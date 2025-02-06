Маск распространил фейковое видео о том, что USAID финансировал визиты знаменитостей в Украину ради "повышения популярности" Зеленского

Американский миллиардер и владелец платформы Х Илон Маск распространил видео о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) якобы платил западным звездам для увеличения популярности президента Украины Владимира Зеленского. Это видео оказалось фейковым.

Как передает Цензор.НЕТ, видео Маск распространил на своей странице в Х.

В видео, репост которого сделал миллиардер, говорится о том, что ряд американских знаменитостей, посещавших Украину с начала полномасштабной войны, якобы получали многомиллионные выплаты от USAID, чтобы "повышать популярность Зеленского среди зарубежной аудитории, в частности - в США".

В видео от имени зарубежного медиа ENews упоминается несколько знаменитостей. Анджелина Джоли якобы получила $20 млн за поездку в Украину; Шон Пенн - $5 млн; Жан-Клод Ван Дамм - $1,5 млн; Орландо Блум - $8 млн; Бен Стиллер - $4 млн.

Читайте также: Маск ничего не будет делать без одобрения моей администрации, - Трамп

Отмечается, что привлечение знаменитостей упрощало координацию программ финансирования Украины.

К видео добавили примечание сообщества, в котором отмечается, что оно сфабриковано и нет никаких доказательств, что ENews действительно публиковало такой материал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агентство невозможно спасти, - Маск заявил, что работает над закрытием USAID

Реакция знаменитостей

Американский актер Бен Стиллер лично опроверг это обвинение и назвал "ложью из российских СМИ".

Я полностью самофинансировал свою гуманитарную поездку в Украину. Не было никакого финансирования со стороны USAID и, конечно, никакой оплаты", - написал он в Х.

Что говорят в ГПД?

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что это видео создано россиянами для своей пропаганды.

Читайте также: США определяют программы USAID, которые продолжат работу, - Рубио

Напомним, что ранее Илон Маск назвал USAID "преступной организацией" и заявил, что агентству пора прекратить существование.

Закрытие USAID

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио распорядился остановить выполнение грантов по зарубежной помощи.

Впоследствии Агентство США по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них.

В субботу, 1 февраля, официальный сайт USAID перестал работать. Пользователи при попытке доступа видят сообщение о невозможности найти IP-адрес сервера.

Американский миллиардер Илон Маск, которого президент Дональд Трамп назначил главой Департамента эффективности правительства (DOGE), обвинил Агентство США по международному развитию (USAID) в финансировании исследований "биологического оружия, в частности - COVID-19".

3 февраля 2025 года в Вашингтоне закрыли главный офис Агентства США по международному развитию (USAID). Работникам прислали соответствующие письма на электронную почту.

После Марко Рубио объявил, что отныне он исполняет обязанности руководителя Агентства США по международному развитию (USAID).

Читайте также: USAID отправит сотрудников по всему миру в административный отпуск