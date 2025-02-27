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Трамп сразу после разговора с Путиным звонил Зеленскому, - Рубио

Разговоры Дональда Трампа с Путиным и Зеленским

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Трамп сразу после разговора с диктатором Владимиром Путиным звонил Владимиру Зеленскому.

Об этом он заявил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Он сказал, что Трампа "раздражали слова" о том, что США почему-то не поговорили с Украиной.

"После того, как Трамп поговорил с Путиным, а он не разговаривал с ним годами, он поднял трубку - я был там во время обоих звонков - он сразу позвонил Зеленскому, сразу. А потом Зеленский встретился с нашим министром финансов, потом он встретился со мной и вице-президентом, а потом встретился с Келлогом", - рассказал госсекретарь США.

Рубио считает некорректным заявил, что Украина не вовлечена в разговоры с США. В течение последних 6 дней он дважды общался с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

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Трамп поговорил с Путиным и Зеленским

Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным утром 12 февраля. Они говорили, в частности, о войне на Украине.

Также в этот день Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, разговор с Зеленским "прошел очень хорошо".

В Белом доме заявили, что США стремятся достичь мирного соглашения между Россией и Украиной и положить конец войне.

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Автор: 

США (26381) Трамп Дональд (5075) Рубио Марко (133)


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Топ комментарии
+7
Хуже.
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27.02.2025 08:58
+6
боявся забути слова *****
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27.02.2025 08:48
+3
Трумп - *****
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27.02.2025 09:32
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боявся забути слова *****
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27.02.2025 08:48 Ответить
Ну Дональд же не маразматик байден
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27.02.2025 08:51 Ответить
Хуже.
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27.02.2025 08:58 Ответить
Трумп - *****
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27.02.2025 09:32 Ответить
" Маразматик" Байдена давав бабло і зброю Україні, а шлюха путлєра- трампон, тільки хером зелі по губам водить....
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27.02.2025 21:50 Ответить
Любимая жена ***** часікі звірила. І нашому хрипатому позвонило чучело заокеанне хотєлкі молі пояснило.
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27.02.2025 08:49 Ответить
зепоц нічого не вирішує,дзвоніть кучмі,він фактично усім керує.
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27.02.2025 08:49 Ответить
Кучмовская мафия. Дмитриев кучмист.
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27.02.2025 08:50 Ответить
З Кучмою хоч рахувалися...
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27.02.2025 08:58 Ответить
Хто,пінчук з ахметовим?
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27.02.2025 09:04 Ответить
Москалі
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27.02.2025 09:10 Ответить
Він чекіст,тому робив все по наказам з *******
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27.02.2025 09:17 Ответить
Так, Кравчук і Кучма - гебня срана. Як Рух Чорновола міг допустити їх до влади, досі загадка
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27.02.2025 09:34 Ответить
А Рух (не особисто Чорновола, а цілої низки опозиційних!!!! політиків) не міг допустити до влади тих, хто тою владою власне і був.
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27.02.2025 09:45 Ответить
Дональд закінчуй війну
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27.02.2025 08:50 Ответить
Як, капітуляцією України? Чи бачиш інші варіанти?
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27.02.2025 21:53 Ответить
Запитував - ну як тобі на других ролях
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27.02.2025 08:51 Ответить
Поговорив "на от'*****".
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27.02.2025 08:54 Ответить
Один найвеличнійший лідор, шо мріє бути королем, відразу зателефонував другому найвеличнійшаму лідору, шо мріє стати царьом, відразу як зателефонував трет'єму найеличнійшаму підору шо вже є царем. Четвертий та п'ятий найвеличнійши лідори, шо є фараонами, покі в розмову не вступають.
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27.02.2025 08:55 Ответить
Номером помилився
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27.02.2025 08:55 Ответить
А чому не навпаки?
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27.02.2025 08:56 Ответить
)) поділиться новостями прочитаними у ***** в одном глазу
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27.02.2025 09:32 Ответить
А зачем звонить то? Мог бы просто запись разговора выслать по почте...
Но, кажется, ТрамПодонок даже этого не умеет....
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27.02.2025 09:45 Ответить
А нашо він до ***** дзвонив?))Міг конспект карлосона прочитати,або інтерв'ю подивитися))
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27.02.2025 10:16 Ответить
 
 