральный судья временно отменил замораживание финансирования Агентства США по международному развитию(USAID), что привело к серьезным сбоям в международных программах помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

Федеральный судья Амир Али принял временное решение в пользу двух организаций, получающих финансирование США для работы за рубежом. Суд постановил, что администрация Дональда Трампа должна временно прекратить замораживание средств, которое нанесло серьезный ущерб некоммерческим организациям, работающим в сфере международной помощи.

Как отмечается, временное прекращение финансирования, введенное в начале года, привело к остановке тысяч программ помощи за рубежом. Судье удалось подтвердить, что из-за этого многие предприятия и организации, которые выполняли проекты, остались без оплаты, что привело к масштабным увольнениям и отпускам.

Читайте также: Китай предлагает странам финансирование программ вместо USAID, - Politico

По словам судьи, администрация Трампа не предоставила убедительных доказательств, что замораживание средств было необходимым шагом, и не объяснила, почему решили прекратить все программы одновременно. Это решение стало уже вторым поражением для Трампа в рамках его инициативы по сокращению деятельности USAID.

Также суд запретил высокопоставленным чиновникам администрации Трампа выполнять приказы, касающиеся прекращения программ финансирования, и распорядился продолжить работу на существующих контрактах до дальнейших указаний.

Приостановление финансирования USAID

Как сообщалось, в конце января Агентство федерального правительства США USAID приостановило финансирование всех программ и проектов в Украине на 90 дней во исполнение директивы Госдепа об аудите внешней помощи.

Впрочем, возобновится ли финансирование по крайней мере части проектов, пока неизвестно. Ведь американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), назвал работу USAID неэффективной и уже заявил о начале его ликвидации.

Директора по безопасности USAID и его заместителя отправили в административный отпуск в субботу, 1 февраля, после того, как они не предоставили доступ к защищенным системам агентства сотрудникам департамента эффективности государственного управления (DOGE) под руководством Илона Маска.

Также читайте: Руководителя Антитеррористического штаба СБУ Козюру отправили под стражу до 11 апреля

Впоследствии Маск распространил фейковое видео о том, что USAID якобы платил миллионы долларов западным звездам для увеличения популярности президента Украины Владимира Зеленского.

После этого президент США Дональд Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио и.о. администратора Агентства США по международному развитию (USAID). Он заявил, что Администрация Трампа пересмотрит программы USAID, чтобы определить те, которые будут отвечать национальным интересам страны и продолжат свою деятельность.

Весь наемный персонал USAID по всему миру с 7 февраля принудительно отправили в отпуск. Исключением станет лишь часть персонала, ответственная за выполнение критически важных функций, основного руководства и специально определенных программ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о разговоре с Трампом: Мы слышим друг друга, говорили очень позитивно

Автор: 

суд (25241) США (27966) USAID (93)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Добре , що в США не все залежить від одного якогось невігласа , вибраного невідомо з яких причин .
показать весь комментарий
14.02.2025 13:15 Ответить
+8
Опять великого "решателя всех мировых проблем" фейсом об тейбл.
показать весь комментарий
14.02.2025 13:12 Ответить
+3
Проєкт-2025 ще на початковій стадії. Коли буде реалізований, нічого подібного ми вже не почуємо. А поки - старий порядок ще пручається під натиском нового.
показать весь комментарий
14.02.2025 13:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опять великого "решателя всех мировых проблем" фейсом об тейбл.
показать весь комментарий
14.02.2025 13:12 Ответить
Та взяли чубатого за чубчик, та писком в настяне товконули і приказують: "Кто ето сдєлал? Кто ето сдєлал?"
показать весь комментарий
14.02.2025 14:20 Ответить
Добре , що в США не все залежить від одного якогось невігласа , вибраного невідомо з яких причин .
показать весь комментарий
14.02.2025 13:15 Ответить
Це нічого не змінить, на жаль. Верховний суд повністю під трампоном. Він вже дозволив його поплічникам заборонити аборти в половині штатів США.
показать весь комментарий
27.02.2025 22:05 Ответить
Проєкт-2025 ще на початковій стадії. Коли буде реалізований, нічого подібного ми вже не почуємо. А поки - старий порядок ще пручається під натиском нового.
показать весь комментарий
14.02.2025 13:19 Ответить
Той проект був на писаний там де й "протоколи сіонських мудреців".
показать весь комментарий
14.02.2025 13:21 Ответить
Без русні не обійшлось.
показать весь комментарий
14.02.2025 13:22 Ответить
https://www.facebook.com/OccupyDemocrats?__cft__[0]=AZV0V2TZJyccGrU378b_9iIbLG8wdi_VXOeiRJ7LcRwgy7zP-UECVE1j0PXgxwEKfl33vfqoJn56wcSXCiainhvw4vSwrY18MnfsatpJTEeIAPjpNEGjBCTHNKtQnir886Dj2nS6dYwt3QwY5r53FPPGfJKIU4sV2Hak1thTuCE0lN7GcQMqBZQW75vtF7UqzoLaSTX91U6BU_iYl1901pU1l3v1Hu2EguXu_2gIxhOFGg&__tn__=-UC%2CP-y-R Occupy Democrats

