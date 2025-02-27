Трамп сразу после разговора с Путиным звонил Зеленскому, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Трамп сразу после разговора с диктатором Владимиром Путиным звонил Владимиру Зеленскому.

Об этом он заявил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Он сказал, что Трампа "раздражали слова" о том, что США почему-то не поговорили с Украиной.

"После того, как Трамп поговорил с Путиным, а он не разговаривал с ним годами, он поднял трубку - я был там во время обоих звонков - он сразу позвонил Зеленскому, сразу. А потом Зеленский встретился с нашим министром финансов, потом он встретился со мной и вице-президентом, а потом встретился с Келлогом", - рассказал госсекретарь США.

Рубио считает некорректным заявил, что Украина не вовлечена в разговоры с США. В течение последних 6 дней он дважды общался с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

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Трамп поговорил с Путиным и Зеленским

Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным утром 12 февраля. Они говорили, в частности, о войне на Украине.

Также в этот день Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, разговор с Зеленским "прошел очень хорошо".

В Белом доме заявили, что США стремятся достичь мирного соглашения между Россией и Украиной и положить конец войне.

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