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Новости
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Маск распространил фейковое видео о том, что USAID финансировал визиты знаменитостей в Украину ради "повышения популярности" Зеленского

Американский миллиардер и владелец платформы Х Илон Маск распространил видео о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) якобы платил западным звездам для увеличения популярности президента Украины Владимира Зеленского. Это видео оказалось фейковым.

Как передает Цензор.НЕТ, видео Маск распространил на своей странице в Х.

В видео, репост которого сделал миллиардер, говорится о том, что ряд американских знаменитостей, посещавших Украину с начала полномасштабной войны, якобы получали многомиллионные выплаты от USAID, чтобы "повышать популярность Зеленского среди зарубежной аудитории, в частности - в США".

Ілон Маск звинуватив USAID у фінансуванні поїздок зірок США до України

В видео от имени зарубежного медиа ENews упоминается несколько знаменитостей. Анджелина Джоли якобы получила $20 млн за поездку в Украину; Шон Пенн - $5 млн; Жан-Клод Ван Дамм - $1,5 млн; Орландо Блум - $8 млн; Бен Стиллер - $4 млн.

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Отмечается, что привлечение знаменитостей упрощало координацию программ финансирования Украины.

Ілон Маск звинуватив USAID у фінансуванні поїздок зірок США до України

К видео добавили примечание сообщества, в котором отмечается, что оно сфабриковано и нет никаких доказательств, что ENews действительно публиковало такой материал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агентство невозможно спасти, - Маск заявил, что работает над закрытием USAID

Ілон Маск звинуватив USAID у фінансуванні поїздок зірок США до України

Реакция знаменитостей

Американский актер Бен Стиллер лично опроверг это обвинение и назвал "ложью из российских СМИ".

Я полностью самофинансировал свою гуманитарную поездку в Украину. Не было никакого финансирования со стороны USAID и, конечно, никакой оплаты", - написал он в Х.

Что говорят в ГПД?

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что это видео создано россиянами для своей пропаганды.

Ілон Маск звинуватив USAID у фінансуванні поїздок зірок США до України

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Напомним, что ранее Илон Маск назвал USAID "преступной организацией" и заявил, что агентству пора прекратить существование.

Закрытие USAID

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио распорядился остановить выполнение грантов по зарубежной помощи.

Впоследствии Агентство США по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них.

В субботу, 1 февраля, официальный сайт USAID перестал работать. Пользователи при попытке доступа видят сообщение о невозможности найти IP-адрес сервера.

Американский миллиардер Илон Маск, которого президент Дональд Трамп назначил главой Департамента эффективности правительства (DOGE), обвинил Агентство США по международному развитию (USAID) в финансировании исследований "биологического оружия, в частности - COVID-19".

3 февраля 2025 года в Вашингтоне закрыли главный офис Агентства США по международному развитию (USAID). Работникам прислали соответствующие письма на электронную почту.

После Марко Рубио объявил, что отныне он исполняет обязанности руководителя Агентства США по международному развитию (USAID).

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Автор: 

Зеленский Владимир (20889) шоу-бизнес (151) фейк (684) Маск Илон (250) USAID (91)