https://www.facebook.com/OccupyDemocrats/posts/1091249096439997?__cft__[0]=AZV0V2TZJyccGrU378b_9iIbLG8wdi_VXOeiRJ7LcRwgy7zP-UECVE1j0PXgxwEKfl33vfqoJn56wcSXCiainhvw4vSwrY18MnfsatpJTEeIAPjpNEGjBCTHNKtQnir886Dj2nS6dYwt3QwY5r53FPPGfJKIU4sV2Hak1thTuCE0lN7GcQMqBZQW75vtF7UqzoLaSTX91U6BU_iYl1901pU1l3v1Hu2EguXu_2gIxhOFGg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 дн. ·

Конгресмен Роберт Гарсія весело тролить Ілона Маска під час слухання, кажучи, що він приніс "фото члена", щоб показати всім, перш ніж тримати фотографію мільярдера MAGA.

Потім він розпустив епічну тираду на віки...

"Тепер, звичайно, я вважаю іронічним, що наш голова, конгресвумен [Маржорі Тейлор] Грін, відповідає за керування цим комітетом", - сказала Гарсія під час слухання підкомітету DOGE

"Зараз, на останньому Конгресі, голова Грін буквально показала фото члена на нашому слуханні в Наглядовому Конгресі, тому я подумала, що я також візьму його", - сказав він, перш ніж показувати велику роздруку обличчя Ілона Маска.

Гарсія посилалася на інцидент, в якому Грін показував сексуально відверті фотографії сина президента Джо Байдена Хантера під час слухання.

"Тепер це, звичайно, ми знаємо, президент Ілон Маск", - сказав Гарсія про своє фото. "Він також найбагатша людина у світі. Він був найбільшим політичним донором на останніх виборах. "

"У нього мільярди доларів конфлікту інтересів", - продовжив Гарсія. "І ми знаємо, що він очолює захоплення влади, також дотримується та заохочується Дональдом Трампом і, звичайно, головою, конгресвумен Грін. "

"Але я також хочу пройти через те, що насправді збирається робити DOGE, це план знесення, який буде проходити через наш уряд", - продовжувала Гарсія.

"ДОГЕ намагається скасувати Департамент освіти. Це означає, що дітям відмовляють можливості. Це означає позбавлення можливостей для дітей з інвалідністю, які залежать від цих грошей", - сказав Гарсія.