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Топ комментарии
+27
Якщо це фейк - подавайте на нього до суду. У чому справа?
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06.02.2025 11:24 Ответить
+19
А хто іще сумнівається,що маск під.уйловник???
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06.02.2025 11:27 Ответить
+17
Раніше даже подумати не міг яке воно це Маск кончене наркоша
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06.02.2025 11:26 Ответить
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треба поширити відео де маска ревнує до Олени,та вимагає орального сенсу у зе
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06.02.2025 11:48 Ответить
Ні. Треба поширити відео де Маск робить ***** оральні ласки. Хоч він вже давно не ,,мальчік,, ***** дозволив, бо приємно коли найбагатша людина світу лиже тобі яйця.
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06.02.2025 12:05 Ответить
Орландо Блум поддерживал Украину и "волонтерил" еще со времен первого наступления кацапов в 2014.
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06.02.2025 11:53 Ответить
Для чого иому опускатись до феиків? - не солідно - хотів Марс колонізувати
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06.02.2025 11:54 Ответить
Як це Маск досі не викупив торгівельну марку "Марс" ?
Випускав би батончики у вигляді ракети зі смаком космічного пилу.
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06.02.2025 11:57 Ответить
І що це лайно *********** не несе відповідальності за свої фейки як і випердок трампа від @у#ла??
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06.02.2025 11:56 Ответить
Маск, такой же дебил, как и Трамп, Америка и весь мир ещё хлебнут дерьма от этих двух недомерков.
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06.02.2025 11:59 Ответить
У "веселі" часи нам випало жити...... 😐
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07.02.2025 18:12 Ответить
Американцы (нынешняя власть) взъелась именно на Зеленского. Они уверены, что он поддерживал демократов и Байдена. Перед выборами в США встречался с ними и поехал на тот завод, на котором пиарились демократы. Но это "нелюбовь" через Зеленского вредит всей Украине.
Вывод: нужно спихнуть Зеленского в самый тёмный шкафчик и никогда больше не показывать, и не вытаскивать его на свет.
Выборы. Избрание нового Президента.
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06.02.2025 12:05 Ответить
ахахах, дуже смішно кацапчику
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06.02.2025 12:10 Ответить
Дело скорей всего не в этом , а в том проделках илона во время нахождении его в россии. Тогда он вроде бы хаял корупционную власть росии. После росии он резко аыстрелил взошел почти до небес. Почему...... Ракету не получил. Обиделся и сам соотворил.... И ещё один его друг тоже там проводил конкурсы мисс мира.... Вопросов много... Ответ в тайниках наверное. Но не в американских...
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06.02.2025 12:17 Ответить
Не сходится. Потому что в 2022 он по настоящему поддерживал Украину. Бесплатно обеспечил ВСУ Старлинками (финансирование от госдепа было согласовано много позже) . Только благодаря им, тогда Азову, удалось координировать связь с командованием "извне", и поэтому удалось достичь эффективное управление обороной Мариуполя. Вся другая связь была полностью заглушена. Если бы они тогда не сковали на себе противника, вся орда двинулась бы на Киев. Киев бы оказался в кольце и вскоре пал. Война бы закончилась в первые месяцы войны. Всё бы получилось согласно плану кремля.
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06.02.2025 12:32 Ответить
коли усі навколо лижуть сраку і говорять про геніальність, то проблем зі здоровим глуздом не уникнути. Це стосується не лише диктаторів, але й власників великих компаній, мільярдерів
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06.02.2025 12:17 Ответить
Маск как-то проживет без нашего ценного мнения.
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06.02.2025 12:36 Ответить
Маск опублікував москальський фейк, що не дивина, і не дивина те, що йому дуже хотілося б, щоб фейк не був фейком. А спростовувати його він, звісно, не буде, не для того він його поширював у своїй соцмережі. Його ж не сьогодні прорвало, він регулярно у ній повідомляє про свою любов до Х-уйла і х-уйловців.
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06.02.2025 12:21 Ответить
хто так рішив що фейкове? все так і було
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06.02.2025 12:24 Ответить
ЦПД давно под Зеленским. Видео может быть фейк, может нет, но ЦПД работает на ОПу.
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06.02.2025 12:37 Ответить
Вон Бен Стиллер сказал, что всё п#@здешь.
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06.02.2025 12:56 Ответить
А він мав би підтвердити, що отримував гроші фонду, щоб приїхати, пофоткатись і піарити дешевого клоуна?
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06.02.2025 13:37 Ответить
Маск знову забув випити пігулки і от таке запаморочення...
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06.02.2025 12:31 Ответить
Вообще Ермак как человек партийной закалки знает что правда не важна - важно поставить везде своих людей, а потом те будут говорить что надо Ермаку. Вот и сидят у нас Коваленки и защищают ОПу теперь и везде так. Это все грязь земли которые легко переобуются или будут смещены как это было в СССР, когда менялась линия партии.
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06.02.2025 12:43 Ответить
З того шо краде режим зеленского можна марсіан навіть прислати. Центр протидії імені зеленского - це такаж пропагандонія як і всі пропагандони інші. Брехня на брехні, як і обіцянки зеленского за рік закінчити війну. Закінчив, пилять.
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06.02.2025 12:45 Ответить
І що з того?Наш президент артист,постановник сюжетів і піарник.Вся його діяльність і раніше,і тепер спрямована на те,щоб подобатись публіці.Він такий є і його не зміниш.Звичайно нам би хотілось щоб він подобався перемогами на фронті,але для цього у нього талану нема.Він би міг поставити людей з таким таланом,але тоді прийшлось би ділитись славою,що для нього є неприємним і неприємлемим.От і дивимось ми всілякі сюжети,де він,мудрий,мужній,втомлений від боротьби хриплим від команд голосом розмовляє зі всяким знаковим і високопоставленим набродом про долю України...
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06.02.2025 12:59 Ответить
Ну нічого дивного в цьому немає, раз його хабадом вибрано на роль ієрусалімського лєва для остаточного вирішення "українського питання"!
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06.02.2025 13:10 Ответить
Ну где защитники этого "аутиста, который просто не понимает, что делает" и регулярно оказывает услуги рашистам?
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06.02.2025 13:18 Ответить
А що, нікому не відомо, що Зеленський нічим не гидує і робить усе лише задля власного піару? І яка роля його дружини (першої (б)лєді) у дерибані коштів цього USAID в Україні?
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06.02.2025 13:55 Ответить
Іфан Маск арадов дибільнен швайн...висить на цугундер у Кремля
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06.02.2025 14:27 Ответить
Видно маск хоче собі лишню дірку мати
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06.02.2025 14:50 Ответить
"Маск - для чайніков і самоваров. Як навчитися жерти лайно і при цьому бути щасливим і навіть набирати масу, втрачаючи обличчя"
кацапські повадки, продажність та брехливість, походу, передаються статевим шляхом або орально..
схоже, що може і на Марс полетить не "спейс икс", а якийсь "арєшнік" із кацапських залишків ракетокомплектів Південмаша с рєзультатом "ана утанула"..
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11.02.2025 11:26 Ответить
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