"Ви також припиняєте медичні дослідження, які також є критичними, які ми також повинні припинити", - сказав він. "Ідея про те, що ми будемо ліквідувати або знищувати Національні інститути охорони здоров'я, НЗ, - божевільна. "

"Поговоримо про Департамент праці. Ми говоримо про захист працюючих людей по всій країні, де люди можуть насправді скаржитися на зловживання, які їх компанії роблять проти них та їхніх колег", - сказав Гарсія. "Працівники зараз будуть у небезпеці. "

"Поговоримо і про Бюро фінансового захисту споживачів, ще одне величезне для нас питання", - продовжив він. "Подумайте про шахраїв та шахраїв, які будуть надані повноваження по всій країні, тому що Ілон Маск хоче, по суті, щоб ці компанії мали більше влади над споживачами та людьми по всій країні "

"Подивіться на Центри медичної допомоги та медичної допомоги. Насправді це частково обговорюється сьогодні", - сказав Гарсія. "Охорона здоров'я, ми говоримо про відмову мільйонам бідних людей, людей робітничого класу по всій країні. "

"І тепер, звичайно, вони досягли своєї найбільшої цілі: Управління соціального страхування США. Ми говоримо про знищення фактичної мережі соцзахисту в цій країні. Ми знаємо, що один з п'яти американців збирає соціальне страхування. Старші люди. Інваліди. Весь цей план полягає в тому, щоб завдати шкоди американській мережі соціального захисту та знищити інституції "

Гарсія, на жаль, абсолютно права. Ми є свідками не менше, ніж повномаштабних, злагоджених зусиль щодо знищення фундаментальних цілей нашого уряду.

Трамп і Маск хочуть перейти нас з демократії в відвертий олігархат, в якому бідним безкарно наносяться примхи багатих і корпорацій. Якщо ми дозволимо цьому здійснитися, майбутні покоління ніколи нам не пробачать.
показать весь комментарий
14.02.2025 13:22 Ответить
"сказала Гарсія", "конгресвумен Грін показував"
кто из них кто "он-она"?
показать весь комментарий
14.02.2025 13:57 Ответить
Перепрошую, Google перекладач.
Роберт Гарсія - він.
показать весь комментарий
14.02.2025 14:04 Ответить
Все. Злива скінчилась... Ховаєм парасольки.. чекаем в який бік дончик буде на цей раз сцяти.
показать весь комментарий
14.02.2025 13:26 Ответить
А дарма. Цю лівацьку парашу треба знести до фундамента.
показать весь комментарий
14.02.2025 13:28 Ответить
Правацький фашист її вже зніс, не ачкуй трампосісь.
показать весь комментарий
14.02.2025 13:31 Ответить
Та ні, ще дригаеться.
показать весь комментарий
14.02.2025 13:33 Ответить
Маск вирішив закрити цю контору і йому байдуже будь-які рішення судів. Він насолоджується своєю владою та практикує подвійні стандарти, коли говорить про свободу слова, яку він контролює більше ніж будь-хто. Ультраправий фашист і не може діяти по-іншому.
показать весь комментарий
14.02.2025 13:30 Ответить
Цю контору треба було закрити в незалежності хто такий Маск. Але демшиза годувала ліваків і грантоїдів.
показать весь комментарий
14.02.2025 13:34 Ответить
Через Юсейд годувалося багато журналістів грантоїдів і різні світові маргінали.Реальної допомоги,там не багато.Потрібно зробити так,щоб відсікти різних трутнів.
показать весь комментарий
14.02.2025 14:14 Ответить
Маск надто падкий до грошей. Недавно Голос Америки повідомляв, що Ілончик пред'явив Альтману вимогу продати компанію по ШІ. Бо взнав, що той перереєстрував як комерційну організацію і знайшов купу бабла на інновації, одні японці дали аж 100 ярдів. Пропонує Альтману по доброму продати компанію йому. Вже в суд подав на Альтмана. Тіпічний рейдер. Він із Твіттером так само поступив-заліз в директорат і з середини, як зозуля, почав вимагати продажу. А акціонери зразуж підняли ціну акцій на 27 відсотків. І Маск змушений купити по завищеній ціні, тепер мається з виплатою девідентів
показать весь комментарий
14.02.2025 14:33 Ответить
Там ще його борги за купівлю Твітер продають банки , буде по завищеним процентам віддавати .А Альтман його просто послав .
показать весь комментарий
14.02.2025 19:54 Ответить
 
 